El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó los puntos que lo tienen contento como pavo real, de acuerdo con datos de la encuesta de ingreso gasto 2022 del Inegi. Destacó que en la situación de los más pobres los ingresos trimestrales, con la política de atender primero a los pobres, a pesar de la pandemia, aumentaron de 11 mil 141 en 2016 a 13 mil 411 en 2022, eso representa un incremento 20.4%. Ese es un extraordinario dato y ahora quiero puntualizarlo. El ingreso laboral para el 10% de los hogares más pobres se incrementó 29% del 2018 al 2022. Por programas sociales hubo un incremento real de 24% para el 10% más pobre, mientras que 2016 a 2018 se redujo 17%. De 2018 a 2022 las becas para los pobres aumentaron 187%, mientras que de 2016 a 2018 se redujeron 55%. En salarios, de 2018 a 2022, el aumento para los más pobres fue de 41% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018 se redujo 5%. Por trabajo independiente, el 10% de los más pobres el incremento fue de 19.1% de 2018 a 2022. La brecha entre los más ricos y los más pobres disminuyó: en 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los más pobres; en 2022 se redujo a 15 veces. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016. De 2020 a 2022 los más ricos aumentaron sus ingresos 7.8%.

DIPUTADO IGNACIO MIER; DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y ESTABLECER PRIORIDADES PARA CERRAR LA LLAVE DE LA POBREZA

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, destacó la importancia de optimizar los recursos y establecer prioridades para cerrar la llave de la pobreza, lo que permitiría que más poblanos tengan acceso a la seguridad social y el derecho a la salud. Lo anterior durante el Foro Derecho a la Salud organizado por el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, donde detalló que el Estado debe trabajar para garantizar a la población la generación de empleos, infraestructura, certeza jurídica, estabilidad política y competitividad. En eso estamos trabajando, se tendrían que generar 25 mil empleos cada año para resarcir los 200 mil que se tienen como déficit. En relación con el impacto de la pobreza en la salud de los mexicanos, subrayó cómo esta situación dificulta el acceso a la medicina preventiva, una buena alimentación, estudios clínicos y atención oportuna. En Puebla, señaló que seis de cada diez personas viven en condiciones de escasez y que problemas de salud que deberían ser controlables aún causan decesos entre la población, incluso en pleno siglo XXI. Ignacio Mier expresó su preocupación sobre el acceso a la seguridad social y la salud en el estado de Puebla, donde 3 millones de personas carecen de seguridad social, y de ellos, 2 millones no tienen acceso a servicios de salud. En este sentido, propuso la recuperación de toda la infraestructura de salud y la consolidación de un modelo único para aliviar la carga del seguro social y atender a los ciudadanos a través del IMSS Bienestar.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; EVALÚAN COMISIÓN BICAMARAL Y GABINETE DE SEGURIDAD TAREAS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN EL PAÍS

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer que la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, que preside el senador Cristóbal Arias Solís, sostuvo una reunión de trabajo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, en las instalaciones del Centro de Mando y Control del Estado Mayor General de la Armada. El encuentro estuvo encabezado por el senador Cristóbal Arias y por el Almirante Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. También estuvieron presentes, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Además se contó con la presencia de la senadora Elvia Marcela Mora Arellano del PES; del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; del diputado Roberto Carlos López García, del PRI; del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PT; y del diputado Javier Joaquín López Casarín, del PVEM. En el encuentro, se abordó: el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y de todos los actores que intervienen en él; la importancia de reforzar la legislación nacional, con el fin de que los infractores de la ley alcancen mayores penas y evitar en todo caso la impunidad en la comisión de delitos; así como el compromiso de la unión entre los diversos entes del Estado, en beneficio de la seguridad de los mexicanos. Uno de los objetivos principales de la reunión, fue la de fortalecer el trabajo conjunto, así como el de la participación de la Fuerza Armada Permanente en las labores, acciones y resultados implementados a favor de la población civil. Se destacó el interés de los legisladores en conocer la estrategia nacional e internacional contra el tráfico del fentanilo, precursores químicos y drogas sintéticas, los cuales representan una preocupación mundial. El Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán expresó que esta reunión es un claro testimonio del compromiso por el bienestar de los conciudadanos, y representa un paso crucial en la búsqueda de un país más seguro y protegido por sus instituciones.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; LA PRÓXIMA SEMANA SE DEFINIRÁ EL TEMA DE LA MESA DIRECTIVA

