El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que ciertos comunicadores están impulsando una campaña muy irresponsable en la que se especula sobre un potencial atentado contra periodista y a una aspirante presidencial, y se responsabiliza a López Obrador por lo que les pueda ocurrir. El presidente López Obrador declaró: Estoy constatando una campaña que están echando a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima, están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a una aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y el presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas o politiqueras, por la ambición al poder. Adelantó que hoy 26 de julio se hará un reporte de esta campaña que se está haciendo en medios de comunicación, en la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana. Entre los periodistas que señaló el mandatario como los impulsores de esta campaña está Joaquín López Dóriga, Beatriz Pagés, Héctor Aguilar Camín y Raymundo Riva Palacios. Pero esto, lo está diciendo López Dóriga, la señora Pagés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA ALISTA SUS PRIORIDADES PARLAMENTARIAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

El diputado Ignacio Mier Velazco, señalo que en la Cámara de Diputados, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alista sus prioridades parlamentarias para el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Entre lo más relevante, anotó el coordinador Ignacio Mier, está la aprobación del Presupuesto que incluirá un 25 por ciento de aumento a los programas sociales. Asimismo, se volverán a destinar recursos para que las megaobras del Presidente de la República no queden inconclusas al cierre del sexenio. Va a haber un incremento del 25 por ciento a los programas sociales, destacando el incremento a las pensiones a los adultos mayores, aunque se enoje Fox. Y espero nuevamente, que ahora sí voten a favor del incremento, las diputadas y los diputados del Frente Amplio por México. Al igual que en presupuestos anteriores, el Ejecutivo Federal no propondrá crear nuevos impuestos ni incrementar el cobro de los gravámenes vigentes, y tampoco prevé contratar deuda. Asimismo, no habrá incremento en bienes y servicios como la electricidad y los combustibles, incluyendo gasolina y diesel. Añadió que se prevé incrementar el monto de los recursos destinados a los estados y municipios, en especial los que refieren a seguridad e infraestructura carretera y caminos. Mier Velazco indicó que ya se ha acordado con los legisladores de Morena en el Senado de la República dar luz verde a un paquete de 11 minutas que la Cámara de Diputados envió a esa sede parlamentaria; mientras que en San Lázaro serán aprobadas otras 11 minutas estratégicas que los colegisladores ya enviaron al recinto y están en espera de aprobación. De igual modo, se acordará con la Mesa Directiva de la Cámara desahogar en el Pleno aproximadamente 200 dictámenes que ya salieron de comisiones y deben ser discutidos ante la asamblea. Como ejemplos, habló de las reformas en materia de bienestar animal y distintos proyectos referentes al acceso de las mujeres a una libre vida de violencia.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SENADO RECONOCE TRAYECTORIA DE EXPONENTES DE LA LUCHA LIBRE MEXICANA

El senador Eduardo Ramírez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, informo que el Senado de la República, reconoció la trayectoria de deportistas de la lucha libre, por poner en alto el nombre de México en esta disciplina, ser leyendas en este deporte-espectáculo y formar parte de la identidad nacional, consideró importante reconocer desde el Senado, a estos personajes que nos han dado identidad nacional. Recordó que existen muchos exponentes de este deporte que fueron emblemáticos en las décadas de los 70 y 80. En ese contexto, propuso a sus compañeros legisladores impulsar un libro inspirado en estas personas legendarias de la lucha libre mexicana, y que quede registrado en la historia de nuestro país. Crecí con la leyenda de “El Santo”, con las películas que nos inspiraron ustedes, “El Mil Máscaras”, “Tinieblas”; tantos personajes de la lucha libre de los años 70’s, 80’s. Así crecí, inspirado en ti, querido “Octagón”, de niño quería ser “Octagón” y quiero seguir siendo “Octagón” en la vida, porque ustedes han dado un ejemplo grande para nuestros hogares mexicanos. Comentó que, como decía el extraordinario Carlos Monsiváis: Sólo en la Lucha Libre el bien se enfrenta al mal en igualdad de condiciones. No importa si somos rudos, no importa si somos técnicos, lo importante es luchar por la vida.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, ALEJANDRO ARMENTA; MINUTO DE SILENCIO EN COMISIÓN PERMANENTE EN MEMORIA DEL EMPRESARIO ALEJANDRO MARTÍ

