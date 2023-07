El presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que la economía nacional creció 4 por ciento anual en junio pasado, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Es buena noticia. Va creciendo la economía de nuestro país, que esto es muy importante; no hay estancamiento económico y ya salimos. Ya estamos arriba de cero porque estábamos menos cero; llegamos a estar 12.3, 12.8 bajo cero con la pandemia. Resaltó las cifras positivas en industrias, servicios y comercios, los cuales crecieron en junio. Contrario a los pronósticos de expertos conservadores, México crece a partir de la economía moral y el humanismo mexicano, modelos aplicados por el Gobierno de la Cuarta Transformación, que priorizan la atención a quienes tiene menos recursos. Lo logramos porque, en vez de hacer lo que siempre llevaban a cabo en época de crisis, de apoyar arriba con la idea peregrina que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica a los de abajo, en vez de eso, decidimos apoyar abajo, de abajo hacia arriba y eso nos sacó adelante; eso y no contratar deuda, porque la mayoría de los países del mundo se endeudaron menos nosotros, por eso tenemos una economía fuerte, tenemos recaudación importante. El presidente recordó que el Gobierno de México no permite lujos ni el derroche de recursos lo que genera ahorros que se destinan a los Programas para el Bienestar y obras de infraestructura con presupuesto público. Hemos venido ajustando el gobierno para que el presupuesto no se quede en el gobierno sino se use para ayudar a la gente. Enfatizó en la fortaleza del peso mexicano respecto al dólar. Ayer jueves abrió su cotización en 16.82, suceso histórico al romper la barrera de los 17 pesos.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE REÚNE CON KEN SALAZAR, EMBAJADOR DE EU EN MÉXICO

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, se reunió con el embajador de EUA Ken Salazar, donde trato temas en beneficio de Puebla. Ignacio Mier destacó la relación entre ambas naciones, así como la relación comercial entre los dos países. Agradeció el diálogo con el embajador y dijo que se trataron temas en beneficio de México, pero en especial para Puebla. Las relaciones entre México y Estados Unidos se basan en la soberanía e independencia de nuestras naciones. Pero qué duda cabe que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. La reunión con el embajador Ken Salazar fue muy provechosa y en prospectiva, benéfica para Puebla.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; RECONOCEN EN EL SENADO A LA CHARRERÍA COMO FORTALEZA DE IDENTIDAD Y SÍMBOLO NACIONAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar entregó reconocimientos a Asociaciones Charras, personalidades iconos de la charrería y ex reinas nacionales, pues consideró que se trata de una actividad que fortalece la identidad y representa el símbolo de México ante el mundo. Ramírez Aguilar enfatizó que, además de la disciplina deportiva, la charrería es una de las mejores tradiciones que fomentan la mexicanidad en las competencias y en espectáculos a nivel mundial. Por ello, sostuvo que se debe reconocer las aportaciones de estos deportistas al enriquecimiento de las costumbres y tradiciones del país. Indicó que la charrería es nuestro deporte nacional, ya que su práctica es parte de la cultura intrínseca de México. La charrería, es uno de los deportes que dan origen a la competencia, disciplina, constancia y al trabajo, y ha estado presente en diferentes épocas de la historia de México. El senador también consideró que esta tradición está tan presente entre los mexicanos que en el Senado deben recibirla con pasión, porque es nuestra esencia. Recordó que los y las senadoras se han reunido con diversos sectores de la sociedad, como personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, comunidades; sin embargo, destacó, es el primer encuentro de los charros de México en el Salón de Sesiones, que es donde se deben visibilizar las tradiciones y la identidad nacional. Ver este Senado con el Folklore de nuestra mexicanidad, de nuestra identidad representado en la Casa del Pacto Federal es muy importante, porque nunca había lucido tan bello como con la presencia de las mujeres y hombres charros.

