Robert Alexander, nacido el 6 de noviembre de 1948 quien fue conductor de televisión del conocido programa ‘Gringo en México’ y esposo de la periodista Verónica Gallardo, perdió la vida este 5 de agosto al presentar incomodidad abdominal.

Tras declaraciones de Gallardo, se sabe que el suceso se dio por complicaciones en la salud de Alexander al presentar malestar intestinal en aumento siendo llevado al hospital, la reportera menciona que su esposo nunca le mencionó que estos malestares ya estaban presentes durante varios días.

“Todo pasó porque no me dijo nada. Hace 3 días no podía evacuar, y le di un laxante, pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos.

Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre”, compartió la reportera.

Gallardo también menciona que el estado de salud de su esposo no fue el único problema, Alexander fue trasladado al menos a 2 diferentes hospitales, pues al primero que acudieron no contaba con el personal capacitado para atenderlo.

En el segundo hospital la realización de estudios y el uso de bolsas de sangre incrementó por mucho el costo del servicio, llegando a costar en una noche 50 mil pesos y Gallardo al tener problemas con su tarjeta mantuvo a sus esposo en dicho hospital.

“Necesitan realizarle una endoscopia para saber por qué está sangrando. Este procedimiento me sale en 40 mil pesos. Además, como ha necesitado sangre, ya le pusieron tres bolsas y de cada una son 7 mil 500 pesos. Por lo que ya hablé con su doctor y lo recibe en su clínica.

Pero no puedo sacarlo de este hospital porque al querer pagar la cuenta la dividieron en dos partes, pero la tarjeta fue bloqueada por la cantidad a pagar. Entonces, tengo que resolver lo del banco”, señaló.

Así mismo la exconductora de La Oreja emitió algunas palabras despidiendo a su esposo a través de un pequeño comunicado.

Te nos fuiste muy rápido, ya no tendré tus brazos para cobijarme ahora lo harán tus alas para darme aliento para seguir de pie. Mí güeritos mi gringo mi GEM pic.twitter.com/vM3sJTaaAL — vero1gallardo (@Vero1gallardo) August 6, 2023

