El presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de crear un banco de reserva de medicamentos con el propósito de asegurar el suministro y proveer a unidades médicas y hospitales del país cuando lo requieran. Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital, ahí; como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a hacer. La idea es contar con todos los medicamentos, incluso los más específicos y difíciles de conseguir, para llevarlos a cualquier región desde la Ciudad de México; será propuesta a las y los funcionarios del sector salud en los próximos días. Por ejemplo, si hay necesidad en algún hospital, los fármacos se trasladarán de manera inmediata por vía aérea o carretera hasta el lugar donde se requieran. El mandatario recordó que el Plan de Salud IMSS Bienestar beneficia a 14 estados del país, los cuales registran niveles superiores al 90 por ciento en abasto de medicamentos. Por eso estamos avanzando en lo de la seguridad social, el programa de salud, que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas de manera gratuita. Que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica, para atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal, vamos a avanzar y vamos a lograr ese propósito, vamos hacia allá. Mencionó que el reforzamiento del sector salud, junto con la pensión a personas adultas mayores, abonan a la construcción del Estado de bienestar. Si la pensión la dejamos mejor, pues ya es garantizar lo básico, la alimentación para el adulto mayor. Con la pensión, con la medicina y los médicos ya es un avance y otros satisfactores que podrían acercarse a la gente y que queden establecidos por ley, que esté quien esté en el gobierno, no puedan quitarlo para ir hacia allá, hacia el Estado de bienestar.

COMISIÓN PERMANENTE; REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS INICIATIVA DEL EJECUTIVO SOBRE USO INDEBIDO DE DRONES

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de regulación de aeronaves piloteadas a distancia. El documento busca establecer agravantes a delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como “drones”, en el Código Penal Federal, para prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación. Se plantea un capítulo denominado “Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia”, para imponer pena de prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño. La finalidad es implementar un marco jurídico que incorpore agravantes a conductas constitutivas de delitos, realizadas con aeronaves pilotadas a distancia, que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de los delitos mediante el uso de estos artefactos y así garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos, en armonía con las buenas prácticas internacionales en la materia y el respeto absoluto a los derechos humanos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; TRATA DE PERSONAS, MODELO DE ESCLAVITUD MODERNA QUE URGE COMBATIR

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, al inaugurar el Foro para la prevención y combate a la trata de personas, destacó la importancia de la participación de la sociedad para terminar con el negocio ilícito al que se refirió como una forma de esclavitud moderna. El combate a la trata de personas es un tema que debe interesar a la sociedad en su conjunto, dijo al tiempo de alertar que cada dos minutos una persona es captada por las redes de la delincuencia para este fin. El legislador agregó que en la medida en que se exprese la rebeldía ante esta situación, todos y todas podrán colaborar para terminar con la trata de personas, delito que ha sido motivado por un modelo económico voraz. No estamos refiriéndonos sólo a un tema que está dañando al tejido social, estamos hablando, desgraciadamente, de la dignidad de las personas. Afirmó que el tema es muy importante para la agenda legislativa de Morena junto a la Coalición Juntos Hacemos Historia y subrayó que, inspirados e inspiradas por la lucha de grandes mujeres a lo largo de 300 años, las y los integrantes de la actual Legislatura han avanzado por la erradicación de todas las formas de violencia de género.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; LAS FIRMAS NO SERÁN PROBLEMA, VAMOS A IR A LA SIGUIENTE ETAPA PARA ELEGIR AL CANDIDATO DEL FAM

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aseguró que avanzará a la siguiente etapa del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial en las elecciones de 2024. Vamos bien, las firmas no serán un problema en este proceso, vamos a ir a la siguiente etapa, de eso no tengo la menor duda. El Comité Técnico, que es el que rige el proceso en esta etapa, nos ha pedido que no demos información sobre el número de firmas y que no lo hagamos sobre todo por quienes van muy bajos o no han llegado a la meta. Creel Miranda mencionó que no se le dificultará conseguir las firmas para progresar a la segunda fase del proceso. Además, dijo que el tema es que la información no se puede brindar, a mí me gusta cumplir las reglas, lo qué sí te puedo decir es que voy bien y paso a la siguiente etapa. Yo ya estoy preparado para las siguientes etapas, quizá para algunos es complicado reunir las firmas, para mí no lo es.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO ENTREGA RECONOCIMIENTOS A 198 PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO EN “LIDERAZGO DE LA MUJER”