RICARDO MONREAL; DESMIENTE SU ADHESIÓN AL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El ex coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la coordinación nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, en Tampico durante su segundo día de gira por Tamaulipas, rememoró las reuniones desangeladas que sostuvo con Andrés Manuel López Obrador y un reducido grupo de simpatizantes cuando se comenzó la fundación del movimiento en Tampico, Tamaulipas. El legislador con licencia, desmintió su adhesión al Frente Amplio por México. Quiero decirle que ya estoy abierto. Me abrí con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí voy a seguir, me abrí con Morena, ahí voy a mantenerme y no pasa nada si defender la Constitución, defender el honor, el criterio, tu autonomía te lleva a que tengas algunos improperios, no pasa nada. Subrayó su lealtad con el movimiento, con los simpatizantes de Morena y con México, por consiguiente, sentenció que sigue y seguirá en la intención de darle continuidad a la 4T. Soy un hombre tolerante, tengo 45 años en la actividad pública y he conocido de todo y he resistido. Soy como un político resiliente, y aquí sigo, y aquí voy a seguir. El proceso interno del Partido de Regeneración Nacional fundado por el presidente López Obrador esta a la mitad del camino para la elección de su candidato presidencial, restan a partir 38 días, y aunque no hubo piso parejo para los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, declaró que no pretende ser el aspirante que desprestigie, que fracture la contienda ni falte al respeto con propuestas vagas, terminaré con dignidad.

CLAUDIA SHEINBAUM; QUIERE UN MÉXICO DE IGUALES Y NO UNO DONDE UNOS SE SIENTAN POR ENCIMA DE LOS OTROS

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, dijo que quiere un México de iguales y no uno donde unos se sientan por encima de los otros: se necesita un país donde todos nos veamos a los ojos, donde nadie esté por encima de nadie y menos un gobernante. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que uno de los motivos más importantes es darle continuidad al movimiento de la 4T, pues destacó que, la Cuarta Transformación lucha por el bienestar del pueblo de México. Tener un puesto público no quiere decir dejar de luchar, vamos a seguir luchando por el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, el derecho al salario digno, el derecho al trabajo digno, el derecho al bienestar y a la felicidad de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Frente a simpatizantes de Baja California Sur, puntualizó que es necesario defender en unidad la consolidación de la nueva forma de gobernar iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos la responsabilidad, somos una generación que es testigo de que México está cambiando. El pueblo de México está contento, está feliz porque estamos viviendo un proceso de Transformación inédito, está contento con su presidente y está contento con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Enfatizó la importancia de cerrar el paso a la oposición para continuar asegurando la lucha constante por los derechos del pueblo mexicano.

XÓCHITL GÁLVEZ; RESPONDE A DENUNCIA DE VÍCTOR HUGO ROMO

Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, respondió a la denuncia que presentó Víctor Hugo Romo, ex alcalde de la Miguel Hidalgo, en su contra, acusando que es una politiquería. La senadora del PAN dijo que a Romo lo mandaron a denunciar para tratar de manchar su nombre ahora que entró a la contienda para obtener la candidatura presidencial para 2024 y se lanzó contra él: Él sí es un bandido, le decían Romo ratota. Romo volteó mi administración y no encontró nada, hoy lo hace para llamar la atención. Asimismo señaló que él sí tuvo muchas irregularidades en su gobierno frente a la alcaldía, por lo que presentó varias denuncias en su contra. Gálvez Ruiz se mostró tranquila ante la denuncia e incluso indicó que se pondrá a disposición de las autoridades para que investiguen su administración en Miguel Hidalgo.

