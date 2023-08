Los clubes mexicanos siguen siendo eliminados del torneo de la Leagues Cup, pues este martes 8 de agosto, América y Toluca perdieron en tanda de penales.

En un primer momento, solo los Diablos Rojos habían sido eliminados de los octavos de final; sin embargo, una decisión de último momento hizo que las Águilas también se fueran de esta copa internacional.

Toluca y Minnesota se enfrentaron en el Allianz Field (de Minnesota). Los de la MLS tuvieron un gran primer tiempo y se fueron adelante en el marcador 2-0 con goles de Rosales (13′) y Hlongwane (32′).

Para el segundo tiempo, los ‘choriceros’ se fueron al frente y empataron el encuentro 2-2 con anotaciones de Huerta (66′) y de Volpi (Penal 75′). Asimismo, los estadounidenses se quedaron con un hombre menos desde el minuto 73 tras la expulsión de Dotson.

Los mexiquenses no aprovecharon la ventaja y todo se decidiría en la tanda de penales, en donde Valber Huerta y Robert Morales fallaron por Toluca, mientras que los de Minnesota anotaron en sus cuatro oportunidades. El partido terminó 4-2 a favor del equipo estadounidense.

