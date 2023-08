Luego de que Madonna se enfrentó a problemas de salud que la llevaron al hospital y del cual se ha recuperado, hoy ha decidido festejar su cumpleaños por lo alto.

La “Chica material” llega a los 65 años en medio de un legado y varias polémicas que la han consagrado como la máxima institución del pop en los últimos años.

Este año retomará The Celebration Tour, la gira en la que reunirá los mejores éxitos que ha lanzado en sus más de 40 años de carrera a lo largo de 14 álbumes de estudio. México será testigo de dicho show pero hasta el mes de abril luego de una serie de reprogramaciones.

En su TikTok compartió que ya se encuentra mejor de salud con un clip en el que se le ve arreglada para festejar su cumpleaños. De acuerdo a reportes este se llevó a cabo en Portugal.

Además, en este día, el nombre de Madonna se ha convertido en tendencia pues en redes recuerdan lo que ha logrado en los últimos años.

Happiest Birthday to our dearest Queen of Pop, @Madonna pic.twitter.com/5YPcC73GG1

Pero por algo que también ha llamado la atención es por el “Madonna Challenge”, un reto en el que personas tratan de imitar un movimiento que ha realizado en la gran mayoría de sus giras. Se tratan de hacer 15 “squats” consecutivos al ritmo de “Music”, uno de sus éxitos más memorables.

El video que ha circulado es el del Drowned World Tour del 2001 cuando Madonna ya estaba en sus 40. Acá algunos que se han sumado al challenge.

Had to be a Latina to do the Madonna squat challenge right! 💜🤭 ORALE..#madonna pic.twitter.com/LWrXeqyvvz

— Joshua Flores (@JoshuaF93577356) August 14, 2023