El presidente municipal de Toluca, Estado de México, Raymundo Martínez, negó que en la detención del regidor de Morena de ese municipio, ocurrido el viernes pasado, exista uso excesivo de la fuerza pública.

“Nadie los maltrató, simplemente si se ponen a golpear a los policías, bueno, esa ya es una decisión personal si quieren enfrentar de manera física a los policías, pues yo creo que hay que tener cuidado. Es muy simple”, declaróel edil.

Pidió entender a los policías cuando están cumpliendo una misión, “los policías van estresados, o sea, uno no puede simplemente pensar que por ser regidor puede insultar a un policía, eso no está bien y lo que sucedió en ese momento, bueno, yo no lo justifico porque nunca se debe justificar la fuerza, pero ojo, entendamos cuál es el origen del Estado, el Estado es el orden y la organización de la sociedad y su sustento”, señaló Martínez Carbajal.

En el altercado originado en protesta por la colocación de parquímetros en el Centro de Toluca, también estuvieron presentes vecinos afines a Morena quienes de acuerdo con el alcalde “no quieren entender nada, ellos no tienen ninguna intención de conciliar ni de llegar a ningún tipo de (arreglo)”.

Aseguró que se trata de un tema político por lo tanto solo dialogará con vecinos que no estén vinculados a Moena; “con mucho gusto platicamos,los demás no tiene ninguna disposición a platicar. El secretario del ayuntamiento se ha sentado n veces con ellos y al final, después de horas de platicar su tema, es muy sencillo, que quiten los parquímetros”. Lo que dijo, no va a ocurrir.

Al respecto, la Segunda Sindico de Toluca, Alma América Rivera Tavizón, informó el que la administración municipal se ha esforzado por opacar lo relacionado con esta medida; incluso el Comité de Transparencia del Ayuntamiento ha sesionado en dos ocasiones para restringir información relativa con los contratos y la licitación del servicio de parquímetros, lo que es un claro indicativo de que intentan ocultar los manejos que hay alrededor del sistema.

Vecinos y ediles coincidieron en seguir luchando para denunciar el sistema de parquímetros digitales e invitaron a la ciudadanía a unirse para lograr la presión necesaria para la finalización de tan draconiana medida.

