La actriz Gal Gadot ha confirmado que seguirá dándole vida a la “Mujer Maravilla” en el universo DC gracias a James Gunn.

Buenas noticias para todos los fanáticos del Universo DC esto gracias a que la reconocida actriz Gal Gadot ha confirmado que seguirá dándole vida a la “Mujer Maravilla” con ayuda del director y guionista James Gunn.

Lo anterior después de las grandes polémicas que se han desatado tras haberle quitado la capa de Superman a Henry Calvill para ponérsela a David Corenswet, además de también decirle hasta luego a Patty Jenkis quien se encargó de dirigir las primeras dos cintas de Gadot.

Tras todos estos rumores, la famosa actriz israelí decidió romper el silencio en una entrevista con ComicBook en donde habló sobre su personaje de la “Mujer Maravilla”:

“Ame interpretar a Wonder Woman es muy cercano y querido para mi corazón y por lo que escuché de Jame y Peter vamos a desarrollar una Wonder Woman 3 juntos”, confirmó para terminar con las especulaciones que tenían preocupados a muchos de sus fans.

Las anteriores declaraciones de la artista hicieron que el mundo del internet enloqueciera, por lo que algunos de los usuarios decidieron dejar su opinión con respecto a esta nueva noticia, algunas de estas fueron las siguientes:

“Gal Gadot como Mujer Maravilla. Eso es todo, esa es la publicación”.

“Henry Cavill y Ben Affleck en la puerta de James Gunn después de escuchar a Gal Gadot hacer Wonder Woman 3”.

— iregretlikingsports (@Jimmy2424555) August 2, 2023