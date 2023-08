El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que Chile y Colombia serán sus próximos destinos internacionales entre el 8 y 11 de septiembre de este año. En Chile, por invitación de su homólogo Gabriel Boric, asistirá a los actos conmemorativos del 50 aniversario del golpe de Estado en contra de Salvador Allende, ex presidente de dicho país, a quien se refirió como un gran dirigente y comparó su actuar político con el de Francisco I. Madero. Voy a Santiago de Chile porque se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y de la muerte lamentable de Salvador Allende, un hombre que admiro mucho. Es uno de los dirigentes políticos del mundo que más admiro porque él intentó, antes que otros, fue de los precursores en buscar la transformación por la vía pacífica, él nunca dejó de luchar por la vía pacífica, por la vía electoral. En Colombia, López Obrador encabezará con el presidente Gustavo Petro, el cierre de la cumbre antidroga organizada por el mandatario de dicha nación. Además, indicó que desconoce si otros líderes de la región estén invitados por lo que ya no adelantó más información. Cabe señalar que, por la estrecha relación entre los dos mandatarios, el ejecutivo federal expreso que tiene solidaridad con su homólogo colombiano sobre no interferir en el proceso penal que se sigue contra su hijo Nicolás y su ex esposa, detenidos por presunto enriquecimiento ilícito. Tiene toda nuestra solidaridad. Son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero pues él está actuando como lo que es, un hombre congruente. Pero sí es muy doloroso, muy difícil, pero él está demostrando ser un hombre con ideales, con principios y poniendo eso por delante, aun tratándose de una situación familiar. Es ejemplar eso. Y nuestro abrazo para él y para toda su familia.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PLANTEA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA ERRADICAR LA TRATA

“DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN”

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó las conclusiones del Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en las que, enfatizó, se pasa de la visibilización y reflexión a la acción con una estrategia integral de acciones concretas para erradicar este delito. El diputado expresó que este tema será primordial en la agenda del Grupo Parlamentario, por lo que hacen suyas estas acciones contra un delito que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres y es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos. Es un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más, que se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de los que explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar. Este plan, implica la colaboración de autoridades y organizaciones en todo el país. En primera instancia, manifestó, se deben realizar mesas de diálogo con los Congresos los locales, con el propósito de armonizar sus leyes con el andamiaje legal federal y cerrar filas desde el ámbito legislativo contra la trata. Señaló también la necesidad de avanzar en la revisión de los códigos penales en las entidades federativas y de los respectivos procedimientos en materia penal. Añadió que se debe emprender una revisión integral que logre armonizar las leyes mexicanas con los acuerdos internacionales signados por México contra la trata, como es el caso del Protocolo de Palermo. También se debe mantener la visible el delito para que sea denunciado, a través de la campaña Hoja Blanca, con un plan de acción que impulse la lucha a nivel nacional. Asimismo, entablar relaciones de amistad y colaboración con jueces, a fin de coadyuvar con la Corte, a través de las denuncias de casos que den pie a la erradicación del delito. Asimismo, incentivar la participación de los gobiernos estatales, en tanto que es una realidad que hay estados que son de paso, pero también que son origen del problema. Ignacio Mier reafirmó el compromiso del Grupo Parlamentario y recordó que ya la diputada Lidia Pérez Bárcenas, presentó iniciativa de reforma a los artículos 85 y 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, remitida a la Comisión de Justicia. Puntualizó que esta iniciativa se incluirá a la agenda legislativa de Morena para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; ACUERDAN QUE JUCOPO ELABORARÁ LOS LINEAMIENTOS PARA LA RENOVACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informaron que se convocará a los integrantes de la misma para dar certeza jurídica a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, para la renovación, en su caso, de la presidencia de la Mesa Directiva. Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se turne a la Mesa Directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer, la renovación de la presidencia, en su caso, y se dé cumplimiento al acuerdo político que suscribimos de manera fundacional los tres grupos mayoritarios, con la participación del resto de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación. En una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, ambos dialogaron sobre la renovación de la Mesa directiva. Mier aseguró que el Grupo Parlamentario de Morena honrará su palabra de respetar el acuerdo fundacional para que la presidencia de la Mesa Directiva continúe en el PAN. Creel Miranda afirmó que en el encuentro exploraron las vías para encontrar un camino; sin embargo, aclaró que aún no hay fechas, y que así lo acordaron en esta reunión. El presidente de la Mesa Directiva dijo que, de ninguna manera, este acuerdo responde a las presiones de Morena, pues ya había hablado con el diputado Ignacio Mier de que, en caso de que fuera electo dentro de la terna de aspirantes por el Frente Amplio por México, era conveniente ya poder liberar la presidencia, por el tiempo que le tengo que dedicar.

