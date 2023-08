El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la demanda que efectuó debido a la barrera de boyas que colocó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo, para evitar que los migrantes crucen desde México. Es una demanda de respeto a nuestra soberanía y a los acuerdos internacionales porque sí es una violación, es un acto publicitario, propagandístico del gobernador de Texas, no se inscribe en la política de buena vecindad que debe prevalecer entre nuestros pueblos. López Obrador enfatizó que el republicano Greg Abbott busca quedar bien con ciertos sectores de ciudadanos estadounidenses que no poseen toda la información de lo que realmente significa la migración y que tienen una idea errónea de las personas en ese contexto. Reiteró que Estados Unidos es un país de migrantes y que los opositores probablemente descienden de alguna persona migrante. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el pasado 24 de julio al gobernador de Texas por esta medida restrictiva en donde colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ni al Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. La querella solicitó a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros, y argumentaron que la barrera supone una obstrucción no autorizada a la navegación en aguas de Estados Unidos. Alegamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el río Grande, como es nombrado en Estados Unidos, sin autorización, así lo explicó la fiscal general adjunta Vanita Gupta. El muro acuático colocado entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras es tan sólo una de las medidas de la operación Lone Star emprendida por el gobierno de Texas, que también incluye una cerca con alambre de púas, detención de migrantes bajo cargos de invasión a propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia estados con gobiernos demócratas. Abbott envió a Biden una carta en la cual defiende el derecho de Texas a instalar la barrera de boyas: Texas lo verá en la corte, señor presidente, dijo Abbott.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; RECHAZA SEÑALAMIENTOS DE GOBERNADOR DE TEXAS, GREG ABBOTT, CONTRA MÉXICO

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, rechazó los señalamientos del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien aseguró que México no ha hecho nada para frenar los flujos migratorios y que si esto ha disminuido es por las medidas que ha tomado su gobierno. El senador informó que legisladores de Morena se reunieron con funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para dar a conocer diversos temas relacionados con la economía, pero también sobre la migración y el impacto de las remesas, que es una de las fuentes más importantes de ingresos para nuestro país. Armenta respaldó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, admitió que la migración hacia Estados Unidos se redujo y no por el muro flotante instalado por el gobernador de Texas, sino por las iniciativas regionales para ordenar los flujos migratorios. El legislador consideró que la baja en este fenómeno tiene que ver con la atención de los problemas de fondo y con la generación de empleos, que se han detonado por las grandes obras impulsadas por esta administración, como la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Refinería de Dos Bocas. En el Istmo de Tehuantepec y en el sursureste del país hay una explosión económica en términos de empleo. Las inversiones del Tren Interoceánico, del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas se han convertido en una atracción importante para empleos bien remunerados y para generar el desarrollo de las tecnologías en materia de ingeniería y para los prestadores de servicios. Confió en que, una vez concluidas estas obras, el empleo se mantendrá en la zona, porque muchos de los que ahora laboran en su construcción, necesariamente tendrán que apoyar su operación.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONVOCA A FORO SOBRE COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS; ASISTIRÁN AUTORIDADES DE SEGURIDAD Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, encabezará un foro en la Cámara de Diputados al que acudirán autoridades de seguridad y organismos de derechos humanos. El líder parlamentario expresó que el Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, busca visibilizar este delito en México, de la mano de expertos y colectivos, así como dar voz a las víctimas. El encuentro tiene proyectada las participaciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. María Teresa Paredes Hernández, coordinadora nacional de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; y la activista Mayra Hernández Figueroa. El legislador explicó que se expondrán los resultados de la Cumbre Mundial contra la Trata de Personas, celebrada en Estados Unidos, a la que acudieron legisladoras de Morena. Mier Velazco comentó que una delegación del Grupo Parlamentario acudió al encuentro en Washington para hacer una revisión de lo que sucede con este delito que está ganando cada vez más espacios. Advirtió que la trata, en el contexto de la pandemia, se recrudeció y dejó en evidencia la debilidad estructural en materia de impartición de justicia, de asistencia y de apoyo a las personas que sufren en esta materia. Tendremos un foro en el que, además de escuchar las conclusiones y el intercambio de experiencias que se generaron en esa Cumbre y los compromisos que asumieron a nivel mundial, vamos a tener la posibilidad de intercambiar opiniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

