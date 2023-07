Con un emotivo mensaje Kimberley Mitnick se despide de Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo que lamentablemente perdió la vida a los 59 años.

Luego de que este jueves se diera a conocer la muerte de Kevin Mitnick mediante un comunicado por parte de KnowBe4, empresas de capacitación en seguridad cibernética que él mismo fundó, su esposa Kimberley Mitnick, en Twitter le dedicó unas últimas palabras.

En la publicación que viene acompañada de una fotografía en la que se puede apreciar al famoso hacker conocido también como “Condor” abrazado de su esposa frente al mar, Kimberly escribió:

“Mi amor.

Hasta que nos volvamos a ver, sé que estás aquí conmigo. Oigo tu voz. Nuestro hijo te conocerá y estoy convencido de que será un mini tú. Estoy agradecido de que tengamos tantos amigos en todo el mundo que le enseñarán a nuestro hijo cómo hackear y, lo que es más importante, quién era el verdadero Kevin Mitnick”

Lo anterior, ante la triste partida de su esposo, quien lamentable perdió la batalla este 16 de julio a causa del cáncer de páncreas que padecía y que causó que se tuviera que apartar de su vida laboral tras el tratamiento que recibía en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh a 14 meses de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Kevin, tras su muerte dejará a un menor de edad, el cual será su mejor legado, según refirió su esposa, quién se encuentra embarazada de quien será su primogénito.

“Nuestro pequeño…nuestro legado.”

My love.

Till we see each other again, I know you are here with me. I hear your voice.

Our son will know you and I am convinced he will be a mini you.

I am grateful we have so many friends all over the world who will teach our son how to hack and more importantly who the real… pic.twitter.com/lO00rXEsFm

— Kimberley Mitnick (@kminx) July 20, 2023