Hay 200 mil millones de pesos que manejan las cuentas de ahorro para el retiro y sus propietarios (18 millones de mexicanos) no tienen idea de en qué Banco o sistema están, no han actualizado sus datos, no saben cómo van sus intereses e incluso algunas son cuentas duplicadas por datos incorrectos.

Así lo aseguró Julio Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), quien llamó a todos los ciudadanos a acercarse a la Feria de las Afores 2023, que arrancó ayer y termina el domingo 23 de julio en la plancha del Zócalo capitalino donde se busca un acercamiento de los ahorradores con sus cuentas para el retiro.

“Se trata de 18 millones de cuentas que no tienen un registro completo, porque no tienen bien algún dato de su nombre, no tenemos la dirección de correo electrónico, el teléfono para contactar al trabajador y le pueda llegar su estado de cuenta… lo ideal es que los trabajadores se acerquen con nosotros para poder cruzar la información y les informemos sobre su Afore”.

Cervantes insistió que es muy importante que todas las personas sepan claramente cuánto tienen ahorrado y dónde están sus recursos, con qué banco, porque es su patrimonio financiero.

El titular de Consar, destacó en entrevista con 24 HORAS, que durante el primer semestre del año, las administradoras han logrado plusvalías por hasta 206 mi millones de pesos en beneficio de los ahorradores.

Y es que ahora el sistema permite que una parte de los fondos sean invertidos en diferentes instrumentos que a su vez han logrado rendimientos para robustecer las cuentas de los trabajadores.

El funcionario comentó que en sus primeras horas la feria tuvo mucho éxito y fue visitada por más de mil personas sólo en la inauguración y anticipó que se prevén realizar 40 mil trámites entre correcciones, actualización de datos como el número de seguro social de los trabajadores hasta el domingo 23 de julio que concluye.

Cervantes recordó que las ganancias y plusvalías generadas a lo largo del año por la reinversión de los montos de los ahorradores suman una cifra acumulada de 2.7 billones de pesos en lo que va del año.

Aclaró que es falso que las cuentas individuales después de 10 años de no tener algún movimiento sean retiradas y entregadas al Seguro Social y por el contrario los recursos por ley son para los trabajadores o sus deudos en caso de fallecer, situación que están bien estipulada en la ley.

“Hay que enfatizar que tanto la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro como la Ley del Seguro Social señalan que las cuentas del trabajador es imprescriptible, es su patrimonio y nadie lo puede tocar sin ningún motivo y en ese sentido la Consar está vigilando que las administradoras inviertan adecuadamente los recursos”, dijo.

Por otro lado, invitó a todos los ciudadanos mexicanos a obtener la aplicación Afore Móvil donde se pueden consultar los estados de cuenta y conocer mayores beneficios que ofrece el universo de las afores.

Finalmente dijo que la feria de las afores es una gran oportunidad y se realiza sólo una vez al año donde conocer a las entidades que manejan sus ahorros para el retiro. “Vengan al Zócalo para conocer la información de sus cuentas”, insistió.

