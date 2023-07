La ciclista belga Lotte Kopecky se mantiene como la líder de la clasificación general y dueña del maillot amarillo, tras finalizar segunda, con dos etapas completadas en el Tour de Francia femenino, luego de 152 kilómetros en los que solo la campeona alemana, Liane Lippert, quedó por encima de ella.

En una segunda fecha propicia para que la competidora del Movistar Team se llevara el triunfo en un sprint final en los últimos metros de la pista establecida, acompañadas bajo un clima complejo y una lluvia que no apoyó a las participantes.

Para Kopecky existió algo de frustración al no haber podido ganar la prueba, aunque se mostró satisfecha de la labor que realizó el equipo SD Worx que no sufrió de algún inconveniente y que ella se mantiene en lo más alto de la clasificación con 49′ segundos de ventaja.

“No sentí que inicié antes mi sprint, pero creo que le faltó agarre en mi llanta izquierda. La carrera fue de muchos nervios y las condiciones climáticas no ayudaron al final y el problema que tuve con mi llanta en los últimos metros me hizo pensar que incluso me iba a quedar ahí”, señaló la belga.

La fecha tuvo varias caídas, incluida la que sufrió la neerlandesa Eva van Agt, contra una barrera de seguridad en uno de los descensos cuando se encontraba como líder del recorrido, que partió de Clermont-Ferrand rumbo a Mauriac. A dicho suceso, también se sumó el accidente que sufrió la campeona en 2022, Annemiek van Vleuten a 46 kilómetros de la meta.

Incluso la teutona Liane Lippert fue protagonista de dos choques durante su trayecto, en situaciones que la llevaron a confiar más en el trabajo de su equipo para recuperar terreno. “Regresamos después de los dos accidentes y mantuvimos la calma, pero siempre me he sentido cómoda en la lluvia así que me sentí muy feliz cuando apareció”.

Para este martes, las ciclistas tendrán un circuito que partirá de Collonges La Rouge, para finalizar en Montignac Lascaut con una prueba de 147,2 kilómetros de distancia. Con un circuito urbano más tranquilo que los dos primeros, la tercera etapa premiará por segundo día consecutivo a los velocistas en la parte final./