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, informó que la próxima semana se definirá el tema de la Mesa Directiva y que, para ello, ya inició conversaciones con el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, para los acuerdos jurídicos e institucionales, por tratarse de un caso inédito. El legislador dijo que él no tiene ningún problema en dejar el cargo, siempre y cuando se quede alguien del PAN en la Presidencia de la Mesa Directiva y se asegure la continuidad de todas las acciones constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Refirió que entre dichos temas se encuentran la reforma eléctrica, electoral, la militarización del país, el caso del INAI, la cancelación del Conacyt y la Financiera Rural, ya que es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados darles seguimiento. El diputado Creel Miranda insistió en que la adelantada contienda electoral ya está desbalanceada, debido a la intervención permanentemente del presidente de la República desde su púlpito mañanero y porque hace más de un año los aspirantes de Morena tapizaron el país con espectaculares, bardas y utilería electoral en los que han gastado cientos de millones de pesos. Yo le pido a las personas que cada vez que vean un espectacular vean 30 mil pesos, y si es de LED, 90 mil pesos, y que se hagan esta pregunta, de dónde salió ese dinero, porque esto se repite en todo el país; estamos hablando de cientos de millones de pesos. Añadió necesitamos agrupar a toda la oposición y, agrupándola, somos muchos más los que queremos un país de orden, de instituciones, de cumplimiento a la Constitución, de desarrollo económico, de un buen sistema de salud, educativo, y un país que vaya al progreso, eso es lo que queremos. Creel Miranda, señaló que en el Frente Amplio por México tenemos que dar ejemplo de cumplimiento porque la ciudadanía tiene que ver en el Frente que somos integrantes de un movimiento político que respeta la ley y que respeta las instituciones.

RICARDO MONREAL; SIGUE EN LA LUCHA PARA CONVERTIRSE EN EL COORDINADOR NACIONAL DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El senador Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia por Morena, sigue en la lucha para convertirse en el coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El político llevará a cabo actos ante la ciudadanía en el estado de Querétaro. Se prevé que el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado hable de los alcances y de los avances que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los cinco años recientes. Esto forma parte del proceso interno de Morena con el cual se definirá, después de cinco encuestas internas, al abanderado del partido para representarlo en el 2024. Ricardo Monreal tiene agendadas las siguientes actividades, en el Centro de estudios universitarios Londres en Querétaro. Presentación del proyecto “Reconciliación por México”. Asamblea informativa de la defensa de la 4T. Monreal presenta su libro ante estudiantes de Querétaro. El aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó un encuentro con un grupo de estudiantes universitarios en la capital del estado. Además realizó la presentación de su libro, en el que incluye su plan de seguridad.

CLAUDIA SHEINBAUM; FUE NOMBRADA COMO ‘’NANA’’ DE LAS COMUNIDADES PURÉPECHAS POR EL CONSEJO SUPREMO INDÍGENA

Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que hace 40 años aprendió que el pueblo de México está en el corazón de los pueblos indígenas, hace 40 años aprendí que solo viviendo y caminando lo que sufren otros puede uno entender la necesidad de la Transformación. Claudia Sheinbaum fue nombrada como ‘’Nana’’ de las comunidades purépechas por el Consejo Supremo Indígena conformado por las cuatro etnias del estado de Michoacán en un acto histórico como signo de reconocimiento del apoyo que ha brindado a través de la historia a estas regiones. Sheinbaum Pardo, destacó que los pueblos indígenas son esencia, resistencia de México, por lo que aseguró que siempre luchará por garantizarles una vida digna y de acceso a todos los derechos, pues subrayó que juntos caminan por la Transformación. La esencia de lo que nos junta es el corazón, cuando uno lucha por un México más justo, cuando uno lucha porque cada mexicano y mexicana tenga acceso a la educación, a la salud, porque cada mexicano y mexicana tenga acceso a una vida digna y al mismo tiempo siga conservando sus tradiciones, su vida, su familia, su historia, en realidad, uno no solo lucha con la palabra, con el caminar, uno lucha con el corazón.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; EXPRESÓ TEMOR DE QUE PERSONAS CON MALAS INTENCIONES SE DEDIQUEN A EXTORSIONAR A SU HIJA POR INFORMACION REVELADA POR AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber revelado información fiscal y bancaria de su empresa. La denuncia es por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Dio a conocer información fiscal confidencial que no podían revelar, podían auditarme si querían, pero no hacerlo público. La panista recordó cuando el presidente dio a conocer en su conferencia mañanera y en sus cuentas de redes sociales, documentos sobre los contratos que han recibido las empresas de Xóchitl Gálvez y su familia de gobiernos anteriores, por mil 400 millones de pesos. Según la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo, los documentos expuestos apenas demuestran la adjudicación de contratos por 80 millones de pesos y añadió que no solo en gobiernos anteriores, sino en el actual, ha ganado contratos porque es muy chingona y tiene todo en regla. Si alguien cree que tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, es falso, yo no los tengo, no los he ganado, esa es la venta de dos empresas en diez años, pero el presidente hace creer a la gente que yo soy una bandida por ser una empresaria que genere. La panista aseguró que es de una familia de clase media alta. Luego expresó temor de que personas con malas intenciones se dediquen a extorsionar a su hija al creer que tienen mil 400 millones de pesos en su poder y tras señalar que conoce al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confió en que haga lo correcto respecto de la denuncia que interpuso contra López Obrador.

MARCELO EBRARD; EN MATERIA DE SEGURIDAD HE TENIDO BUENOS RESULTADOS

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, destacó que en materia de seguridad ha tenido buenos resultados, porque se ha involucrado directamente, mientras que sus contendientes serán un enigma, porque se lo van a encargar a alguien: es diferente. El único que se ha subido a una patrulla de los que estamos en la lista hoy soy yo. Nadie más. El único que ha encabezado un operativo en Tepito para tomar La Fortaleza. De su experiencia en la Ciudad de México del país, señaló: Siempre tiene mejores números que el Estado de México u otras entidades. Porque tiene una policía unitaria y porque tienes una base tecnológica importante, pues tienes la imagen de toda la vía pública de la Ciudad de México y la guardas varias semanas. Marcelo Ebrard dijo que, en 42 años de vida pública, la línea que ha seguido ha estado guiada por la integridad. De repente cambias tu forma de pensar. Puedes cambiar, puedes aprender, pero no ser una veleta oportunista. Eso nunca he sido yo. Marcelo Ebrard elogió que el presidente López Obrador ha cumplido su promesa de aumentar más de 100% el respaldo y la inversión a los programas sociales. Estamos avanzando hacia un país que tenga menos desigualdad que la que teníamos en 2018. Entre los resultados alcanzados en la presente administración, señaló que, respecto a 2018, hoy los hogares mexicanos tienen más ingresos, los programas sociales llegan a un número mayor de personas y las familias más pobres tienen un ingreso constante 20% superior, además de que la tasa de homicidios va a la baja a nivel nacional. Puntualizó que así lo confirma el INEGI, con base en el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad en los países: Estos datos que les acabo de dar son inmensamente importantes para millones de personas. Significa que vamos en la dirección correcta.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; NO ES MOMENTO DE DISPUTA, SINO DE SERENAR LOS ÁNIMOS PARA CONSTRUIR EN UNIDAD

Adán Augusto López Hernández regresó a la Ciudad de México para encabezar dos asambleas informativas en Tlalpan y Tláhuac, como aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación. El ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), advirtió que no es momento de disputa, sino de serenar los ánimos para construir en unidad. Recordó a quienes buscan la candidatura presidencial de Morena, que firmamos un acuerdo en favor de la unidad, y solo tendremos continuidad con unidad y lealtad. No son tiempos para debatir; estamos en un proceso para definir al coordinador nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación y la convocatoria, que aceptamos todos, no establece debates si no el método de encuesta con el que yo estoy de acuerdo. Ya vendrán los tiempos para los debates. Adán Augusto López Hernández destacó que las encuestas que se publican en algunos medios de comunicación, son encuestas para el bienestar, para el bienestar de quien las paga. Indicó que algunos tienen contratadas 18 o 20 casas encuestadoras para beneficio propio, y creen que con esa estrategia van a poder torcer la voluntad popular. Tengan paciencia, aquí el pueblo es el que manda y la única encuesta que en realidad vale es la que hará Morena y las cuatro espejo que auxiliará a este proceso en el que sin duda será el pueblo el que ordene y mande.

SILVANO AUREOLES; PLATICÓ CON MIEMBROS DE LA AMCHAM SOBRE LA RUTA 2024 – 2030

Silvano Aureoles conversó con los miembros de American Chamber of Commerce of México (AMCHAM), en un encuentro plural de apertura y diálogo donde se coincidió en que nuestro país tiene todo el potencial para ser un actor y líder global,. AMCHAM dio a conocer un resumen ejecutivo de un documento denominado Ruta 2024-2030 con 6 temas fundamentales que contemplan 22 líneas de acción. Durante el intercambio de visiones, Silvano Aureoles, candidato a responsable del Frente Amplio por México, agradeció la invitación y destacó el importante papel que desempeñan en la economía nacional, al representar a más de 1,300 empresas que generan una quinta parte del PIB de México y más de 8 millones de empleos formales, directos e indirectos.

DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO; DIPUTADOS DEL PRI EXIGEN INFORME E INVESTIGACIÓN SOBRE DERRAME DE CRUDO EN EL GOLFO DE MÉXICO

Las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, a fin de que las autoridades competentes informen, investiguen y castiguen el derrame de crudo en la Sonda de Campeche, en el del Golfo de México, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentaron tres Puntos de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Para dar seguimiento al caso y sancionar a las personas responsables, donde exigen que Petróleos Mexicanos (Pemex) investigue y rinda un informe sobre este hecho, que afecta 400 kilómetros cuadrados en la zona de Cantarell; a la Secretaría de la Función Pública le piden realizar las indagaciones pertinentes. Las legisladoras hacen hincapié en que las políticas de austeridad impuestas por esta administración, aunado a la falta de capacidad e indolencia de las autoridades actualmente en el cargo, han derivado en diversos incidentes como este lamentable derrame de crudo en el Golfo de México. Por su parte, la diputada Carolina Viggiano Austria llamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que dé a conocer el tamaño real del daño y aclare el informe que el gobierno presentó, en el que minimiza la situación y se contrapone con el reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que advierte que el derrame alcanzó 467 kilómetros cuadrados. Este gobierno ha demostrado en distintas ocasiones que la protección ambiental no es su prioridad, ejemplo de ello es la devastación en la selva maya y el uso de combustóleo en lugar de energías limpias.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; LINEAMIENTOS DEL INE PARA REGULAR LOS PROCESOS POLÍTICOS DAN LEGALIDAD AL EJERCICIO INTERNO DE MORENA

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) señaló que los lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda realizadas en los procesos políticos, que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), dan legalidad al ejercicio interno de su partido. Nosotros celebramos que se emitan estos lineamientos porque además reiteran que el ejercicio que realiza Morena es legal y ahora tiene mayor regulación. El legislador insistió en que el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, así como la senadora Xóchilt Gálvez, tendrían que renunciar a sus cargos, en apego al artículo 19 de los lineamientos. Expuso que, de acuerdo con el documento, las personas servidores públicas, que sean además personas inscritas, deberán abstenerse de participar en los Procesos Políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad en dichos procesos. Nosotros insistimos en que lo más sano para la equidad es que soliciten licencia, si no, correrían incluso riesgo de ser descalificados si se comprueba que hay un uso político electoral en su proceso interno, de los recursos públicos a los que tienen acceso con motivo del ejercicio de sus funciones como legisladores. Señaló que el caso del diputado Creel Miranda cobra mayor relevancia, ya que además de sus responsabilidades legislativas tiene funciones administrativas, como el manejo de presupuesto y de comunicación, lo cual afecta la equidad en la contienda. Caso por caso, si nosotros percibimos que hay una actuación que puede vulnerar la equidad en la contienda, pues desde la representación de Morena se van a presentar las quejas conducentes. Agregó que existen algunos lineamientos con los que no coincide, por lo que los llevará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De acuerdo con el INE, los lineamientos tienen como objetivo regular y fiscalizar los procesos políticos para salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral federal 2023-2024.

JOE BIDEN; HUNTER BIDEN, RETIRA LA DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD POR DELITOS TRIBUTARIOS

Hunter Biden, el hijo del presidente de EE. UU., Joe Biden, retira la declaración de culpabilidad por delitos tributarios que había acordado con los fiscales al no tener garantizado que se pueda librar de todos los cargos contra él. Esto ocurre después de que la jueza encargada del caso, Maryellen Noreika, nominada por el ex presidente Donald Trump, rechazara el acuerdo; ya que este incluía no solo librarse de no haber declarado al fisco los ingresos de 2017 y 2018, sino también del cargo de posesión de un arma de fuego. Algo ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. Por esa razón, el pacto se rompió momentáneamente y quedó pendiente de un hilo hasta que fue examinado por las partes y la jueza. Los fiscales han pedido tiempo para revisar el caso antes de presentar otra propuesta de acuerdo o seguir adelante con el procesamiento. Durante la vista la jueza expresó sus dudas sobre si la investigación de los fiscales había sido suficiente o si era incluso necesario reiniciarla, una cuestión que según medios estadounidenses no es habitual. La investigación, que comenzó en 2018, ha sido empleada en varias ocasiones por los republicanos para acusar a la familia Biden de corrupción. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que Hunter Biden es un ciudadano particular, que no ocupa ningún cargo público, y que este tema es un asunto privado. Remarcó que se trata de una investigación independiente del Gobierno y está liderada por un fiscal nombrado por Trump.