RICARDO MONREAL; DEFENDIÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

Ricardo Monreal defendió la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sentenció que es inadmisible, es ilegal, es inmoral que presidentes o presidentas municipales sostengan pláticas con integrantes de bandas del crimen organizado. Sin mencionar por su nombre a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien a principios de julio fue evidenciada en plática con Celso Ortega, presunto líder criminal de la banda “Los Ardillos”, Monreal condenó que se pacte con la delincuencia. Al enumerar los puntos de su estrategia para fortalecer la seguridad pública, dijo no admitir ningún pacto, ninguna negociación, ni ninguna conversación con criminales, ni con personas señaladas como parte de la delincuencia organizada. ¡No a los pactos, no a las treguas. No a este tema que ahora está generando suspicacia y sospecha de pláticas y conversaciones de presidente presidentas municipales con bandas del crimen organizado. En Tepic, Nayarit, previo a una asamblea informativa, el aspirante a coordinador de la defensa de la cuarta trasformación reiteró como parte de su plan, fortalecer las labores de inteligencia para el combate de la delincuencia organizada pero que se cuiden los derechos humanos y el debido proceso.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE PRONUNCIÓ SOBRE LA CONTROVERSIA RESPECTO A LOS NUEVOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, también se pronunció sobre la controversia respecto a los nuevos libros de texto gratuitos, cuyo contenido reconoció no conocer, sin embargo rechazó los señalamientos del presidente del PAN, Marko Cortés, respecto a destruirlos. Eso habla de una posición que solamente se puede vincular con posiciones de gobiernos fascistas que quemaban libros. Por otra parte Sheinbaum niega moches en Colima. Claudia Sheinbaum negó los señalamientos, pues aseguró que no son prácticas que ella utilice. Además resaltó que tanto la gobernadora Indira Vizcaíno como los trabajadores del estado ya salieron a desmentir la información. Ya lo desmintieron, ya lo desmintió el gobierno, ya lo desmintió la gobernadora ya lo desmintieron otros trabajadores, entonces no son prácticas que nosotros utilicemos. Esto se da luego de que el medio Latinus reveló en una investigación que presuntamente el gobierno de Colima, que encabeza la morenista Indira Vizcaíno, supuestamente exige a los empleados de confianza de su administración el 5% de su sueldo para supuestamente apoyar las giras de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Morena.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; REALIZA DOS NUEVOS FRENTES CONTRA AMLO: SEGURIDAD Y LIBROS DE TEXTO

Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial opositora, abrió dos nuevos frentes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó el contenido de los libros de texto gratuito y también la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Desde hace varios meses, entre el presidente López Obrador y Gálvez Ruiz han surgido varios desencuentros, la mayoría iniciados por el mandatario federal. Él fue quien la mencionó por supuestamente oponerse a la pensión de adultos mayores, quien la destapó como la candidata de la oposición y quien la criticó porque presuntamente su empresa se benefició con contratos con la administración pública. Ahora, la senadora criticó a Lopez Obrador por el contenido de los libros de texto gratuito. Los nuevos libros de texto de la SEP serán una herramienta más de politiquería. ¡Basta de condenar a México a la ignorancia! Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. ¡Sí al aspiracionismo con educación de calidad!. La legisladora incluyó portadas falsas de algunos libros con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al de Matemáticas le acompaña la frase porque él tiene otros datos, al de Historia de cómo quebró a México; Naturaleza muerta por el Tren Maya, y Lengua porque tiene mucha. ¡Ya basta!. La legisladora también criticó el clima de violencia que prevalece en el país. En su visita a Guanajuato, la entidad con más homicidios dolosos, calificó como fallida la estrategia de seguridad pública implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