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, vicepresidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer que el Senado de la República, a través del Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP), entregó reconocimientos a 198 mujeres y hombres que concluyeron el diplomado universitario en “Liderazgo de la Mujer”. Senadoras y representantes de cámaras empresariales coinciden en que la capacitación es importante para lograr el empoderamiento de este sector poblacional y transitar a una sociedad más justa y paritaria. La legisladora se pronunció por acabar con la misoginia, la cultura patriarcal y el machismo que dañan a la humanidad a lo largo de su historia y a las mujeres de todo el mundo. Consideró que la única manera de lograr el empoderamiento a las mujeres es darles libertad económica, por lo que se necesitan políticas públicas para que ellas tengan oportunidades de obtener su propio dinero, así como de administrarlo. La legisladora comentó que la revolución femenina es la que más ha durado, es la revolución que no se termina y es el momento de aceptar el reto que les toca a las mujeres de este tiempo: concluir o avanzar más en esta lucha cultural tan desigual. Merecemos mejores condiciones de vida todas las mujeres, la más humilde, la obrera, la campesina, la indígena, la que tiene una carrera, la de la clase media. El derecho y la justicia no son suficientes si no cambiamos nuestra concepción de vernos como mujeres.

MARIO DELGADO; INFORMÓ EL DÍA EN QUE SE ELEGIRÁ A EMPRESAS QUE HARÁN ENCUESTA DE MORENA

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer la fecha en que el partido elegirá las casas encuestadoras que se encargarán de medir a las “corcholatas” y definirán al coordinador nacional en defensa de la 4T, perfil que se convertirá en el candidato presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024. Delgado señaló que será aproximadamente el 13 de agosto cuando se nombre a las empresas encargadas de hacer las encuestas espejo que contempla el proceso interno de Morena. La comisión de encuestas ya tiene una propuesta de cómo será la encuesta, falta que la valore la comisión de elecciones. Tiene que determinar la comisión cuáles van a hacer las encuestas espejo. Es muy fácil darnos cuenta es fácil darnos cuenta de que para estar listos para el 28 de agosto, tenemos que saber las casas encuestadoras mínimo unos 10 días antes o un poquito más para que las empresas se preparen 10 días antes del 28 es el 13, entonces quiere decir que a mediados de agosto tenemos que hacer el sorteo para definir a las empresas. Recordó que todos los aspirantes dieron un sobre cerrado con dos propuestas de casas encuestadoras para llevarse a cabo las cuatro encuesta espejo: vamos a hacerla por sorteo, evidentemente ellos tienen que estar ahí o sus representantes para que den fe de que es un proceso que no está cargado para ninguna empresa. Mario Delgado dijo que de cara a esta etapa se reunirá con los aspirantes con el fin de informarles los detalles: la fecha de la encuesta, los tiempos y procedimientos, además de llamar a que preparen a las personas que los representarán.

