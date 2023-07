Estamos a cuatro juegos de que termine la fase de grupos de la Leagues Cup, el torneo binacional organizado por la MLS y la Liga Mx está a punto de entrar a su ronda de juegos de eliminación directa cuando el próximo miércoles 2 de agosto se lleve a cabo el primer duelo de treinta doceavos de final entre el Inter Miami y el Orlando City.

Hasta este momento, solamente Atlético de San Luis, Xolos y Necaxa son los únicos clubes mexicanos que han sido eliminados, esto al no poder sacar los triunfos necesarios que les permitieran acceder al menos a uno de los primeros dos puestos de sus respectivos grupos.

De los cuatro juegos que se disputarán la tarde de este lunes 31 de julio, América y Toluca buscan asegurar el liderato de su grupo y que así por fin puedan conocer a sus rivales de la siguiente ronda, mientras que Chivas y Puebla necesitan sacar forzosamente la victoria para seguir con vida.

En el caso de Puebla, la victoria tendría que ser por goleada frente a la escuadra de Chicago Fire, esto debido a que su diferencia de goles juega en su contra, el empate y la victoria en penales les serviría de muy poco a estos dos equipos mexicanos, esto tras caer en su primer juego.

Todas las llaves de las conferencias Sur y Este han quedado definidas, siendo los duelos entre Inter Miami vs Orlando, Pumas vs Querétaro y el ‘derby neoyorquino’ entre Red Bull New York y New York City los más interesantes, recordemos que para esta ronda de eliminación directa Pachuca por fin podrá hacer su debut en la competencia.

Por otro lado, en los duelos ya definidos de la conferencia oeste, León y LAFC podrían verse nuevamente las caras en octavos de final en caso de ganar sus respectivos duelo, así como la posibilidad de tener ‘Clásico regio’ de igual manera en octavos.

Hasta este momento solo hay un duelo entre equipos mexicanos en ronda de treinta doceavos de final, dependiendo de los resultados de esta tarde podremos ver las llaves finales. Esta primera jornada de eliminación directa se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto.

👀 7️⃣spots left in the Round of 3️⃣2️⃣ — which teams will seal their place tonight? #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/kL3T1Ht8pf — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2023

