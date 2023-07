El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira de supervisión de obras del Tren Maya, informó que cumplió 14 semanas de recorridos para constatar el avance de la construcción de este proyecto. Durante su visita a Isla Mujeres y a Tulum en Quintana Roo, recordó que el 1 de septiembre realizará el primer recorrido en el Tren Maya previo a su inauguración en diciembre de 2023. Además, el mandatario dio a conocer que se terminaron de colar 3 mil 700 metros lineales de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Tulum.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RETA A LA OPOSICIÓN A APROBAR UN INCREMENTO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DENTRO DEL PEF 2024

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, retó a la oposición a votar a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 a fin de que los programas sociales cuenten con un aumento del 25 por ciento. Yo los invito y los reto desde aquí a todos los panistas, perredistas, priístas y de Movimiento Ciudadano a que voten a favor del Presupuesto o que voten en contra, pero que no digan mentiras. Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de la discusión y la votación del PEF que será a inicios del mes de noviembre para que no se deje engañar por la oposición. El líder de la bancada morenista adelantó que la Coalición Juntos Hacemos Historia constituida por los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, votará a favor de que se incrementen en 25 por ciento los programas sociales, con lo que la pensión para las personas adultas mayores pasaría de 4 mil 800 a 6 mil 050 pesos. El legislador recordó que las fracciones opositoras votaron en contra de que los programas sociales quedaran establecidos en la Constitución para que se convirtieran en un derecho. En el PAN votaron en contra de la pensión para adultos mayores. Hoy andan como siempre, de mentirosos diciendo que ellos van a apoyar la pensión para adultos mayores, diciendo que van a apoyar las becas para las familias más necesitadas, cuyos hijos están estudiando, dicen que iban a votar ahora sí a favor de los apoyos para las personas con discapacidad. Recordó que gracias a la austeridad republicana y la eliminación de excesos y privilegios para unos cuantos, se logró contar con un ahorro de 600 mil millones de pesos que se han destinado al bienestar de las personas que menos tienen a través de la pensión para las y los adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos para las personas con discapacidad. Quiero decir que los programas sociales, han sido posibles, quitándole, mochándole la lana a la corrupción, quitándole el moche a los malos políticos y ahorrando, teniendo un gobierno austero, un Presidente austero, un gran Presidente de México, comprometido con los más necesitados, con los más pobres, logramos ahorrar 600 mil millones de pesos. Sobre las recientes declaraciones del ex presidente panista, Vicente Fox Quesada, quien tachó de huevones a beneficiarios de los programas sociales, el legislador poblano invitó a que deje de decir disparates y acusó que fue un mal gobernante: Fue malísimo Presidente, pero es peor mexicano, Vicente Fox, que estaba en contra de las pensiones, contra los adultos mayores, estaba en contra su partido.

RICARDO MONREAL; ACATARÁ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA EL INE PARA LAS GIRAS

El ex coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dijo que aunque no es facultad del INE acatará los lineamientos en materia de fiscalización a partidos y aspirantes presidenciales que emitirá el INE, sin embargo, resaltó que esto es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Primero, lo que va a hacer el INE no es correcto porque eso le corresponde al Poder Legislativo, aunque lo haya ordenado, el Tribunal, no están sino sustituyendo al Poder Legislativo, es responsabilidad del Poder Legislativo haber generado normas de fiscalización y de financiamiento en épocas que no son de precampaña y campaña. En el marco de su evento en Milpa Alta, Ciudad de México, resaltó que ya todos habían decidido de manera voluntaria retirar la propaganda que está prohibida en el estatuto y en el acuerdo en el Consejo Nacional de Morena. Pero lo van a hacer y ahora nos corresponde respetarlas. Yo las voy a honrar. Y por eso decía que antes de que se tomen decisiones por el órgano electoral, el INE, en razón de esta resolución del Tribunal, todos de manera voluntaria resolviéramos retirar la propaganda que está prohibida en el estatuto y en el acuerdo que sostuvimos en el Consejo Nacional de Morena. Monreal subrayó que tienen que ser retirados de inmediato bardas, vehículos, autobuses de transporte público o diversas cosas en el mundo digital: Por ética y por una autoridad moral que tenemos que expresar a la sociedad deberíamos hacerlo antes de que el INE tome decisiones. Asimismo advirtió que de no acatar estos lineamientos que emita el INE, se corre el riesgo de que una vez empezadas las precampañas no les den el registro a alguno de los aspirantes de Morena, al tiempo que resaltó que el Tribunal Electoral ya legitimó el proceso.