CLAUDIA SHEINBAUM; AGRADECE A EBRARD ESTAR AL PENDIENTE DE ELLA, ADEMAS PRESUME SU COLETA EN NUEVO VIDEO

Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, agradeció a su compañero de partido y rival en la contienda interna de Morena Marcelo Ebrard, estar al pendiente de sus redes sociales. Le agradezco a él que esté al pendiente de mis redes sociales, de los resultados que tuvimos en seguridad, y que sigan las redes porque seguiremos dando información. Claudia Sheinbaum destacó acciones de su periodo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como la creación de dos universidades públicas nuevas, la Universidad de la Salud y la Rosario Castellanos, como ejemplo que la forma en que se continuará con lo que llamó el segundo piso de la Cuarta Transformación. Señalo que lo van a lograr apoyando a la educación pública, apoyando al magisterio, pero apoyar también como lo hice en el Gobierno de la ciudad el que todo joven que quiera estudiar la universidad tenga la posibilidad de hacerlo. La ex mandataria resaltó la creación de la beca Bienestar para Niños y Niñas que cubre a 1.2 millones de alumnos de educación básica, además a la construcción de dos sistemas de transporte, el Trolebús Elevado y el Cablebús, ambos con una tarifa de 7 pesos. La aspirante a la candidatura presidencial de Morena indicó que ante las restricciones del INE se encuentra limitada, pero afirmó que estas políticas las llevará para lo que viene. Claro que vamos a llevar todo esto para todo lo que viene después, que haya vida digna en todos los estados de la República. Claudia Sheinbaum, publicó un video en sus redes sociales en donde el protagonista fue su particular peinado de cola de caballo, que incluso se ha convertido en la imagen que acompaña su carrera por quedarse con la candidatura. Tenemos la mirada puesta en la esperanza y los pies bien puestos sobre la tierra. ¡No habrá marcha atrás ni zigzagueos en la Cuarta Transformación.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; RESPONDE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA EN CONTRA DEL BLOQUE OPOSITOR, ADEMAS ASEGURA QUE DURANTE EL SEXENIO DE CALDERÓN HUBO EXPERIENCIAS POSITIVAS

La senadora Xóchitl Gálvez respondió a los señalamientos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra del bloque opositor y, particularmente de ella, tras su negativa de participar en el debate parlamentario en el que se aprobaron diversas reformas. Gálvez Ruiz destacó que los senadores tomaron el pleno para buscaron empujar a Morena y aliados a dialogar, sin embargo, los morenistas acudieron a Palacio Nacional, donde recibieron la instrucción de aprobar todo. Cuando se estaba cerrando el periodo ordinario, tomamos la tribuna un día antes para obligarlos a sentarse a negociar con nosotros, porque ellos querían sacar 20 iniciativas que ni se habían discutido, que ni se habían analizado. Varias de ellas si siquiera habían pasado por las comisiones de dictaminación. Lo que hizo Morena, fue ir a Palacio Nacional a reunirse con el presidente y allá les dio la instrucción de que sacaran las iniciativas a como diera lugar. En otro tema la aspirante a la candidatura presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, habló acerca de la estrategia de seguridad que buscará implementar en caso de llegar a la presidencia y dijo que retomaría algunas cosas realizadas en el sexenio de Felipe Calderón al ser experiencias exitosas. Gálvez Ruiz, dijo que se encuentra realizando una estrategia de seguridad junto con expertos, pero enfatizó en que en su gobierno no seguirían con la estrategia de abrazos no balazos implementada por Andrés Manuel López Obrador. Ya que mencionó que la estrategia de López Obrador había sido un total fracaso: De entrada no van a haber abrazos, eso sí lo dejo de manera clara y sí debe haber una estrategia bien pensada. Lo que sí se podía retomar, aseguró, eran experiencias exitosas de la estrategia calderonista, la llamada guerra contra el narco, de la que dijo que el error de Calderón Hinojosa fue haberla intentado aplicar con rapidez sin tener la estrategia terminada.

MARCELO EBRARD; MANIFESTÓ SU BENEPLÁCITO DE QUE SHEINBAUM ABORDARA EL TEMA DE LA SEGURIDAD, TEMA QUE MÁS IMPORTA A LOS CIUDADANOS

