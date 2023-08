ninguno se irá y vamos a terminar juntos y contentos, porque vamos a refrendar, en 2024, la victoria del movimiento, que eso es lo que más mueve en este momento”, advirtió el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila. En Morena , ningún aspirante a la presidencia, dejará el partido, “y vamos a terminar juntos y contentos, porque vamos a refrendar, en 2024, la victoria del movimiento, que eso es lo que más mueve en este momento”, advirtió el senador con licencia,

Luego de que el aspirante a construir el Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado denunciara que en su proceso hay una simulación y ya se tiene a una candidata, el morenista Monreal Ávila, dijo que en el proceso de la Cuarta Transformación, “no vemos mano negra ni mano blanca ni ningún tipo de manos. Nosotros queremos salir bien en el proceso”.

“Y espérense. Eso no es nada. Lo que viene en el Frente, que lo advertí hace como un mes cuando empezó a salir su convocatoria (…) Si ahorita tienen dificultades por las firmas, imagínense ustedes cuando vayan a votar en el distrito porque son dos procedimientos. Es: la encuesta y la elección directa en urnas”, advirtió Ricardo Monreal.

Consideró que el Frente se arriesga mucho al mandar a un proceso electivo interno en los distritos. “Para mí, no me alegra eso; no me alegra que le pase eso a ningún partido. A mí lo que me interesa es que haya competencia y que la gente equilibre y decida”.

Dijo sentirse muy tranquilo, porque en Morena van a salir bien, “juntos y contentos el 6 de septiembre”.

Sobre el desempeño de la dirigencia nacional de Morena, Monreal Ávila consideró que ha sido el correcto, “pero ha sido omiso en el caso de la publicidad, pues no hay reglas para la equidad y para que no se distorsione el proceso por este tema”.

Recordó que los fundadores del partido, no pensamos que el dinero sea la clave del éxito político en materia electoral. Ricardo Monreal enfatizó que Morena surgió con el reclamo al abuso de los poderes, al exceso, al uso de programas públicos, al uso del dinero público y “no estoy de acuerdo con eso”.

Sin embargo, reiteró su convencimiento de que una vez que concluya el proceso interno, nadie se irá del movimiento: “los de Morena vamos a mantenernos en Morena”, pues “será más fuerte nuestro sentimiento por mantener al movimiento transformando al país”.