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, dio a conocer que el Pleno de la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión, guardó un minuto de silencio en memoria del empresario Alejandro Martí, quien falleció el pasado lunes, 24 de julio, a los 73 años. El legislador dijo que el empresario también fue activista y director de la organización “México SOS”, conocida por su labor en contra de la inseguridad. A nombre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expreso la solidaridad de esta asamblea a la familia del señor Alejandro Joaquín Martí García. Descanse en Paz. Posteriormente, la Mesa Directiva entregó reconocimientos a destacados académicos de diferentes instituciones de nuestro país, por su trayectoria y sobresaliente labor. Los catedráticos que recibieron dicho reconocimiento, fueron César Ricardo Cansino Ortiz, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Universidad Nacional Autónoma de México; el doctor Josu Garritz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac de México. Asimismo, la politóloga y maestra en Ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Silvia Victoria Serrano Zafra y la doctora María del Rocío Campos Gordoa, de la Universidad de Anáhuac. También se informó a la Asamblea que el diputado Carlos Alberto Quintana Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se reincorporará a sus actividades legislativas a partir de hoy 26 de julio de 2023.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUIERE DESCARRILAR EL PROCESO ELECTORAL

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que el presidente de la República fomenta el odio entre los mexicanos y enrarece el ambiente político para descarrilar el proceso electoral de 2024. Lo que quiere el presidente en el fondo es, con el avance que ha tenido la oposición, quiere descarrilar el proceso electoral, eso es lo que está él buscando. Dijo que, al sembrar la línea absurda de que el presidente sería el responsable si algo les ocurriera a los aspirantes de oposición, lo que él hace es evadir su responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos, la estabilidad política y la gobernabilidad del país. Creel Miranda destacó que esto no es casual, sino que es toda una estrategia que tiene el Ejecutivo federal para generar miedo entre la gente, porque está desesperado ante el 35 por ciento de crecimiento que ha tenido el PAN en los últimos tres meses y por el fortalecimiento del Frente Amplio por México. Usted está desesperado, presidente. Tranquilícese, póngase en paz con usted mismo y esa paz transmítala a todas y todos los mexicanos y no ande fomentando odios y fomentando situaciones que el único responsable va ser usted. Creel Miranda aseguró que está muy emocionado por el respaldo que le ha expresado la gente en sus recorridos por el país porque va a haber un cambio en el país y va a haber un gobierno razonable, sin odios, con estabilidad política, con buena toma de decisiones. Insistió que, en vez de convocar a la concordia, de asumirse como Jefe de Estado, gobernar para todos los mexicanos y no intervenir en el proceso electoral ni meterse en otros partidos, lo que está haciendo el presidente de la República es enrarecer el ambiente político. Con respecto a su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Creel Miranda reiteró que de inmediato pediría licencia si Morena junta los votos necesarios y de esta manera se respete el lugar a favor del PAN, asegurándose la continuidad de los procesos iniciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUAL DE LOS SIGUIENTES ASPIRANTES A ENCABEZAR LA CONSTRUCCION DEL FRENTE AMPLIO POR MEXICO PREFIERE USTED

Según encuesta de Enkoll, estas son las preferencias. Xóchitl Gálvez; preferencia bruta, 28, preferencia ejecutiva 16. Miguel Ángel Mancera; preferencia bruta, 23, preferencia ejecutiva 13. Beatriz Paredes; preferencia bruta, 22, preferencia ejecutiva 13. Santiago Creel; preferencia bruta, 15, preferencia ejecutiva 9. Enrique de la Madrid; preferencia bruta, 9, preferencia ejecutiva 5.

