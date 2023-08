La productora de cine que hace un año fue elegida como la 36ª presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Yang fue reelegida para el puesto ayer durante la primera reunión de la junta de gobernadores de la Academia recientemente reconstituida, según lo dio a conocer el organismo.

Yang, de 67 años, hija de inmigrantes chinos nacida en Queens, irrumpió en el mundo del espectáculo y logró hacer un puente de actores clave en las industria cinematográfica china con Hollywood para hacer posibles películas como Empire of the Sun, antes de convertirse en productora de otras cintas como The Joy Luck Club y The People vs. Larry Flynt.

Además, cabe destacar que la nuevamente presidenta es la cuarta mujer, después de Bette Davis, Fay Kanin y Cheryl Boone Isaacs y, la segunda no blanca en ocupar el cargo.

Miembro de la rama de productores desde 2002, se ha desempeñado en la junta desde 2019 como gobernadora general, cuando se agregaron tres puestos para gobernadores generales a la junta después del escándalo #OscarsSoWhite, destinados a personas no blancas y/o no hombres que tendrían la tarea de abogar por la inclusión en las actividades de la junta encargada de otorgar el premio más importante de la industria del cine, el Oscar.

También se eligió el martes para servir como vicepresidentes de diversas áreas a Bonnie Arnold, Howard Berger, Brooke Breton y Tom Duffield, entre otros.

Cabe destacar que durante la gestión de Janet, se suscitaron las medidas que se tomarían luego del momento de la cachetada propinada por Will Smith al comediante Chris Rock.

LEG