CLAUDIA SHEINBAUM; LE DICE A EBRARD, “LO IMPORTANTE ES LA UNIDAD, NO EL DEBATE”

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, ante la insistencia del excanciller Marcelo Ebrard, de debatir, le pidió cumplir con su palabra, pues todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena firmaron un documento donde se comprometían a no debatir. Dijo: es importante cumplir con la palabra y cumplir con la firma. La postura de la exjefa de Gobierno se da ante la insistencia de Ebrard de debatir entre todos los aspirantes, las ‘corcholatas’ presidenciales de su partido, PT y el PVEM, así como de la alianza opositora. Es importante la firma que hicimos. Firmamos todos un documento, los seis, firmamos un documento que dice que entre nosotros no debe haber debate y que entre nosotros no debe haber ataque; entre nosotros debe haber unidad, compañerismo porque finalmente los adversarios están del otro lado. Sheinbaum apuntó que en la Ciudad de México durante su gobierno se disminuyó un 58% la inseguridad, después de que el equipo de Ebrard exhibiera cifras donde señaló un aumento del delito de homicidio en la ciudad durante la administración de Sheinbaum, como parte de la presentación de su estrategia de seguridad Plan Ángel. Yo creo que lo importante entre nosotros no es el debate sino la unidad, insistió Sheinbaum.

XÓCHITL GÁLVEZ; SOLICITA INSCRIBIR A AMLO EN REGISTRO DE VIOLENTADORES DE MUJERES

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales. Y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de los hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha. La semana pasada, la Comisión de Quejas del Instituto nacional Electoral (INE) descartó la existencia de esa violencia política en razón de género con el argumento de que fueron críticas duras propias del debate político, por lo que Gálvez insistió en que llevará el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Xóchitl Gálvez interpuso una demanda de amparo en contra de los señalamientos hacia ella vertidos desde la conferencia mañanera por el presidente López Obrador. Con ello, Gálvez Ruiz busca detener las declaraciones del Ejecutivo Federal, quien no solo le imputa hechos, sino que hace calificaciones que van, acusó, en perjuicio de los derechos humanos.

MARCELO EBRARD; OBSERVA UN PISO MENOS DISPAREJO EN LA CONTIENDA INTERNA FRENTE A SUS COMPAÑEROS MORENISTAS

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, en Naucalpan y a 35 días de iniciados sus recorridos por el país en busca de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la 4T, observa un piso menos disparejo en la contienda interna frente a sus compañeros morenistas. El excanciller dijo que, pese a que le han rechazado debatir, dentro y fuera de su partido, insistirá en esta práctica que permite a los ciudadanos conocer las ideas de quien puede ser su representante. Pues todo mundo tiene miedo, entonces yo ahí me sigo. Tras reunirse con jóvenes de Santa Cruz Acatlán, Ebrard aprovechó para hacer un balance a la mitad del camino. El balance que yo veo es que, por lo que hace a nuestro recorrido, hemos ido creciendo, nos ha servido. Estoy muy contento. Todos los días es una sorpresa, como vimos aquí, en este evento. Todos los días tenemos diálogos con diferentes sectores. Veo que vamos creciendo, hay una gran expectativa y conforme se va acercando la fecha va a haber más exigencia para la información de la encuesta, o sea, nos dijeron que en agosto van a informar, esperemos que así sea, tiene que ser. Y me alegra que cada vez más personas estén al tanto de lo que es la encuesta, cómo va a funcionar. Es una simulación electoral, no en el mal sentido, sino en cuanto que sea una boleta en donde tú pones tu preferencia.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; EN SINALOA, RECHAZÓ LA ESTIGMATIZACIÓN DEL ESTADO POR TEMAS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, durante su visita a El Rosario, Sinaloa, rechazó la estigmatización del estado por temas de violencia e inseguridad. Asimismo, destacó el respaldo del gobierno de López Obrador a la entidad a través de programas sociales como la Pensión para los Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de becas para estudiantes, madres solteras y campesinos. Dijo que el Sureste del país es y será prioridad. El ex titular de la Segob resaltó el apoyo a la infraestructura con grandes obras como la construcción de la Presa de Santa María, que garantizará el acceso al agua para todos, y la instalación de distritos de riego para los trabajadores del campo sinaloense. En cuanto a la justicia, mencionó la necesidad de una reforma al Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al destacar la importancia de garantizar una justicia equitativa y que delitos menores no tengan penas más graves que delitos de cuello blanco. El aspirante a la candidatura presidencial por Morena enfatiza que Sinaloa es ejemplo de gente trabajadora, noble, honrada y honesta, y aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación continuará en el estado de la mano de Rubén Rocha, actual gobernador. Finalmente, consultó a los ciudadanos sobre la pensión millonaria a ex presidentes, resaltando la preferencia por mantener la Pensión Universal para los Adultos Mayores y reiteró que los programas sociales se mantendrán en el país.