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, manifestó su beneplácito de que Sheinbaum Pardo abordara uno de los temas que más importan a los ciudadanos: la seguridad. Estimada Claudia vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente como es seguridad. Ebrard fue más allá. Le dijo que la estrategia de seguridad en la Ciudad de México fue diseñada por él y por Andrés Manuel López Obrador. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la Ciudad con los mejores resultados que va en el siglo. El equipo de prensa de Ebrard proporcionó un comparativo de 53 meses de gobierno en el delito de homicidio doloso, en el que se aprecia, de acuerdo con datos citados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la administración de Claudia Sheinbaum es la más violenta con 4,869 delitos, después por la de Marcelo Ebrard con 3,288, y la de Andrés Manuel López Obrador con 3,251.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; DEFIENDE LOS LIBROS DE TEXTO

El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López estuvo en San Cristóbal, Chiapas, en donde rechazó la intentona de los opositores por echar abajo los contenidos de los libros de texto. El aspirante criticó de nueva cuenta al Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiriéndose específicamente a la determinación que tomó Yadira Medina Alcántara, jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien concedió una suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en contra de la entrega de los nuevos materiales educativos. Ahí anda una jueza queriendo detener un proyecto educativo y humanista de nación, un proyecto transformador. Pero ninguna ministra, ministro, juez o magistrado tiene el derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto gratuitos. Ese no es el México por el que luchamos tanto. Adán Augusto insistió en que ningún miembro del Poder Judicial tiene derecho a torpedear el proyecto educativo que construyeron más de 30 millones de mexicanos junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque les duela, va a haber proyecto educativo y libros de texto gratuitos para siempre. Nadie desde el Poder Judicial tiene derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto.

SILVANO AUREOLES; MI APOYO TOTAL PARA LAS MUJERES

Silvano Aureoles Conejo, refrendó su solidaridad y apoyo a todas las mujeres mexicanas ante las constantes agresiones del gobierno de Morena. El aspirante a responsable de la coordinación de los trabajos del Frente Amplio por México (FAM), subió un tweet dirigido a su compañera Xóchitl Gálvez, en donde refrenda su apoyo y solidaridad por la persecución política que se fomenta en su contra desde Palacio Nacional, misma embestida de la que él sigue siendo objeto, la padecemos muchos que hemos señalado los atropellos y que no claudicamos ante el poder presidencial. Ahora van contra ti. Silvano Aureoles ha reiterado su apuesta por las mujeres mexicanas, se dijo orgulloso de las madres de familia que, como la suya, trabajan durísimo para sacar a sus hijos adelante, siempre ha contado con su apoyo sincero y comprometido en un contexto nacional en el que los feminicidios, las violaciones y la desigualdad laboral van en aumento. Asimismo expresó que es lastimoso ver un país confrontado, dividido, polarizado y agobiado, cansado; me duele el alma ver a las mamás buscadoras que no se rinden, que peregrinan, que buscan a sus hijos y luego las secuestran, las asesinan, urge atender esta situación, las mujeres son el pilar de la sociedad. Desde todos los espacios que he tenido, he logrado apoyarlas, como Gobernador, Diputado Federal, Senador y Alcalde, siempre han sido su prioridad y siempre será así. Para erradicar este escenario ha señalado la necesidad de recuperar las escuelas de tiempo completo, que ayudan a las madres solteras a administrar mejor su tiempo; los salarios justos y con horarios laborales que tomen en cuenta el embarazo, lactancia, periodo menstrual, cuidado de enfermos; un gabinete paritario y sobre todo, valorar el papel de la mujer mexicana en el desarrollo del país, es lo fundamental. Finalmente, dio a conocer que, de llegar a conseguir su aspiración, hará todo lo que esté en sus manos para que las mujeres no vivan en este infierno que ha ocasionado la cuarta transformación, y comenzará desde adentro.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ASEGURÓ QUE LE FALTAN POQUITAS FIRMAS PARA ALCANZAR LAS 150 MIL

