Al señalar que 150 mil personas asesinadas habla de que México no va bien, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que con ella, los delincuentes van a temblar.

“Soy una mujer de armas tomar, conmigo los delincuentes van a temblar, quien la haga la va a pagar, no vamos a permitir que la gente buena de este país siga siendo extorsionada, siga siendo extorsionada en sus negocios, no vamos a permitir que sigan robando sus casas habitación”, advirtió.

Tras aclarar que todavía no puede hacer propuestas porque no son los tiempos oficiales, dijo que a tres semanas de haber anunciado su participación en la contienda presidencial, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “está temblando como gelatina”.

“Yo desde Oaxaca le quiero mandar un mensaje al presidente, él me manda un mensaje de guerra yo le mando un mensaje de paz. México ya no necesita división ni odio, México necesita unidad. Yo no tengo la culpa señor presidente que sus corcholatas sen aburridas y no prendan, yo no tengo la culpa, no se enoje conmigo no tengo la culpa de que yo sea una mujer que conozca más el país que los tres juntos que andan enfrente”, declaró.