SILVANO AUREOLES; VAMOS POR LA CDMX Y ASÍ INICIARÁ LA RECUPERACIÓN NACIONAL

Silvano Aureoles Conejo, ante un auditorio de miles de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la alcaldía de Tlalpan, dio un mensaje en el que indicó que juntos, partidos y ciudadanos debemos parar la tragedia, hay que detener el desastre nacional y recuperar el rumbo de nuestro país. ¡Y con la Ciudad de México daremos un gran paso para lograrlo!, así fue el grito de batalla que lanzó, recibiendo aplausos y gritos de apoyo. El actual contendiente para ser el responsable del Frente Amplio por México, compartió algunas de sus ideas políticas y se mostró muy preocupado por la situación del país, 160 mil homicidios dolosos y miles de desaparecidos, pero manifestó que no todo está perdido y que aún se puede salvar a México del profundo pozo en el que se encuentra por culpa de un gobierno inoperante. El tema que más subrayó fue el de la importante participación de la sociedad civil en el proceso democrático que representa, más de 250 organizaciones sociales han ofrecido su apoyo, colectivos de todos los colores, ciudadanos reunidos por el amor que le tienen a México. Silvano Aureoles habló del medio ambiente, la crisis del agua, la inestable situación económica, la falta de una educación de calidad y el derroche de recursos públicos por parte de las corcholatas de Morena, posiciones respaldadas por la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, la legisladora Edna Díaz y el diputado, Luis Espinosa Cházaro, a quien motivó para contender por el gobierno de la Ciudad.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; MORENA NO SE EQUIVOCÓ AL HACER ALIANZA CON EL PAS

El diputado con licencia y aspirante a la candidatura por la Presidencia, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT), dijo que Morena no se equivocó al hacer alianza con el Partido Sinaloense (PAS), ya que ganaron la gubernatura. Indico que si hubieran incluido al Partido del Trabajo la victoria hubiera sido contundente. Asimismo indicó que, contrario a lo que sucedió en las elecciones de 2021, para el 2024 Morena y el Partido del Trabajo (PT) irán juntos, ya que en lo local hay mucha apertura para la unidad. Lamentó que en las pasadas elecciones en Sinaloa, Morena se puso arrogante, al no querer alianza, por lo que se dejó de lado al Partido del Trabajo, y en consecuencia, se perdieron 78 diputados de mayoría. Fernández Noroña continúo con su visita por Sinaloa, en el recorrido por el tianguis Los Huizaches, en Culiacán, y después realizo una asamblea informativa en la ciudad de Los Mochis.

TEPJF; INSTRUYE AL INE EMITIR LINEAMIENTOS PARA EL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) a emitir los lineamientos mediante los cuales se deberá regir el Frente Amplio por México, toda vez que consideró como excesivo invalidar su proceso interno rumbo al proceso electoral de 2024. Derivado de ello, el INE deberá emitir, en un plazo de cinco días, los lineamientos en los que se establece lo siguiente: No se pueden utilizar las prerrogativas de Radio y TV. No se pueden utilizar recursos públicos y se deben de respetar los principios de neutralidad e imparcialidad. No se pueden realizar actos de precampaña y campaña. Se debe definir qué tipo de propaganda está permitida y en su caso, garantizar su retiro. Se debe implementar una fiscalización especializada y sus consecuencias. Asimismo, la resolución establece que los servidores públicos no podrán participar en cualquier medida que pudiera implicar la vulneración a la equidad de la contienda. Indicó que permitir el desarrollo de los actos, sin regulación, puede vulnerar la equidad en la contienda y por esa razón se deben emitir los lineamientos. La resolución del Tribunal se dio tras la impugnación presentada por el Partido del Trabajo (PT) por la convocatoria para la selección del representante a la candidatura presidencial por la oposición.

JORGE LUIS PRECIADO; NO MÁS ABRAZOS, PROPONE QUE MEXICANOS PUEDAN PORTAR ARMAS

Jorge Luis Preciado Rodríguez, aspirante a la candidatura presidencial de oposición por el Frente Amplio por México, revivió su propuesta para que las y los mexicanos puedan portar armas de fuego para su legítima defensa. Los mexicanos debemos tener la posibilidad de portar legalmente un arma, si pasas exámenes psicológicos, físicos, no antecedentes penales de violencia, una prueba de estar entrenado para usar y guardar el arma, no hay razón para que el gobierno te lo niegue. Jorge Luis Preciado Rodríguez aseguró que las y los mexicanos tienen derecho a poder defenderse ante los delincuentes: Nadie puede atentar contra tu vida, contra tu libertad, contra tu familia, tú tienes en todo momento el derecho inalienable de defenderte, eso no te lo puede quitar ni el Estado. Asimismo indicó que en México hay una delincuencia perfectamente armada contra una población absolutamente sin la posibilidad e indicó que cierto tipo de delitos sí disminuyen cuando la población tiene la posibilidad de la legítima defensa. El delincuente lo que quiere es aprovecharse de alguien más débil pero si ese más débil lo equilibra con un arma, no se va atrever.