MARCELO EBRARD; AFIRMÓ QUE DETRÁS DE LA POLÉMICA Y EL RECHAZO AL CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO ESTÁ EL PROCESO POLÍTICO DE SUCESIÓN PRESIDENCIAL

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, afirmó que detrás de la polémica y el rechazo al contenido de los libros de texto está el proceso político de sucesión presidencial. Estamos por entrar al proceso sucesorio, bueno, de hecho, ya la encuesta es este mes en el caso nuestro y también de los de enfrente, entonces hay que quitarle toda esa parte porque explica en buena medida lo que estás viendo en el debate. Es lo que yo pienso. Ebrard también se refirió a la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para investigar al Movimiento Nacional Ebradorista: Pues que lo investiguen, nosotros no tenemos nada que ocultar. A días de que concluya la semana siete del proceso interno, el excanciller manifestó su confianza. Dijo que será el que ganará de la encuesta con la que el partido elegirá al coordinador nacional de los comités de Defensa de la Transformación y eventual candidato presidencial.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; ESTRATEGIA PARA DETENER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS LIBROS DE TEXTO, ES PARTE DEL PLAN PARA DERRUMBAR EL PROYECTO DEL PRESIDENTE

El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, señalo que la estrategia para detener la distribución y el uso de los nuevos libros de texto es parte del plan para hacer tropezar y derrumbar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex funcionario insistió en que el Poder Judicial no responde a los intereses de los mexicanos, y en él están los conservadores de siempre, por lo que urge reformarlo. A poco una juez tiene el poder de detener un proyecto educativo que hemos planificado y pensado 31 millones de mexicanos, cuestionó en asamblea informativa en Coyoacán. Ante sus seguidores, López Hernández sostuvo que quienes se oponen a los nuevos libros de texto actúan de manera facciosa atendiendo a otros intereses. Todo es una estrategia para hacer tropezar al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se derrumbe el proyecto de nación. No pudieron detener el Aeropuerto Felipe Ángeles, no pudieron detener el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas. Y tampoco pudieron, y lo intentaron, detener los programas sociales y no van a poder detener ahora que este proyecto educativo se consolide.

MAURILIO HERNÁNDEZ; CAMBIAN FECHA DE TOMA DE PROTESTA DE DELFINA GÓMEZ PARA EMPATAR CON VISITA DE AMLO AL EDOMEX

Maurilio Hernández González, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, dio a conocer que están buscando cambiar la fecha de la toma de protesta de la gobernadora electa, Delfina Gómez, para empatar con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad mexiquense. El legislador morenista de la entidad mexiquense señaló que la fecha se cambió para el 14 de septiembre, día en que el mandatario federal tiene previsto visitar el Estado de México. Sin embargo, resaltó que aún deben coordinar el horario con el equipo de trabajo del presidente López Obrador. Desde luego el presidente será invitado y pues tiene interés de venir. Entonces, se puede empatar bien, es nada más cuestión de agenda. Eso lo hará la maestra Delfina en los siguientes días, directamente en Palacio de Gobierno Federal.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; LA ESCASEZ DE AGUA SE PUDO EVITAR DE HABER SEGUIDO LAS RECOMENDACIONES QUE NOS DIO LA CONAGUA EN DICIEMBRE