MARCELO EBRARD; SE DESLINDA DE BARDAS: NO LE PUEDO DECIR A LA GENTE QUE NO LAS PONGAN

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, declaro que las bardas y los espectaculares no son algo que yo mande que pongan; no le puedo decir a la gente que no pongan bardas. Durante su gira en Guadalajara, sobre las bardas pintadas en el país, el excanciller aseveró que esta práctica no es ilegal, y aparte señaló que los espectaculares y las bardas que lo promocionan son mucho menos que los demás compañeros, es decir, de Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández. Ebrard ofreció una nueva explicación para justificar la existencia de espectaculares a su favor: después de sufrir un duro desmentido de la editorial Aguilar, que rechazó haber pagado por la campaña publicitaria, el aspirante a la candidatura sugirió hoy que librerías y diferentes tipos de promotores pagaron por los espectaculares. Los espectaculares que promocionan a Ebrard, Sheinbaum y López se encuentran bajo la lupa del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha empezado a elevar el tono respecto a los procesos de selección de los candidatos de Morena y del bloque opositor, reunido en el Frente Amplio por México. Ebrard también sostuvo que él encabeza las intenciones de voto, y llamó a sus compañeros a apoyarlo cuando gane la encuesta. No creo que nadie se vaya a ir a otro partido. Y repitió que, una vez ganada la contienda, buscará debatir enseguidita con Xóchitl Gálvez, quien se encarrila a encabezar la candidatura del Frente Amplio por México.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; ASEGURÓ QUE SE ADELANTÓ AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que se adelantó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que él no usa recursos públicos en sus giras por el país, luego de que el órgano electoral ordenara al INE emitir lineamientos para regular las actividades de los aspirantes rumbo a 2024. Adán Augusto López celebró la determinación del Tribunal, al afirmar que lo mejor es la transparencia en el país. Creo que lo mejor es el ejercicio de transparencia, no he leído por completo el fallo del Tribunal, pero entre otras cosas dice que no se utilicen recursos públicos, yo me adelanté a ello porque ustedes saben que yo renuncié al uso de esos recursos públicos. López Hernández detalló que ha presentado en tiempo y forma sus informes de gastos ante Morena, pero llamó a estudiar a fondo la resolución del TEPJF. He presentado puntualmente el informe de mis gastos y cuál es el origen de esos recursos y en qué los estoy gastando, así que qué bueno que el Tribunal decide eso y que debemos observar estrictamente la resolución.

SILVANO AUREOLES; EN MÉXICO TENEMOS UN PARTIDO QUE SE HACE LLAMAR VERDE CUANDO ES ALIADO DE UN GOBIERNO ECOCIDA

Silvano Aureoles Conejo durante su participación en el Foro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), denominado Sustentabilidad Medioambiental, por un Plan Nacional de Energías Limpias para Proteger el Agua, la Tierra y el Aire, realizado en el estado de Oaxaca, señaló que el cuidado del medio ambiente se convierte en una lucha política cuando en el mundo han surgido partidos que se dedican a eso, mientras que en México, tenemos uno verde que se ha alejado de sus principios y se ha convertido aliado de las conveniencias del poder. El candidato a responsable por el Frente Amplio por México, dijo que el actual gobierno ha abordado una política ecocida que ya está afectando a personas de todo el país, tenemos un Tren que está destruyendo los manglares y la selva maya, que todo el mundo sabe que es una catástrofe y que, a pesar de las denuncias y las órdenes judiciales, el gobierno se niega a detener e incluso se burla. También tenemos una refinería que acabó completamente con el ecosistema de Dos Bocas y no produce nada; mientras todo el mundo le está apostando a transitar a energías renovables y dejar de usar gasolina, México le destina todo el presupuesto a una refinería, esto no es más que ir hacia atrás. Silvano Aureoles añadió que los proyectos emblemáticos de esta administración son proyectos ecocidas, que han sido denunciados por activistas, organizaciones internacionales y, claro, por nosotros, el verdadero partido de izquierda y ambientalista. Debemos mostrar que en esta materia también prevalece el Estado de Derecho y dar castigos ejemplares a todas aquellas personas, organizaciones o empresas que contaminen o atenten contra el medio ambiente. Debemos dejar atrás el México de la impunidad y en este rubro es urgente. Y concluyó exigiendo que la agenda ambiental debe asumirse con compromiso y seriedad, en 2024 esta debe ser una de las propuestas más fuertes del PRD, para mostrar que esta lucha no está abandonada en México, sino que está respaldada por el partido con la gente más valiente de todo el país.

MIGUEL ANGEL MANCERA; INVITA AL DIÁLOGO A FIN DE AVANZAR POR EL BIEN DE LA GENTE

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República y también aspirante presidencial del Frente Amplio por México, durante el Foro “El Futuro que Queremos. Sustentabilidad Medioambiental”, que se lleva a cabo en Oaxaca, indico que cómo parte de las líneas estratégicas del PRD para implementar un modelo de desarrollo socialdemócrata de cara al proceso electoral de 2024, expresó que para la construcción de los cimientos de un proyecto como este, es fundamental contar con una figura como el Gobierno de Coalición. El clima de diálogo es el que puede construir y en el acuerdo es donde se puede avanzar por el bien de la gente, entonces, eso lo reiteramos. Mancera Espinosa insistió en que llevar a cabo el proceso de consolidación de un Frente es una intención muy ilegítima. Hay que recordar que la ley señala que los frentes son uniones, son coaliciones de partidos para discutir temas sociales, temas políticos. En ese sentido, el perredista enfatizó que el respaldar una coalición como la que conforman el PRD, PRI y PAN es una alternancia positiva en la manera en que se gobierna al país. No es un diálogo de una persona porque sería monólogo y no es un diálogo de dos tampoco porque es una convocatoria en donde están participando tres fuerzas. Respecto a las líneas estratégicas para el modelo de desarrollo socialdemócrata, cabe señalar que se trata de un sistema organizado para la producción de riqueza y su justa distribución, de modo que la economía no sea productora de bienes para unos y de pobreza para las mayorías, sino que sea la fuente del bienestar social.