MARKO CORTÉS; LLAMA A CONSTRUIR UN GRAN FRENTE POLÍTICO Y SOCIAL PARA SUPERAR LA POLARIZACIÓN

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a todos los que queremos un cambio positivo para México, a participar y registrarse en la plataforma www.frenteampliopormexico.org.mx, para juntos construir un gran frente político y social que supere la división y la polarización generada desde Palacio Nacional. Convocó a militantes y simpatizantes panistas a combatir la polarización, con la participación, a registrarse y convertirse en promotores de este histórico y democrático proceso, que nos permitirá seleccionar a la o el responsable de construir el Frente Amplio por México, así como abanderar las causas ciudadanas, conservar la libertad y cuidar la democracia. Pidió a los comités directivos estatales y municipales de Acción Nacional, promover la más amplia participación y registro de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Nuestra prioridad es cuidar y defender a México del retroceso y destrucción que significa Morena, y es por ello que propusimos un mecanismo innovador, participativo y democrático para construir un frente lo más amplio posible entre partidos opositores y la sociedad civil. El jefe de Acción Nacional indicó que el partido se ha convertido en un punto de encuentro entre ideas y visiones, en el articulador político de la oposición y en el aglutinador de todos los que quieren un cambio positivo para México. Es por ello, que en este Frente todas y todos los mexicanos son bienvenidos y son necesarios. Compartamos juntos el mismo propósito de cuidar a México; no permitamos que sigan destruyendo los buenos programas, ni la democracia, ni las instituciones. Digámosle a todo México que aquí está el PAN y que cuentan con nosotros.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; AGRADECIÓ LA INVITACIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC

La Diputada Yadira Marcos, agradeció la invitación del consejo comunitario de San Andrés Totoltepec, donde colaboro en una actividad. Yadira Marcos dijo: Estuvimos presentes en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, CDMX., con la finalidad de visibilizar e informar sobre el sector de la economía social otro modelo que impulsa la economía social. Juntas y juntos impulsemos el consumo local.

PP EN ESPAÑA; GANA PERO NO ALCANZA MAYORÍA ABSOLUTA CON VOX

Las elecciones generales celebradas ayer domingo pueden abocar a España a una situación de bloqueo político, ya que ni el PP ni el PSOE han obtenido escaños suficientes como para lograr investir presidentes a sus candidatos con facilidad. Con el 97% del voto escrutado, el PP ha ganado las elecciones generales al obtener 136 escaños, 47 más que los que logró en 2019, con el PSOE como segunda fuerza política y 122 escaños, dos más, si bien el resultado de los comicios complica mucho la posibilidad de una investidura exitosa. Y ello porque ninguno de los bloques de derecha e izquierda reúnen en principio representantes suficientes como para llegar a una mayoría absoluta en la primera vuelta de una investidura o simple en una segunda con más votos a favor que en contra. Vox se deja 19 escaños en estas elecciones y se queda con 33 diputados en el Congreso, mientras Sumar, la coalición de izquierdas encabezada por Yolanda Díaz, se sitúa como cuarta fuerza con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvo Unidas Podemos en los anteriores comicios. Entre las fuerzas independentistas, ERC sufre un duro revés, al caer de 13 a 7 representantes, Junts per Catalunya pierde uno y se queda con seis, y EH-Bildu supera por vez primera al PNV, con seis diputados frente a cinco de los jeltzales. El BNG conserva su único escaño, Coalición Canaria logra uno y también UPN, de modo que el nuevo hemiciclo quedará conformado con once partidos diferentes. El resultado del 23J ha dejado un Congreso liderado por el PP en el que gana peso el bipartidismo, ya que las dos grandes fuerzas políticas, PP y PSOE, se han reforzado en escaños mientras que Sumar y Vox se han quedado con una treintena de diputados. Con 11 formaciones políticas de muy diferente signo se vuelve a augurar una XV Legislatura donde si hay investidura, la aritmética parlamentaria se hará difícil para aprobar o rechazar leyes. Los 350 escaños han quedado repartidos de la siguiente manera con casi el 99 % escrutado: el PP (136 escaños), el PSOE (122), Vox (33), Sumar (31), ERC (7), JxCAT-Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), CC (1) y UPN (1).

