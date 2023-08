THQ Nordic Digital Showcase sorprendió a los fanáticos de los videojuegos tras el lanzamiento de un nuevo teaser de ‘TMNT The Last Ronin’, el juego basado en las Tortugas Ninja.

Este viernes las redes explotaron ya que, a través de las redes oficiales de THQ Nordic Digital Showcase, se liberó un nuevo teaser del videojuego basado en Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, las famosas Tortugas Ninja.

En el clip de apenas 46 segundos se pueden observar unas velas en medio de la oscuridad, mientras de fondo se escucha hablar aparentemente a uno de los reptiles.

Aunque en el video no se muestran muchos elementos aún, el juego será una adaptación directa de la miniserie de cómics de 2020, que durante cinco números ofrecía una visión post-apocalíptica y adulta del habitualmente colorido mundo de las tortugas ninja.

Y, este será de acción y RPG en tercera persona, con un único personaje jugable principal, aunque se pueden controlar a otros flashbacks.

Si bien, no se anunció la fecha de lanzamiento, el videojuego desarrollado por Black Forest Games (Destroy All Humans) , estará disponibles exclusivamente para las generaciones actuales de PS5, Xbox Series X|S y PC.

En tanto que, para ir calentando motores por el momento , a continuación te compartimos el pequeño y nostálgico avance.

A new #TMNT game is in development titled ‘TMNT: The Last Ronin’pic.twitter.com/H17q4i4sn8

— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) August 11, 2023