RICARDO MONREAL; RECONOCE A MC COMO TERCERA FUERZA POLÍTICA RUMBO AL 2024

El senador Ricardo Monreal, reconoció al partido Movimiento Ciudadano como una de las fuerzas políticas que buscarán ocupar la silla presidencial en el 2024. El aspirante a la presidencia por Morena habló acerca de la contienda electoral y aseguró que los miembros de la oposición seguirán con los ataques en contra del presidente. También reconoció que dentro de los procesos internos de los partidos para la elección de candidatos presidenciales, subirá de tono, pues los partidos que perdieron el poder buscarán retornar al poder retomando promesas que no habían cumplido. Y aseguró que serán tres fuerzas las que se enfrentarán: Para mi habrá tres fuerzas políticas en disputa por la presidencia, Morena y sus aliados, el PAN y sus aliados y Movimiento Ciudadano. Sobre el asunto, aseguró que se trataría de una contienda de lo más interesante y dijo que seguirá buscando la transformación. Pues hay que recordar que a pesar de las invitaciones por parte de Va por México al grupo político dirigido por Dante Delgado, el MC ha insistido en que no se integrarán en la alianza opositora de quienes han rechazado su método de elección. Aún con esto, el diputado de Morena, Hamlet García presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del Frente Amplio por México, ya que aseguró que los partidos PAN, PRI y PRD tienen una alianza vigente con MC. El legislador morenista aseguró que esta alianza se formó el 5 de septiembre del 2017, denominada Frente Ciudadano por México, registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la cual concluye hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea, hay un frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y hay otro Frente simultáneo de PAN, PRI y PRD.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; HABLA SOBRE EL ABORTO Y LA COMUNIDAD LGBTIQ+.

La senadora Xóchitl Gálvez se pronunció a favor de la interrupción del embarazo legal y seguro, y también de la comunidad LGBTIQ+, pese a que es una creyente religiosa, pues dijo considerar que ella no tiene el derecho de imponer su moral a otras personas. Gálvez Ruiz reiteró que su objetivo como política no es imponer su moral por encima de la de los demás, sino, más bien, aseguró que su trabajo es continuar creando libertades y proteger los derechos humanos de todas las personas. Yo soy creyente y soy una gran creyente, pero yo como política no tengo derecho a imponer mi moral sobre la moral de los demás. Yo no tengo derecho a juzgar a ninguna mujer. Yo tengo la obligación de crear libertades. Más allá de lo que yo crea en lo personal y de mis creencias. Tras lo anterior, en referencia al debate sobre el aborto, la aspirante a la candidatura presidencial del llamado Frente Amplio por México recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya definió su legalidad en el país. Además, se dijo incrédula sobre las críticas que hay contra las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, pues señaló que no es posible tener hijos si no existe un apoyo real por parte del Estado mexicano. La Corte ha definido el tema de la interrupción legal del embarazo, es un tema legal, pero también creo que no es posible que las mujeres mexicanas la pasen tan mal cuando deciden tener a sus hijos. No hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, no hay una red de apoyo para las madres solteras. O sea, que fácil es decirle aviéntense el paquete cuando el Estado te deja sola. Entonces, yo lo que creo es que hay que apoyar a ambas. Sobre la comunidad LGBTIQ+, Xóchitl Gálvez insistió en que todas las personas son seres humanos, por lo que, sin importar su sexualidad o identidad de género, los derechos humanos deben de ser respetados, por lo que rechazó que los políticos tengas posturas de división en temas como ese.

MARCELO EBRARD; ESTOY CONSCIENTE QUE SI HAY DIVISIÓN EN MORENA RUMBO A 2024, SERÍA UN GRAN ERROR

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, aseguró que la elección de 2024 no es un asunto de género, sino de experiencia y conocimientos ante las problemáticas que enfrenta el país. El ex canciller habló sobre sus propuestas de seguridad como el Plan Ángel, además de que las condiciones que ve dentro del proceso interno del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que es consciente de que si hay división en Morena rumbo a 2024 sería un gran error. Cuando se da división interna trae malas consecuencias: Marcelo Ebrard dijo que en México hoy tenemos la Guardia Nacional y antes no. Esa es una gran ventaja, pero pongámosle la tecnología disponible. En Qatar me invitaron al puesto de mando para el Mundial y usaron tecnologías como reconocimiento facial avanzado, censores de armas y de detonaciones. Todavía no tienen inteligencia artificial, pero casi. Lo que estoy planteando es que lo que tenemos de tecnología, más lo que incorporemos de nuevo, apliquemos inteligencia para aumentar el potencial contra todo tipo de delitos. Más una Reforma Judicial y aumentar la capacidad de cada una de las fiscalías nos daría resultados, además de impedir que lleguen tantas armas a México porque es un problema muy serio. Estas armas están provocando muertes en México y la ley de inmunidad que alega el juez no se aplica porque es fuera de Estados Unidos.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; BUSCARÁ QUE PENSIÓN A ADULTOS MAYORES SE ENTREGUE A PARTIR DE LOS 63 AÑOS

Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones, adelantó que de ganar Morena la presidencia en 2024, la pensión a adultos mayores empezaría a darse a partir de los 63 años y no de los 65 años como actualmente está establecido: En asamblea informativa, el ex secretario de Gobernación volvió a arremeter contra el ex presidente Vicente Fox y su el pretendido regreso de las pensiones a los ex presidentes: Ustedes están de acuerdo con que regrese la pensión de los ex presidentes de la República, cuestiono. Ustedes estarían de acuerdo que continúe la tensión a adultos mayores y que intentemos de que en lugar de que se reciba a los 65, se empiece a recibir a las 63. Ya ustedes decidieron el pueblo manda. Adán Augusto presumió ser la corcholata que más eventos ha realizado durante el proceso interno de Morena y señaló que está por cumplir las 100 asambleas informativas. Dijo que detrás de él, sólo está Marcelo Ebrard: Estamos por cumplir 100 asambleas informativas como estas por todo el país, de todos soy el que más asambleas ha hecho.

PAN, PRI, PRD Y MC; AFIRMAN QUE LÓPEZ-GATELL RECHAZÓ REUNIRSE CON DIPUTADOS PARA EXPLICAR LA CANCELACIÓN DE NORMAS OFICIALES

Diputadas y diputados del PAN, PRI, PRD y MC, integrantes de la Comisión de Salud, afirmaron que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, rechazó los citatorios emitidos por las comisiones de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que asistiera a explicar el estado del sistema de salud, específicamente la cancelación de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y el abasto de medicamentos. Lo anterior, en un comunicado suscrito por las y los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez, Martha Estela Romo Cuéllar, Juan Carlos Maturino Manzanera, integrantes de la bancada del PAN; Frinné Azuara Yarzábal, del PRI; Salomón Chertorivski Woldenberg y Pablo Gil Delgado Ventura, de MC; y Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, quienes calificaron la negativa del funcionario federal como condenable. Las y los diputados resaltaron que constitucionalmente el Poder Legislativo tiene la facultad de convocar a servidores públicos del Ejecutivo Federal para rendir cuentas. Y en varias ocasiones durante las reuniones de la Comisión de Salud, diversos legisladores han expresado sus inquietudes acerca del desempeño de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Un hecho específico que ha generado preocupación es la publicación, el 1 de junio de 2023, del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, donde el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, presidido por el Subsecretario Hugo López-Gatell, propuso cancelar 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con la salud. De igual manera, indicaron, ha sido objeto de crítica la convocatoria a la primera sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, llevada a cabo el día martes 11 de julio de 2023, en donde se tomó la decisión de cancelar cinco NOM, cuya desaparición ya está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación para que sean válidas, mientras que otras 29 serán sometidas a un proceso de deliberación para su cancelación, todo bajo la decisión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública. La cancelación de las NOM no puede ser una determinación discrecional que se tome de manera unilateral, ignorando los mandatos legales y desatendiendo las demandas legítimas de los pacientes y profesionales de la salud. Por el contrario, consideramos que estas decisiones deben explicarse y fundamentarse ante el Poder Legislativo. Es preocupante que, mientras grupos de pacientes en todo el país protestan por la falta de atención médica y medicamentos, el subsecretario no haya mostrado voluntad de concretar una fecha para reunirse con los legisladores y atender sus demandas legítimas en busca de información y soluciones. Por lo tanto, adelantaron, los miembros de la Comisión de Salud solicitarán a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que intervengan para que, a la brevedad posible, se lleve a cabo la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

ALEJANDRO MORENO; MÉXICO DEMANDA ARMONÍA, PAZ Y TRANQUILIDAD

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo que en estos momentos, México demanda armonía, paz y tranquilidad. El legislador expreso su rechazo categórico a las descalificaciones hacia los aspirantes en el proceso interno del Frente Amplio por México, que es legal, transparente, y se lleva a cabo cumpliendo con la norma electoral. El dirigente nacional del tricolor aseguró que nosotros estamos apegados a la legalidad. Registramos el Frente Amplio por México en el Instituto Nacional Electoral (INE), y estamos trabajando fuerte. Vamos bien. Vamos creciendo. Indicó que los aspirantes al cargo de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México están todos los días trabajando para fortalecerse y para recoger la simpatía a nivel nacional. Señaló que todos ellos son mujeres y hombres comprometidos, de primera, y tienen determinación, conocimiento. Además, cuentan con simpatía entre la ciudadanía, y están recorriendo el país. El Presidente Alejandro Moreno puntualizó que el del Frente Amplio por México es un proceso práctico, distinto, realizable y potente. El líder nacional del PRI expresó su confianza en que vamos a salir fuertes, y quien encabece la preferencia, quien gane ese procedimiento, será el responsable para la construcción del Frente Amplio por México.

