Ibai Llanos elogió la llegada de Sergio Canales a la Liga MX y advirtió a los demás equipos de su potencial.

Este 24 de julio, Rayados hizo oficial la llegada del español Sergio Canales y se ha convertido en la “bomba” del mercado de fichajes en el futbol mexicano.

El exjugador del Real Betis, equipo en el que milita Andrés Guardado, estará en Monterrey por al menos tres años luego de que el club regio pagará 10 millones de euros más siete en variables.

A tal grado ha sido tan mediático el traspaso del jugador ibérico que el propio Ibai Llano opinó sobre la llegada de Canales a la Liga MX.

A través de redes sociales se difundió un clip del streamer español hablando y elogiando a Sergio Canales tras su pase a Rayados.

“Me he quedado en shock, era un rumor que había… se han llevado a Sergio Canales. No me lo puedo creer”, dijo Llanos.

De igual manera, Ibai hizo un resumen destacando las cualidades del futbolista español:

“Por si no lo sabe algún mexicano le hago un resumen de lo que es Sergio Canales. Es buenísimo, pero buenísimo a un nivel que de verdad me ha impactado que se vaya del Betis. Fichaje top, no, súper top. Me alegró por Canales que él ha querido ir ahí”.

Por si no fuera poco Ibai Llanos advirtió al resto de los equipo de la Liga MX sobre el desempeño de Sergio:

“Descanse en paz el resto de la liga mexicana porque este tío es buenísimo”.

