¿Qué le ocurre en la actualidad a la clase política mundial? ¿Por qué cada vez es más superficial? ¿Dónde quedaron los grandes políticos del siglo XIX y XX? Por ejemplo, aquellos políticos que visionaron el principio de lo que luego sería la Unión Europea. ¿Dónde quedaron los herederos políticos de Schuman, Churchill, Eisenhower? ¿Y después Billy Brandt, Helmut Kohl o Hans-Dietrich Genscher? Todos ellos cerraron el círculo para que la humanidad haya caminado por los buenos derroteros.

De aquellos a los de hoy. Los actuales son políticos cortoplacistas que tienen miras de hoy para mañana. Eso les permite ver una realidad inmediata pero no de largo recorrido.

Entonces se encuentran con su realidad. Y en esa realidad nos encontramos que las elecciones en España las ha ganado el Partido Popular de Alberto Nuñez Feijóo. Y en ese golpe de realidad vemos que los políticos cercanos a Nuñez Feijóo viven en las redes sociales y buscan el efecto inmediato de ver quién les votó. Y hablo sólo del Partido Popular. Si vamos a otros vemos por ejemplo a Yolanda Díaz, cabeza visible de Sumar, partido de extrema izquierda español. De Yolanda Díaz lo primero que se puede decir es que no sabe ni hablar. No sabe cómo verbalizar lo que piensa sin meter la pata. Se enreda con facilidad y desde luego es lo que menos se parece a un político serio. Lo que ocurre también es que los políticos de hoy no leen, por eso no saben relativizar los problemas ni saben verlos desde arriba. Existe una gran falta de preparación intelectual de la gran mayoría. Viven de la rapidez y las ocurrencias, y en política no todo es así o no debería ser así.

Tenemos cuatro años con un nuevo gobierno, este conservador. A ver si es verdad que saben hacer las cosas bien y que no todo sean ocurrencias.

@pelaez_alberto