El Senador de la República, Víctor Fuentes Solís ante la crisis hídrica que se vive en pleno 2023 en Nuevo León y la falta de agua en diferentes colonias de la Zona Metropolitana de Monterrey, recordó el llamado que hizo a Agua y Drenaje en diciembre del año pasado para seguir diferentes recomendaciones hechas por la Comisión Nacional del Agua con el objetivo de evitar la escasez del vital líquido. Tuvimos el año pasado una reunión con el director general de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo, quien nos explicó sobre la grave sequía en el estado de Nuevo León y la posibilidad de volver a tener problemas de abasto en la Zona Metropolitana. Nosotros advertimos a Agua y Drenaje para que se tomaran las medidas necesarias, y hoy vemos que hicieron caso omiso. Víctor Fuentes dijo que en la reunión el Director General de la CONAGUA se resaltó la importancia de continuar con los convenios realizados con las empresas privadas para que aporten agua de sus concesiones a la red de suministro, así como suspender parcialmente la extracción de agua de las presas La Boca y Cerro Prieto con el objetivo de garantizar el abasto en los hogares. Tal como lo señalamos en diciembre del año pasado, una de las principales recomendaciones de la CONAGUA fue que las empresas compartieran parte de su agua concesionada, así como suspender parcialmente la extracción de agua de las presas La Boca y Cerro Prieto. Ahora podemos constatar que no se hizo nada para evitar el desabasto. Por último, Víctor Fuentes Solís lamentó que aún pese a las advertencias realizadas a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en pleno verano de 2023 la falta de agua en los hogares es una realidad, tal como lo han denunciado vecinos de diferentes municipios quienes han salido a las calles a exigir que se garantice su derecho al agua. Hoy vemos a la gente en las calles exigiendo agua para sus hogares, y eso era justo lo que se debió evitar, la violación al derecho al agua potable. Por eso exigimos nuevamente al Gobierno del Estado que se apeguen a las recomendaciones de la CONAGUA y se proteja en todo momento el derecho universal y constitucional que tienen las y los neoleoneses al agua. ¡Con la sed de los neoleoneses no se juega!.

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ; MC DENUNCIA A SHEINBAUM E INDIRA VIZCAÍNO POR PRESUNTOS ‘MOCHES’ EN COLIMA PARA SUS GIRAS

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, por los supuestos moches a trabajadores del gobierno del estado para presuntamente apoyar las giras de la “corcholata” de Morena. El diputado emecista dijo que luego de que se dio a conocer que el gobierno de Colima supuestamente rasura los salarios de sus trabajadores para presuntamente favorecer la campaña de Claudia Sheinbaum. Ebrard y Monreal lo condenaron y exigieron que se investigue.

DONALD TRUMP; SE DECLARA NO CULPABLE DE INTENTAR REVERTIR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 2020

El ex presidente de EE.UU. Donald Trump se declaró no culpable ante una corte en Washington D.C. de varios cargos penales derivados de su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Donald Trump, de 77 años, rechazó las acusaciones tras una investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith, que el ex mandatario tacha de una caza de brujas. La jueza Moxila Upadhyaya aceptó dejar libre a Donald Trump, tras marcar las condiciones para su liberación, y fijó la siguiente vista contra el ex mandatario por su presunto intento de revertir el resultado de los comicios de 2020 para el 28 de agosto.

UCRANIA; ADVIERTE DE QUE NECESITA CAZAS F-16 Y MÁS TANQUES CONTRA RUSIA

Para poder proseguir con su contraofensiva frente a Rusia, Ucrania necesita cientos de blindados, más sistemas de defensa aérea y aviones de combate F-16. Así lo ha asegurado el asesor de la oficina de la presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak. Para que nuestras operaciones sean exitosas, necesitamos tener suficientes tropas blindadas. No estamos hablando de 10-15 tanques, sino de otros 100-300, precisó el principal colaborador del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Podoliak añadió que para poder dañar las bases de logística de Rusia, las fuerzas ucranianas necesitan misiles de largo alcance.

