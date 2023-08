A partir de 2020, el sector salud en México registró un considerable incremento en el interés de jóvenes por la vasectomía como método de planificación familiar, señaló la especialista Eloísa González González.

“El sector de la población (que más solicita el procedimiento) es aproximadamente entre los 22 a los 55 años. Ha venido al alza a partir de 2020, durante y después de la pandemia a jóvenes sin hijos. Anteriormente eran hombres con pareja, ya con hijos “, informó la doctora del Centro de Salud ‘Dr. Manuel Pesqueira’ en la Ciudad de México.

Las condiciones económicas y ambientales suelen ser algunas razones para someterse al procedimiento entre los pacientes más jóvenes, consideró la especialista al presentar el procedimiento de vasectomía sin bisturí.

“Los motivo, medicamente, tenemos nosotros que respetarlos. La mayoría de los jóvenes comenta la condición del planeta, y más después de la pandemia. Que no hay una buena calidad de vida. Tanto socialmente, económicamente y del medio ambiente. Me dicen ¿para qué traigo a un hijo si no va a tener buena calidad de vida?”.

Sin embargo, añadió, también hay razones sociales pues algunos pacientes no contemplan el ser padre o vivir en pareja en su plan de vida. “Otras razones son que socialmente nosotros hemos romantizado mucho el hecho de tener hijos, tener pareja y casarnos, que eso implica la felicidad”, explicó.

“Creo que es mejor no traer al mundo a alguien si no estás preparado psicológicamente”, expresó Axel quien a sus 19 años es uno de los pacientes que decidió practicarse la vasectomía sin bisturí. “Lo único que sientes es como un pellizco, de ahí en fuera no se siente nada”, compartió.

“Yo me la hice porque tuve la ausencia de un padre, no me dio una figura paterna y otra razón es que a muy temprana edad me hice cargo de mi hermana. Yo no quiero tener hijos. Lo pensé bien por un año, la verdad estuve muy seguro y me siento feliz”, aseguró el paciente.

