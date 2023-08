Profesionales del departamento de efectos especiales en el cine mexicano consideran que el avance de la IA, Inteligencia Artificial está lejos de poder reemplazar su labor según Gustavo Adolfo Campos Hernández.

“Los efectos especiales son muy importantes en las películas porque son los que le dan la intensidad a las escenas en las atmósferas, desde una lluvia hasta un incendio, todo cambia la manera en cómo se reciben los mensajes si no están presentes en la imagen.

“Y sí es cierto que en el cine muchas veces se busca abaratar los costos, sobre todo el independiente pero existen dos tipos de efectos especiales, los efectos visuales y los físicos, los primeros desde luego son más baratos y los puede hacer un equipo de pocas personas pero los físicos, se necesita a mucha gente para montar un incendio, una lluvia, neblina o cualquier cosa que te puedas imaginar”, aseguró en entrevista con 24 HORAS, Gustavo Adolfo Campos Hernández.

Así mismo, este hacedor de efectos especiales, quien también se dedicó a ser doble en las escenas de acción, aseguró que la inexactitud de la naturaleza es lo que hace posible que su trabajo tenga poca posibilidad de ser reemplazado.

“Cuando uno recrea fenómenos naturales o particularmente fuego en la computadora, se topa con muchas dificultades porque por más que uno lo intenta se ve falso, se ve hecho por computadora y se mueve así, por eso muchos directores prefieren hacerlo de manera física”, aseguró.

En general, considera que el cine es una actividad humana, es arte, así como todo lo que lo componen cada una de sus partes.

“Sin embargo, somos humanos que nos hemos válido de los avances de la tecnología para mejorar nuestro trabajo, para que se vea más creíble y natural en pantalla, así que creo que hace falta entender a la Inteligencia Artificial para implementarla”, continuó.

Por su parte, el señor Raúl Camarena, conocido en el medio de la cinematografía nacional como La Pulga, tuvo ya una experiencia relacionada con la IA dentro de su ámbito de trabajo.

“Hace unos meses hice un comercial para una empresa que hace salsas y cuando llegué tenían ya unos fotogramas de lo que me pidieron, que era explotar un jitomate pero generados con Inteligencia Artificial. Me dijeron que era tan perfecta que no se veía real, entonces entré y los desaparecí con pólvora.

“Cuando los productores vieron los fotogramas les encantó como quedaron, pero cuando yo vi el resultado final, ya publicado, me sorprendió que lo que hice lo retocaron con el trabajo de la Inteligencia Artificial y se veía muy bien, entonces me di cuenta que quizá el camino que debe seguir esa tecnología no es reemplazar a los trabajadores sino que ellos aprendan a usarla como herramienta”, destacó Camarena, quien lleva más de cuatro décadas en el medio.

El trabajo de Raúl Camarena y Gustavo Campos, en conjunto con el de Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos, fue reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y está nominado en los Premios Ariel a Efectos Especiales por su trabajo en la 17 veces nominada Huesera.

“Yo creo que todos los trabajos son muy buenos, ya para contender por un Ariel, simplemente es porque destaca y sinceramente si yo gano, me retiro porque ya logré dedicarme a lo que me gusta gran parte de mi vida, que lo vea la gente y que ahora lo premien, me emociona y siento que habré llegado hasta arriba”, finalizó Gustavo Campo.