Luego de presenciar parte del entrenamiento en Florida, del Inter de Miami, en el que se vio al argentino Lionel Messi salir con ciertas molestias físicas, el entrenador del cuadro norteamericano, Gerardo Martino, confirmó que no se trata de nada importante y que ponga en entredicho la participación del capitán sudamericano en el partido entre dicho equipo y el Philadelphia Union en las semifinales de la Leagues Cup.

“Yo estuve en una parte del entrenamiento y no ví lo que pasó. Pero imagino que si hubiera sido algo serio, estarían todos escandalizados. Así que creo que no pasó nada”, aseguró el ‘Tata’ en conferencia de prensa.

El ex entrenador de la Selección Mexicana hizo referencia a la actualidad que vive el refuerzo estelar de la franquicia, al destacar que él ha visto un cambio en el liderazgo de Messi dentro y fuera del campo, que de acuerdo con él se vio a plenitud en la Copa del Mundo en Qatar. “Hay un cambio que es fundamental y es poder sacarse la mochila de encima de lo que para él fue un anhelo y una necesidad, de ganar con la selección argentina”.

Ya enfocado en su rival de este martes, Martino aseguró que esperan a uno de los mejores clubes de todo el país, que se ha acostumbrado a pelear cada año las competiciones locales, pero que tiene detalles que el Inter Miami puede explotar para bien.

“Es un partido de semifinales, entendemos que siempre la localía no deja de ser fuerte y que ellos la tengan los hará mejorar, pero también nosotros tenemos otras aspiraciones de poder llegar a la final”, señaló el argentino.

Comprometidos con ser la imagen de México

De cara a su encuentro ante Nashville, en la otra semifinal del torneo internacional entre la MLS y la LigaMX, el entrenador de Rayados, Fernando Ortiz, afirmó que en Monterrey desde el inicio vieron una oportunidad para enfrentar a todos los equipos posibles del campeonato norteamericano.

“Los chicos entienden la situación y no es para dejar de lado. Hoy saben que todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la final”, destacó Ortíz.

Para el ‘Tano’, no existen excusas válidas como la cantidad de viajes y kilómetros recorridos desde su partida a Norteamérica, salvo casos puntuales como la calidad del césped artificial que se han encontrado en algunos inmuebles. “Estamos preparados y capacitados para hacer partidos cada tres días. No me gusta poner pretextos. Si me van a ganar que me ganen en el campo de juego”.