ALEJANDRO MORENO; NI NOS VAN A DIVIDIR, NI NOS VAN A DOBLAR, NI VAN A AMEDRENTARNOS

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que ni nos van a dividir, ni nos van a doblar, ni van a amedrentarnos, luego de condenar enérgicamente la farsa, simulación y puesta en escena de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Patrimonio, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Campeche, que cateó hoy un conjunto de inmuebles presuntamente de su propiedad. Al respecto, el líder nacional del tricolor aseguró categóricamente que ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad. Precisó que el operativo es una farsa, una simulación, una puesta en escena orquestada por la Fiscalía General del Estado de Campeche. Tal como lo hicieron el pasado 4 de julio del 2022, cuando elementos de la Fiscalía irrumpieron de manera ilegal y arbitraria en un presunto domicilio a mi nombre con una orden de cateo infundada y violatoria de mis derechos constitucionales. Subrayó que la Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del gobierno de Layda Sansores. El fiscal carnal se ha olvidado por completo de la procuración de justicia en la entidad para avocarse en ejecutar tareas de difamación, espionaje, hostigamiento e intimidación de perfiles opositores al Gobierno Estatal. El dirigente del Revolucionario Institucional puntualizó que Campeche vive hoy el peor momento de su historia, así lo ilustran diversos indicadores en materia económica, de seguridad y Estado de derecho. Quienes fueron electos para gobernar no lo hacen, en cambio, derrochan recursos y espacios de comunicación públicos para desprestigiar y calumniar, con propaganda burda y falta de sustento, a mujeres y hombres incómodos para el régimen, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; PROPONE REPLICAR EN TODO EL PAÍS LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) exhortó a las autoridades federales y estatales a replicar en todo el país la estrategia de seguridad implementada en la alcaldía Benito Juárez, ya que es la demarcación más segura de la Ciudad de México, de acuerdo con el Inegi. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la alcaldía Benito Juárez es la demarcación más segura de la Ciudad de México y se ubica entre las más seguras del país. El diputado señaló que al contar con más y mejor seguridad pública los emprendedores tendrán la confianza de iniciar negocios, generan empleo y una mejor calidad de vida. La alcaldía Benito Juárez se encuentra entre los tres primeros lugares en generación de empleo y apertura de negocios, con base en los indicadores económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; esto significa más oportunidades para todos. Luis Mendoza afirmó que, por más de dos años consecutivos el Inegi ha dado a conocer que la alcaldía Benito Juárez mantiene el mejor índice de percepción positiva en cuanto a seguridad en la Ciudad de México; ocho de cada 10 habitantes se sienten más seguros que en el resto de la ciudad. No es casualidad, son resultados de la Estrategia Blindar BJ que demostró que una policía civil bien capacitada y el uso de tecnología puede prevenir el delito.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; ORGANIZA LA CONFERENCIA “FIGURAS JURÍDICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”

La Diputada Yadira Marcos en Coordinación con el consejo de gobierno de San Andrés Totoltepec organizan la conferencia “Figuras Jurídicas de la Economía Social y Solidaria” misma que se realizara el día sábado 22 de Julio a las 11 am en la Explanada de la Sede del Gobierno Comunitario ubicado en calle Reforma 22 Tlalpan San Andrés Totoltepec, CDMX.

UNION EUROPEA; PROPONE 20,000 MILLONES DE EUROS EN CUATRO AÑOS PARA SEGUIR ARMANDO A UCRANIA

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) iniciaron el debate de la propuesta del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, de dedicar 5.000 millones anuales, a lo largo de cuatro años, para seguir cofinanciando armamento para Ucrania y garantizar así el apoyo a más largo plazo. Proponemos la creación de una sección dedicada del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para proporcionar hasta 5.000 millones anuales en los próximos cuatro años.