RICARDO MONREAL; GUERRERO ES UNO DE LOS LUGARES QUE NO ME GUSTARÍA QUE TERMINÁRAMOS DIVIDIDOS

Ricardo Monreal Ávila, acusó a gobiernos municipales y estatales de prohibir a militantes de Morena y simpatizantes asistir a sus asambleas. Advirtió que no me gusta lo que está pasando en Guerrero. He sido cuidadoso; no voy a perder la calma y voy a mantenerme en la prudencia. En su visita a Acapulco, Guerrero, señaló que la gente tiene temor, líderes sociales, transportistas, ciudadanos en Guerrero, no me gustaría que termináramos divididos, en casi todos los estados gobernados por Morena ya tienen preferido o preferida, eso genera división y una especie de diferencia. En el caso de Guerrero, Monreal Ávila, expresó que en Guerrero la gobernadora, Evelyn Salgado está en un lugar con sus preferencias y su movilización muy abierta; la alcaldesa de Acapulco Abelina López con otra opción, confrontada con la gobernadora; la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández en problemas, con otro aspirante, también enfrentada con la gobernadora y la presidenta de Acapulco. No es una buena mezcla, es un cóctel peligroso. Añadió que a los que no somos de esas tres opciones nos cierran las puertas, intentan cerrarnos las puertas, no lo logran. No obstante, enfatizó que me preocupa que al final del proceso pueda dejar heridas que no se restauren entre los equipos, porque ya están más álgidas las diferencias y las descalificaciones. Ricardo Monreal denunció que no hay piso parejo, no hay ventajas, sí hay desventajas, no hay igualdad, y sin embargo decidí luchar y llegar hasta el final de este proceso; si ustedes van a otro evento, van a ver a cientos de personas que son pagadas, y que son utilizadas, y que tienen aparatos, y nosotros no.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE VE GANADORA EN LAS ENCUESTAS PARA SER PRESIDENTA DE MÉXICO Y TAMBIÉN SE VE GANADORA DENTRO DE SU PARTIDO MORENA COMO LA CANDIDATA NÚMERO UNO

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la CDMX aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena rumbo a las elecciones 2024, dijo que ella prácticamente se ve ganadora en las encuestas para ser presidenta de México y que también se ve ganadora dentro de su partido Morena como la candidata número uno. Aseguró que ya es tiempo de que México tenga a una presidenta mujer y recalcó que no es una calca de Andrés Manuel López Obrador, sino que forma parte del mismo proyecto por lo que la gente que la ataca llamándola “calca”, pues le parece algo misógino y machista, ya que contundentemente mencionó que no tienen nada que criticarme. También, lamentablemente a mi modo de ver, aseguró que repetirá la fórmula de las mañaneras si llega a ser presidenta de México, aunque mucho más cortas de duración, porque le parece que los medios de comunicación siempre dan su versión de los hechos y distorsionan la realidad, así que así como lo leen, tenemos mañaneras para rato. Respecto a que si haría un llamado a la unidad. Claudia no quiso usar esa palabra y más bien se inclinó por recalcar que es bueno que exista el debate para construir a una nación. Dijo que México era un país donde cabíamos todos. Claudia aseguró que aunque estaba convencida que iba a la delantera en las encuestas, si ella no quedaba como candidata de su partido apoyaría a los demás, porque habían firmado un compromiso / pacto entre ellos para apoyarse mutuamente.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; SE REQUIEREN OVARIOS PARA COMBATIR AL CRIMEN; “YO TENGO LOS SUFICIENTES”

