Con la participación de todos los clubes que integran a la LigaMX y a la MLS y una vez finalizada la ronda de grupos en la primera edición de la Leagues Cup, el torneo que comenzó con 47 equipos participantes, ahora ha quedado reducido con los mejores 32, con una representación equitativa entre ligas, con 12 clubes mexicanos en fase final por 20 equipos norteamericanos.

Aunque la balanza hoy marque superioridad por parte del futbol estadounidense y canadiense en este certamen, la numeralia que dejaron los primeros 45 encuentros entre ambas ligas es balanceada, con el 67% de los norteamericanos y el 64% de clubes mexicanos en ronda definitiva.

Con 12 victorias de la LigaMX, por 12 de la MLS y solo cinco empates, en partidos que enfrentaron a un equipo de cada liga, aún no se establece una diferencia real en las capacidades de ambas organizaciones, con un diferencia goleadora de 55 anotaciones para la Major League Soccer, por 49 del balompié azteca.

Pese a los particulares casos de Guadalajara, Seattle, Galaxy o el St. Louise City, como clubes que no lograron siquiera sumar un punto, tras dos partidos jugados, México se impuso con cuatro clubes que establecieron un ritmo impecable al sumar dos victorias en la ronda inicial, en los casos de Atlas, Monterrey, Tigres y Toluca, por solo Columbus Crew, Inter Miami y Philadelphia Union para Estados Unidos.

Los Rojinegros del Atlas fueron el único club que no recibió gol tras 180′ minutos disputados, mientras que el San Jose Earthquakes y el Toronto FC fueron los que no lograron marcar un tanto en la misma cantidad de minutos que disputaron.

Además de las Chivas, por México no lograron acceder a la siguiente ronda del torneo clubes como Atlético San Luis, Necaxa, Santos, Puebla y Tijuana, mientras que por Estados Unidos y Canadá fueron Atlanta United, Colorado Rapids, LA Galaxy, CF Montreal, Seattle Sounders, St. Louis City, Quakes San Jose, Toronto y Austin FC los eliminados.

Con cinco partidos entre equipos de la misma liga, la MLS ya suma por lo menos esa cantidad de clubes en octavos de final, mientras que la LigaMX solo uno por el encuentro entre Pumas y Querétaro. En los otros diez juegos habrá enfrentamientos directos entre certámenes para conocer a los conjuntos restantes que conformarán la siguiente llave.

Los partidos de dieciseisavos de final comienzan hoy y terminan el cuatro de agosto, con la posibilidad de que para los octavos de final se concreten encuentros como el Clásico Regio o la última final de la Concacaf Champions League entre León y LAFC, si éstos clubes superan la ronda de 32.

Partidos – Dieciseisavos de final

LAFC vs. Juárez

León vs. Real Salt Lake

Tigres vs. Vancouver

Portland vs. Rayados

Columbus vs. Minnesota

Toluca vs. Sporting KC

Chicago Fire vs. América

Cincinnati vs. Nashville

Philadelphia vs. DC United

NYRB vs. NYC

UNAM vs. Querétaro

Atlas vs. NE Revolution

Mazatlán vs. Dallas

Orlando City vs. Inter Miami

Charlotte vs. Cruz Azul

Houston vs. Pachuca

