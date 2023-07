No es con dinero ni con poder y dispendio como resolveremos los problemas del país: Ricardo Monreal

Al insistir en que el proceso interno de la cuarta transformación todavía está disparejo, Ricardo Monreal, aspirante a coordinar los Comités nacionales en defensa de la cuarta transformación, dijo que no será con dinero ni poder como se logren corregir los grandes problemas del país.

Señaló que mientras sus compañeros han colocado cientos de espectaculares y pintado bardas para promoverse en las carreteras, él no tiene recurso para ello.

“Porque no es con el dinero ni con el poder ni con el dispendio, como vamos a resolver los grandes problemas del país. No van a ver; una lona no la van a ver (mío). No van a ver una barda, porque el recurso económico a nosotros no nos asiste, ni nos apoyan gobernadores, gobernadoras, estructura del gobierno”.

Desde Huixquilucan, Estado de México dijo que a él lo apoya la gente del pueblo, “la mayoría de ustedes, o gente como Álvaro, que tiene casi 25 años acompañándome, desde el 2006, en cada elección, que fuimos con el presidente López Obrador, siempre estuvo al lado, luchando, luchando, luchando. Y yo tengo 26 años luchando al lado del presidente López Obrador”, refirió.

Recordó que él tiene origen campesino y que junto con sus hermanos, que fueron 14, tuvieron que sacar adelante con trabajo, su escuela, para poder generar condiciones de ascenso social.

“La lucha nuestra, para los hijos de campesinos es más dura, que, para los hijos de funcionarios, o de políticos, o de personas ya con poder. Para nosotros que no teníamos nada, luchar desde abajo era más complicado”, reconoció.