La senadora y aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México -PAN-PRI-PRD- Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que tiene los ovarios necesarios para combatir al crimen organizado y que hay estrategias del gobierno de Felipe Calderón que pueden utilizarse. La legisladora narró que acudió a la “mañanera” a pedir una réplica al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarle que su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos no funciona. Su política de abrazos y no balazos, tiene ensangrentado a Guanajuato, eso no se vale, acusarlos con su mamá no funciona, se requieren ovarios para combatir al crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley, ¡ya basta!”. Agregó que lo que iba a decir iba a molestar más al Presidente. Tenemos que enfrentar al crimen organizado, uno se la juega, muchos no han vivido para contarlo. Narró una parte de su vida, que tuvo un padre con problemas de alcohol y violento, que no quería que estudiara. Relató las penurias que pasó cuando se fue a vivir a la Ciudad de México para estudiar una ingeniería y como de vender gelatinas creó una empresa. Es claro que la política de abrazos y no balazos es un fracaso. La legisladora dijo que es necesario que la Guardia Nacional tenga un área de investigación, que regrese el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad y que los alcaldes tengan mano dura en los temas de su competencia. La seguridad debe mejorarse con tecnología y esa parte la comparto con Ebrard, pero si va acompañada de corrupción e ineficacia, habrá impunidad y la impunidad genera delincuencia. Hay delitos de competencia federal y el presidente señala a Guanajuato como el responsable del crimen organizado.

MARCELO EBRARD; REVELA QUE RECIBIRÁ INFORMACIÓN SOBRE ASESINATO DEL EMPRESARIO QUE LO APOYABA EN GUERRERO

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, adelantó que este viernes 4 de agosto será el día cuando se le brindará información sobre el asesinato del empresario que apoyaba su aspiración José Guadalupe Fuentes y su hijo. El viernes tendremos una primera noticia en compañía con la familia. Estamos a la expectativa de la información que nos rinda la Fiscalía del Estado de Guerrero. El excanciller dijo que como lo han hecho en diversos casos, lo que piden es que se esclarezca lo qué ocurrió, que se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia. De acuerdo con los primeros informes, la noche del sábado 29 de julio, el empresario viajaba a bordo de su vehículo junto con su esposa e hijo cuando en el kilómetro 238 de la Autopista del Sol, fueron asaltados y atacados por hombres armados, quienes los despojaron de su camioneta. Tras el incidente solo la esposa de José Guadalupe, identificada como Gabriela ‘N’ sobrevivió pero resultó herida y fue trasladada a un hospital de Chilpancingo debido a que fue herida de gravedad.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; DICEN QUE SOY EL CONSENTIDO DEL PRESIDENTE, NO LO SOY, EL CONSENTIDO DEL PRESIDENTE ES EL PUEBLO DE MÉXICO

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, ratificó su apoyo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial de la Federación, pues dijo que ahora la justicia se vende al mejor postor, a los de cuello blanco, a los poderosos. López Hernández se declaró complacido de estar en la tierra de un chiapaneco más, de Andrés Manuel López Obrador, pues a nadie acá se le debe olvidar que Lopez Obrador es también paisano de estas tierras. En una reiteración más de su promesa de dar continuidad a la pensión a los adultos mayores, Adán Augusto dijo que seguirá esa y las otras obras y políticas de apoyo de López Obrador. Agregó que hay rumores de que se quieren quitar los apoyos sociales y, sin especificar el origen su aseveración, advirtió que esos rumores son falsos. Venga quien venga, la pensión universal se queda. Porque es un derecho universal, es un derecho constitucional. Cuando me dicen que soy el consentido del presidente, les digo que no, que el consentido del presidente es el pueblo de México. Enfatizó en que ambos son tabasqueños y que el presidente lo nombró secretario de Gobernación luego de haber recorrido con él el país. Señaló que hay quienes dicen que él presume de ser hermano del presidente, pero aclaró que no es él, sino el propio presidente el que lo presume como hermano. Y recordó que así lo hizo cuando lo presentó como secretario de Gobernación. El que me presume es él, yo sólo me dejo querer. Lo que sí es cierto, y eso sí lo presumo, es que conozco el país, conozco y quiero al pueblo de México, porque López Obrador me lo enseñó. Yo sí puedo decir que he recorrido el país junto a él. Muchos años luchando juntos. Nada más que yo todo lo que soy, he sido y lo que sé de política se lo debo a él.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; REALIZA SEGUNDO HOMENAJE A PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a propósito de reconocer a quienes destacan en la industria del entretenimiento, el arte, deporte y la divulgación, el Coordinador del GPPRD, encabezó, junto al diputado del PRD Marcelino Castañeda Navarrete, la entrega de 150 reconocimientos otorgados a personas que día a día inspiran a otras a luchar por sus sueños. Estamos buscando impulsar esta conexión con la sociedad y les reconozco verdaderamente su esfuerzo. Siempre quisiéramos que esto fuera en vida, porque los reconocimientos en vida son los que se sienten y los que debieran de ser siempre, pero, bueno, hay algunas noticias que toman por sorpresa y algunos acontecimientos que de manera intempestiva se adelantan. Mancera Espinosa celebró que haya exponentes jóvenes que buscan innovar en diversas áreas de la cultura y el entretenimiento por lo que, expuso, en esta ocasión se dieron cita 40 actores, actrices y comediantes; 35 periodistas, conductores y productores de televisión; 27 cantantes, músicos y compositores; 23 personas que apoyan del altruismo; 11 influencers nacionales e internacionales; 6 deportistas; 8 artistas plásticos, diseñadores y modelos. En el Senado de la República, desde este mismo esquema y con este mismo planteamiento de formato se ha reconocido a científicos, a científicas, se ha reconocido a escritores, a escritoras, a pintores, a políticos también de tiempo, a luchadoras y a luchadores sociales, pero decíamos nosotros que también hay muchas personas que todos los días nos están dando un espacio para que nos sintamos mejor, algunos con la comedia, otros con la música, otros con el poder de comunicación que tienen, porque hoy las redes sociales verdaderamente tienen un poder de comunicación tremendo y se alcanzan niveles de interconexión que no nos imaginábamos de millones y millones de personas.

