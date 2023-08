La plataforma Zoom se ha visto en polémicas recientemente por utilizar datos de clientes para desarrollar una Inteligencia Artificial (IA). Te contamos un poco más de qué trata.

Zoom es una plataforma de videoconferencias que se popularizó durante la pandemia por COVID-19. Entre sus términos de uso se le informa al usuario que la plataforma puede recopilar datos para el ajuste de un modelo de IA. La empresa tiene licencia en todo el mundo para usar ese contenido.

Esto se volvió tendencia en redes de que varios usuarios en X hicieran análisis sobre las políticas de uso de la plataforma.

Las reacciones fueron principalmente negativas. Algunos usuarios dijeron que esto se trataba de un abuso por parte de la empresa.

Gabriella Coleman, profesora de la Universidad de Harvard, fue una de las voces que se pronunciaron en contra.

En su cuenta de X (@BiellaColeman) escribió:

“Bueno, es tiempo de retirarme de Zoom, quien básicamente usa y abusa de ti para entrenar su IA”.

La plataforma al verse vista en esta polémica no tardó en lanzar un comunicado a su cuenta de X en la que se aclararía todo.

Tras este incidente, Zoom modificó sus términos de uso para que los datos se compartieran sólo con consentimiento del usuario.

Zoom le respondió a Coleman que “a partir de ahora no usarán el audio, video o el contenido de los usuarios para entrenar a su IA sin consentimiento”.

Además, la plataforma, agregó una liga para ver con más detalle los cambios en sus políticas.

