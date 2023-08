Posterior a conquistar su segunda victoria del campeonato, Aleix Espargaró describe los movimientos realizados en Silverstone como una señal particular que lo llevó a sentirse invencible durante todo el circuito en la novena fecha del MotoGP.

“Ha sido de locos desde la primera vuelta, incluso saliendo el lugar 12 me sentía fantástico, invencible. Mi plan era adelantar y escaparme, pero con la lluvia he mantenido la calma y he dejado que fuera Pecco el que abriera pista. Al final ha empezado a resbalar todo y ha sido de órdago”, destacó el español.

Tras superar al líder del campeonato, Francesco Bagnaia, en la última vuelta del Gran Premio británico, Espargaró atribuyó su rendimiento al simple hecho de haber tenido un día especial a nivel individual. He tenido muchos días en mi vida que sales y notas que te sientes invencible. Con solo salir lo he notado, me lo he tomado con calma, pero cuando he visto el hueco he ido para adelante”.

Luego de superar el reto que significó la lluvia durante parte del evento, la Aprilia de Aleix Espargaró terminó por superar en rendimiento a la Ducati de Bagnaia, aunque ello no le haya significado una derrota desastrosa al italiano, que controló buena parte del fin de semana hasta esta última vuelta corrida.

“Finalizar segundo hoy es un resultado fantástico. No ha sido un fin de semana fácil, ayer no fue el mejor día, pero terminar segundo me complace. He intentado ganar hoy, pero no sabía cuánto empujar cuando ha empezado a llover. Tenemos que mirar dónde se puede ganar algo, pero estoy feliz”, señaló Pecco Bagnaia.

El podio final lo terminó por completar Brad Binder de KTM, en una carrera que vio a cinco competidores forzados a renunciar, entre ellos un Marc Márquez, que rodó por el asfalto a seis vueltas del final tras un choque con Enea Bastianini

