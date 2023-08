La normalización de las violencias en diferentes grados es una situación que las generaciones actuales han criticado y por ello se ha volteado al pasado para visibilizar cómo muchas cosas han tenido un trasfondo violento, tal es el caso de la historia de Gloria Trevi, asegura Carla Estrada, productora de la bioserie Ella soy yo.

“Unidos ponemos hacer frente a toda esta realidad de violencia contra las mujeres que azota a México y al mundo en donde culturalmente lo que se había normalizado ahora resulta inaceptable porque hay situaciones que no se pueden ya tolerar”, recalcó la productora durante la presentación de la bioserie.

Aunado a lo anterior, Estrada dijo que busca que la producción escale a un impacto social más allá de la historia mostrada y de las reflexiones que los televidentes puedan tener, por lo que desarrollaron un micrositio web en donde existe información para que si el espectador sufre o conoce a alguien víctima de violencia sexual, física, mental, económica o de explotación pueda denunciar a través de instituciones y ONG’s de México y Estados Unidos, paises a los que principalmente llegará la serie.

Por otro lado, Ellas soy yo se construyó de diferentes fuentes, la principal fue el testimonio de Trevi, pero también hubo que investigar en publicaciones del pasado, ver programas y entrevistar a personas cercanas a la cantante en ese tiempo.

“Fue un proceso muy largo, fueron tres años de investigación y de rodaje, en los que logramos conmovernos porque no todo fue alegría o simples apuraciones, realmente durante la construcción del guión, hubieron momentos en donde Gloria fue tan abierta que no reparó en la intensidad de las cosas que contó ni trató de maquillarlas. Realmente hubo momentos en los que ella no podía continuar ni yo tampoco podía”, agregó la productora.

“Al analizar este caso me di cuenta que hubieron muchas técnicas de adoctrinamiento que normalmente emplean religiones pero que aquí surtieron efecto sobre Gloria y todas las jóvenes que formaron parte del grupo. Una vez yo le dije que no solo nosotros estábamos aprendiendo de todo lo que ella nos contaba sino que ella también aprendía a concientizar las cosas que vivió porque siento que había situaciones que no estaban dimensionadas al 100%”, señaló por su parte el escritor, Erik Vonn.

La bioserie cuenta con la participación de Alberto Estrella, Ingrid Martz y Raquel Bigorra, además de las actuaciones estelares de Scarlet Gruber y Regina Villaverde, quienes interpretan a Gloria Trevi en diferentes etapas de su vida y también destaca la participación de Jorge Poza, quien interpreta a César Augusto, nombre que recibe Sergio Andrade, el cual no es mencionado en la producción.

Ella soy yo estrenará sus primeros cinco episodios el viernes 11 de agosto en la plataforma de streaming ViX+ y liberará cinco episodios más cada viernes; cabe destacar que al término de su transmisión por la plataforma, llegará a la televisión abierta.

