Con la popularización de Internet y las redes sociales los creadores de contenido se han vuelto íconos del entretenimiento y con el tiempo han logrado hacerlo de manera más profesional, pero sobre todo responsable debido a que para algunos puede ser divertido pero para otros ofensivo, dice la tiktoker María Bolio.

“Hay que entender que cuando decidimos volvernos creadores de contenido muchas veces no fuimos conscientes de lo que esto implicaba y es que de alguna u otra manera te tiene que cambiar el hecho de que ya no solamente hablas con tus amigos o familiares sino que lo que dices ya se ve amplificado por las redes y que llega a personas con formas diferentes de pensar. Así que vas aprendiendo cómo relacionarte con todos”, explicó en entrevista con 24 HORAS, Aaron Mercury, creador de contenido.

Por su parte, María Bolio aseguró que hacer contenido con responsabilidad es conocer a tus seguidores y lo que les gusta.

“Hay creadores que han encontrado su éxito en la irreverencia, en decir cosas con las que a lo mejor no todos están de acuerdo, pero eso es lo que les encanta a sus seguidores. Hay que entender que no siempre los contenidos que encontramos en internet están hechos para personas como nosotros y así mismo es la sociedad, existen diferentes gustos.

“Si por algo han triunfado los contenidos independientes, en gran medida es porque ha permitido que el entretenimiento haya dejado de ser para la sociedad en general y se enfoca en buscar audiencias específicas”, continuó la tiktoker.

Por ello es que para los creadores de contenido, el contacto con sus seguidores es crucial y hacerlo en el evento VidCon México 2023, el cual se encarga de que las figuras de Internet se junten con las personas que los siguen, les da un plus.

“Es una oportunidad genial estar aquí, primero creo que como creadores de contenido nos hace dimensionar en verdad, cuánto se valora nuestro trabajo porque nos hace sentir que dentro de un mundo tan competido, nosotros formamos parte importante de él.

“Y por otro lado está el conocer a las personas que nos han hecho llegar hasta este punto en nuestra carrera. Siento que es muy importante estar conectado con ellos para saber qué les gusta y cómo crecer como comunidad”, destacó la también cantante.

Por su parte, Aaron Mercury también mostró emoción por esta oportunidad de aparecer en VidCon.

“Formar parte de una reunión como esta es muy importante para mí porque me enseña de manera real cuánto se valora mi contenido y me da la opción de que pueda haber gente nueva que me conozca, pero sobre todo me acerca a quienes ya me siguen para formar una comunidad más sólida”, dijo Aaron Mercury.

“Pueden esperar muchas sorpresas. De verdad que todos hemos platicado entre nosotros y nos emociona mucho esta experiencia, por ello queremos que sea inolvidable tanto para los fans como para nosotros. Así que vayan con las mejores expectativas porque todos la vamos a pasar genial”, finalizó María Bolio.

Aaron Mercury cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y recientemente pasó a entretener también con su naciente carrera musical.

Por su parte, Maria Bolio es cantante y compositora y ha logrado ganarse a su público a través de ello en las redes sociales, por eso ha logrado ser presentadora de premios como los Kid Choice Awards México, además publicó un libro titulado 1000 formas de crear.

LEG