DIPUTADO ERASMO GONZÁLEZ; PRESUPUESTO DE EGRESOS DARÁ CONTINUIDAD A POLÍTICA SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN 2024

El diputado Erasmo González Robledo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, adelantó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 dará continuidad a la política social y de infraestructura del gobierno federal. En su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló que el PEF tiene un gran componente social que se ha incorporado desde hace varios años en favor de los sectores más vulnerables, al que se suma la necesidad de consolidar las obras nacionales de infraestructura que beneficiarán a su vez a la población. Comentó que antes del 8 de septiembre se deberá presentar en la Cámara de Diputados el Paquete Económico que integra el proyecto de Ley de Ingresos para el próximo año, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los criterios específicos generales de política económica que se tienen estimados para 2024. La Ley de Ingresos sea aprobada dentro de los plazos legales, a fin de tener el techo financiero de lo que será ya la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Observó que dichos recursos para el ejercicio fiscal del próximo año tienen componentes importantes y diferentes a los aprobados en la Legislatura pasada en el contexto de la pandemia. Subrayó que el análisis realizado desde la Comisión al presupuesto, prioriza siempre la participación de diferentes actores a partir de foros, parlamentos abiertos y la propia discusión al interior de este órgano legislativo. Adelantó que sostendrán una reunión con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública para analizar el funcionamiento y aplicación de un fondo de mil millones de pesos en esta materia, que podría plantearse para el próximo año. Vamos a plantear un trabajo serio, responsable, como lo hemos venido haciendo en esta Legislatura.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; IMPULSA INICIATIVA PARA QUE EL 2024 SEA DENOMINADO EL AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, EN CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE SU MUERTE

El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, impulsa una iniciativa para que el 2024 sea denominado el año de Felipe Carrillo Puerto, en conmemoración de los 100 años de su muerte. Indicó que realizará los trámites correspondientes ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y platicará con las otras bancadas en el Recinto de San Lázaro al respecto. Resaltó que este personaje también fue conocido como el “Apóstol de la Raza”, el “Cristo Rojo de los Indios Mayas” y “Dragón Rojo de los Ojos de Jade”, ya que fue defensor de este pueblo, e hizo la primera constitución en lengua maya y empujo la educación socialista. Carrillo Puerto fue un mexicano excepcional, un hombre que amó profundamente a su tierra por la que entregó su vida. Su memoria debe ser honrada y sus actos nunca olvidados, fue un revolucionario profundo, que combatió la pobreza y buscó un mejor reparto de la riqueza, por lo que su sacrificio nunca será en vano. El líder parlamentario recordó que, en 2024, el ilustre político y líder campesino cumplirá cien años de haber sido asesinado, junto con sus hermanos, por la derecha conservadora y por aquellos que lo odiaban por haber reivindicado al pueblo maya. Moreira Valdez destacó la valentía de quien asumiera como gobernador de Yucatán en 1922, sobre todo por su lucha revolucionaria, fundamental para la consolidación de las bases políticas y democráticas de México, especialmente para que se reconocieran los derechos de las comunidades indígenas. Además, promulgó leyes de Previsión Social, del Trabajo, del Inquilinato, del Divorcio, de Expropiación por causa de utilidad pública y creó ligas feministas, combatió el alcoholismo y el fanatismo religioso. Estableció la Universidad Nacional del Sureste, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras propuestas.

KAMALA HARRIS; INTENTA MOVILIZAR EL VOTO LATINO CON UN DISCURSO CENTRADO EN LA ECONOMÍA

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, intentó movilizar el voto latino de cara a las elecciones de 2024 con un discurso centrado en las medidas económicas que ha tomado su Gobierno para crear empleo, ayudar a los pequeños negocios y bajar los precios de los medicamentos. Harris intervino ante la conferencia anual de Unidos US, una organización que defiende los derechos civiles de la comunidad hispana y que este año se dio cita en Chicago. Piensen en todo el trabajo que hemos hecho juntos y lo que ha significado para tanta gente en los últimos dos años y medio. Antes de que asumiéramos el cargo, muchos recordarán que los pequeños negocios lo estaban pasando mal. Las fábricas estaban cerrando a lo largo de nuestra nación.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz