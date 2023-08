Por lo menos eso le cuenta a su psicóloga de cabecera cada que intenta discernir la transición de un día estar dentro de un auto –al borde de la muerte– tras recibir seis balazos, al momento que ahora vive para convocar a más 150 mil personas en moto, tocar ante más de 200 mil personas en un festival, estar acompañado de una banda de guerra o aparecer en revistas de estilo de vida.

En el último mes, el creador del llamado Equipo Negro, despertó la atención de los habitantes de la Ciudad de México, las redes sociales y los noticieros de televisión por inundar distintas avenidas de la metrópoli con miles de motonetas y motocicletas.

Siempre en domingo por la noche. Distintos usuarios en Twitter preguntaban qué era lo que estaba sucediendo en las calles de la ciudad.

#TodosSomosunsoloBarrio son rodadas de motocicletas donde Malafe convoca a habitantes de distintas partes de la ciudad a reunirse y circular por algunas horas y rematar con un concierto al aire libre, además con un discurso donde les deja en claro que “por ser de barrio, estamos condenados a no salir de ahí”.

“Entre las motos hay una sinergia bien chingona, que si yo veo a un biker tirado en la calle, o sea, si se cayó o se le ponchó una llanta, no va a faltar quien le ayude. Esto es la unión de los barrios en una convivencia pacífica”, confiesa a 24 HORAS Eme Malafe.

En televisión, los noticieros reportaron que a las últimas dos reuniones de motociclistas a las que convocó el también compositor y abogado egresado de la UNAM, asistieron cerca de 15 o 20 mil personas, sin embargo, molesto afirma que un reporte que le proporcionó directamente el gobierno capitalino informó que fueron más de 130 mil asistentes.

“El reporte que nos llegó no es de un valedor, se trata de información del gobierno, donde calculan los asistentes como en las manifestaciones y ese tipo de cosas donde miden cuántas personas caben por metro cuadrado y me da orgullo que fuimos más de 120 mil personas que se comportaron bien y que se fueron a unir, a celebrar, pasarla bien chido y que no pasó nada”, dice.

Previo a estas rodadas pidió no hacer desorden porque pactó con las autoridades, quienes la primera vez sí tuvieron contratiempos con los asistentes.

“El barrio es bravo y caliente, la banda con el menor roce enloquece y ¿quién va a tener la culpa de eso?, pues el wey que convocó, el wey que está ahí arriba. No es nada más de que: ‘ay vinieron solitos y se salió de control´”, asegura mientras endurece el gesto facial.

Malafe revela que ahora siguen Monterrey, San Luis Potosí y Tijuana y que permanecerá abierto a organizar estos encuentros en la parte del país donde se lo pidan.

La verdadera razón

Proveniente del barrio de la Morelos, puntualmente de la calle de Mineros, ahí creció en un entorno rudo, lleno de contrastes como la dedicación, el valor, la pasión la violencia y la delincuencia.

El jueves 5 de mayo de 2022 algunos medios de comunicación daban por muerto a Eme Malafe. Un grupo de sicarios, a bordo de motonetas, le dispararon en seis ocasiones, cuando se encontraba arriba de su auto en la colonia Morelos, justo después de transmitir un video en vivo.

Malafe demostró tener la suficiente resistencia para trascender un episodio de tal magnitud, pues sus vivencias desde pequeño en el barrio lo fueron curtiendo. Él mismo ha contado que, antes de graduarse como abogado, se dedicó a cuestiones no necesariamente legales y donde corría altos riesgos.

“Fueron 23 años de mi vida de vivir ahí, o sea, no se te quita el querer ir a echar una reta o echarte un chesquito, ahí en la esquina relax, pero ya no puedo hacerlo, no porque no quiera, sino que ya no puedes, es mucho riesgo. Corro peligro porque como sea ya no soy un vato más ahí”, responde con un desplante de coraje.

A partir de aquel episodio donde casi pierde la vida y, aunque el rapero disfruta mucho de estar solo, ahora va a todos lados con un equipo de personas que lo cuidan, incluso en las rodadas, en donde el mismo gobierno le asignó a dos personas de inteligencia que están todo el tiempo supervisando que no le suceda nada, por su seguridad y por el bien de los demás.

“Soy sincero, carnal, hay momentos en los que no te la crees. Hasta le digo a la psicóloga: ‘Oye, me llega mucho ese pensamiento de que a veces creo que sí me morí, que estoy muerto y ya nada más estoy viviendo lo que mi sueño querría en mi vida”, aclara.