SENADORA IMELDA CASTRO; MIENTRAS LA OPOSICIÓN SIGUE CRITICANDO Y ODIANDO, LA ECONOMÍA MEXICANA TIENE UNO DE LOS MEJORES DESEMPEÑOS EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

La senadora Imelda Castro Castro, de Morena, dio a conocer que como parte de la agenda política, legisladoras y legisladores de los distintos Grupos Parlamentarios, que integran la Comisión Permanente, debatieron sobre el crecimiento económico y la disminución de la desigualdad en el país. Imelda Castro consideró que la economía de México es de las mejores del mundo, que los indicadores apuntan a que el crecimiento se mantendrá por encima del tres por ciento, incluso, la deuda de nuestro país se ubica muy por debajo de la media que sugiere el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID): 45.8 por ciento del Producto Interno Bruto. Imelda Castro puntualizó que lleva diez bimestres consecutivos creciendo la economía mexicana; el empleo formal, que también ha aumentado 29 meses consecutivos y la inversión privada, que aumentó 3.3% en este segundo bimestre. Solamente con estos indicadores queda claro que se caen todos los malos augurios que decían que López Obrador, el populista, no iba a poder con la economía mexicana. Entre otros indicadores, citó que la recaudación tributaria también creció en más del 4%; el ingreso promedio de todos los hogares en el país subió el 11%, entre otros indicadores de carácter económico muy positivos para el país. Por eso la oposición cada día que pasa se derrumba electoralmente en nuestro país. Tengan para que aprendan.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS; LOS PROCESOS DE MORENA Y FRENTE AMPLIO, PASAN POR ENCIMA DE LA LEY

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato a la Presidencia de México, condenó que los procesos de Morena y el Frente Amplio opositor para elegir candidatos para 2024 estén pasando por encima de la ley. No vemos programas, no vemos propuestas, tenemos unos 18 candidatos a la Presidencia. Me parece que es incorrecto que se esté pasando por encima de la ley. Aún cuando está disfrazado que no están buscando candidaturas presidenciales, lo que estamos viendo es que se están buscando candidaturas presidenciales. Los tiempos están, no corresponden con lo que marca la ley. Esto nos dice que tenemos que modificar las leyes. Tenemos que lograr que el Estado no intervenga en vida interna de partidos políticos.

DONALD TRUMP; IMPUTADO POR LOS ESFUERZOS DE REVERTIR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue imputado por los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos contra el ex mandatario republicano. Se espera que Smith comparezca de un momento a otro para dar explicaciones sobre los pasos que adoptó.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz