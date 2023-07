Al presidente no le conviene que me pase nada malo, pero tomaré precauciones: Xóchitl Gálvez

Al informar que hoy ya tomó precauciones, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que a quien no le conviene que le pase nada malo a ella, es al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo confío en el presidente en el sentido que a él no le conviene, a él no le conviene que me pase nada a mí, de verdad. Él es al que menos le conviene; entonces, vamos a tomar algunas precauciones, ok, vamos a tomar algunas precauciones pero no quiero vivir angustiada”, señaló ante un encuentro con la sociedad civil de Ciudad Obregón, Sonora.

Xóchitl Gálvez agradeció las muestras de cariño que le expresa la gente cuando le regala imágenes religiosas para su protección, “yo tengo mucha fe en Dios, de verdad, soy una mujer muy creyente, es más me he ido poniendo todo lo que me han regalado: que si la Virgen del Carmen que si San Judas Tadeo, o sea yo les digo gracias, esto me lo ha regalado la gente sé que lo hace con mucho ánimo, agradezco sus oraciones, sus bendiciones”, declaró.

Reiteró que no vivirá con miedo y que se concentrará en el trabajo y negó estar preocupada por las denuncias en su contra, “no tengo un maldito peso mal habido en mi vida, ¿de qué me voy a preocupar? de nada, de verdad”.

“Yo lo que les diría es: voy a tomar mis precauciones pero no quiero vivir con miedo, no he sido una mujer que viva con miedo nunca en su vida, no le he hecho daño a nadie” y envió un mensaje a “la gente mala: yo no le he hecho nada a nadie y sólo quiero ayudar”.