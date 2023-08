La plataforma de streaming, Netflix, lo volvió a hacer. El día de ayer se estrenó su nuevo reality show basado en un apocalipsis zombie. Con un slogan bastante atractivo, Netflix pregunta a sus suscriptores: ‘’¿Crees que serías capaz de sobrevivir a un apocalipsis zombie? Bien, demuéstralo”.

Te dejamos el trailer:

Get ready for a reality competition series where the players are more deadly than the flesh-eating zombies chasing them!

Zombieverse premieres August 8. pic.twitter.com/v9aqY1jM4d

— Netflix (@netflix) July 25, 2023