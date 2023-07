“Es mentira, completa mentira”. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a las acusaciones de Santiago Creel de que le aplica “discriminación inversa“.

Lo anterior, al presentar la grabación -en la sección “No lo dije yo”- en la que Creel Miranda señala que López Obrador lo discrimina por su color de piel y ojos.

Ante ello, el titular del Ejecutivo federal acotó que:

“Nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí eso y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos, es mentira completamente mentira”.

A la par afirmó que nunca ha atacado al presidente de la Cámara de Diputados, y mucho menos a su familia.

El lunes, el aspirante a candidato presidencial panista comentó en una rueda de prensa que ha padecido discriminación “inversa” por el Ejecutivo federal.

Además, tras proyectar el clip de Santiago Creel, López Obrador dijo sobre la “discriminación inversa”:

De tal suerte -enfatizó- que siempre ha estado a favor de los pobres, “siempre he estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación y siempre he estado en contra de la corrupción, siempre, eso sí”.