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), aseguró que le faltan poquitas firmas para alcanzar las 150 mil requeridas para el proceso partidista. El senador del PRD indico que desconocía que se les entregue un comprobante cuando alcancen las 150 mil firmas como dijo el panista Jorge Luis Preciado. Yo no sé hasta ahora que entreguen comprobantes. Es una noticia que yo no tenía conocimiento, pero pues en el registro electrónico ahí están las constancias. Sobre la cantidad acumulada de rúbricas, sostuvo que faltan muy pocas y que seguirá trabajando en ello. Algunas poquitas todavía, hay que seguir trabajando. Sobre las nuevas normas para los aspirantes a la presidencia, destacó que le parece muy bien que haya reglas, porque así se conoce el terreno que se está pisando, sobre todo ahora que se tiene contacto con la sociedad civil, que se tienen eventos, que se tienen salidas. Para él, la regulación es fundamental para garantizar un proceso democrático justo y transparente. Mencionó que la propaganda que circula de las corcholatas de Morena ya es un hecho consumado y que, por tanto, no se puede regular. Sin embargo, el aspirante aseguró que no recurrirá a anuncios espectaculares como parte de su estrategia. Por otra parte Miguel Ángel Mancera, durante el evento “Redes sociales, televisión, música y más en México”, dijo que los temas que están al filo de los cambios tecnológicos, implica la labor legislativa y lo que es el avance de la ciencia, porque siempre nos rebasa y estamos tratando de alcanzar y de tener algún marco normativo que nos dé oportunidad de estar en mejores condiciones, de acompañar los cambios que se presentan, yo la verdad es que de Inteligencia Artificial lo que sé es como se escribe, no tengo mayores conocimientos. Miguel Ángel Mancera, destacó que la IA cambia los comportamientos en la sociedad, su forma de trabajar y relacionarse; por ello, enfatizó que es necesario regular y actualizar la legislación en materia tecnológica para crear una estrategia encaminada al crecimiento especializado en el país. Hasta nuestras propias redes sociales y así estamos viviendo y nos sentamos hoy frente a un televisor con nuestros hijos, hijas y todo el mundo está viendo su celular menos la televisión y ya podríamos incluso suprimir las suscripciones a Sky. La UNESCO está planteando un documento muy interesante para poder tener estos números de la ética y creo y espero que los Estados Unidos de Norteamérica y China pues tomen notas de todo lo que se está diciendo ahí porque son los actores principales y serán seguramente quienes sí observan estas reglas pues podrán garantizarnos una mejor convivencia porque siempre llega a límites mucho más extremos.

MARKO CORTÉS; ASESINATO DE RICARDO FLORES SUCEDE EN MEDIO DE UN CLIMA DE VIOLENCIA Y PERSECUCIÓN POLÍTICA EN NUEVO LEÓN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, condenó el asesinato de Ricardo Flores, director jurídico del Congreso de Nuevo León, el cual se da en medio de un clima de violencia y persecución política en el estado. El presidente nacional del PAN instó al gobierno de Nuevo León a ponerle un alto a la violencia, sobre todo en el norte del estado, porque ya se desbordó y está llegando a la zona metropolitana y exigió que se lleve a cabo una investigación puntual y seria de este asesinato, para que no quede impune. Le pedimos a Samuel García que frene esta persecución y se ponga a trabajar por el estado y la seguridad de los neoloneses, que busque equilibrios, coincidencias y cumpla con los acuerdos establecidos.

ALEJANDRO MORENO; “CON LOS NIÑOS NO”, CRITICA LIBROS DE TEXTO DE SEP

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se lanzó contra los nuevos libros de texto de nivel básico y su presunto contenido con el que según aseguró, pretende la Secretaría de Educación Pública (SEP) implantar una ideología a los mexicanos más jóvenes, viéndolos como su botín político. Es aberrante que el gobierno de Morena pretenda meterse con las niñas y niños de México, intentan implantar su ideología a través de los libros de texto y privarlos del conocimiento que forma las grandes mentes del futuro. Morena ve a los más pequeños como su botín político, pero se equivocan. La niñez mexicana es lo más sagrado de nuestra sociedad y todos la defenderemos. Si a este gobierno y a sus seguidores no les gusta la educación, el conocimiento, las matemáticas o la ciencia, ese es tema de ellos, pero que les quede claro: Con los Niños No.

