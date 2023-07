Tlaxcala vive una crisis en sus instituciones de seguridad por el desinterés y descuido de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, emanada de Morena, señalaron expertos y legisladores.

Alejandro Martínez Serrano, especialista en seguridad nacional, dijo que la mandataria estatal es jefa de los funcionarios y debe responder por las dependencias a su cargo.

24 HORAS ha realizado una serie de publicaciones sobre la situación de seguridad en Tlaxcala, incluido que, en menos de dos años de administración morenista, van seis secretarios o encargados de despacho en ese rubro.

Además, Ángel Gilberto Zamora, actual encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCT), fue un operador y encargado de la logística y relaciones públicas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad federal, hallado culpable de narcotráfico en Estados Unidos y en espera de sentencia.

Al respecto, el especialista de la UNAM aseveró que la gobernadora morenista “es responsable por acción y omisión, pues no ha encontrado al personal idóneo para colaborar en seguridad”.

¿UN DESCUIDO DE CUÉLLAR?

Señaló que se podría tratar de un descuido de Cuéllar Cisneros o un “desinterés en el que no le importa el tema de la seguridad pública y por eso no le pone atención a ese tema de encontrar al funcionario idóneo”.

Abundó que también se trata de una “falta de experiencia de la gobernadora” el permitirse tantos cambios en un sector estratégico.

En el caso del actual encargado de despacho de la SSCT, Ángel Gilberto Zamora Ibarra, quien trabajó en la oficina de García Luna, el también catedrático de La Salle indicó que aunque esa contratación no implica ninguna irregularidad, es ilógico que la titular del Ejecutivo lo haya elegido, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los mayores críticos de las dependencias que han colocado a cercanos a García Luna como funcionarios.

“En el contexto de un individuo que llegó a acumular tanto poder desde la administración de Vicente Fox, pues obviamente que la lógica nos indica que es una persona que no trabajaba sola y la posibilidad de colaborar con organizaciones criminales, implicaba también que participaran sus principales allegados en estas acciones”, indicó.

Apuntó que si el discurso presidencial es “denunciar a ese funcionario de pasadas administraciones, es ilógico que un militante del mismo partido y teniendo un cargo del más alto nivel, elija como uno de sus auxiliares en la administración a una persona que está vinculada con el funcionario de más alto nivel juzgado en Estados Unidos”.

Este diario publicó, el pasado miércoles, que Rodrigo Camacho Merino, presunto traficante de indocumentados y huachicolero, logró encarcelar a dos altos mandos de la Secretaría de Seguridad de Tlaxcala y que la Fiscalía de la entidad armara una carpeta de investigación, judicializara el caso y obtuviera órdenes de aprehensión en tan solo diez días.

Al respecto, el experto en seguridad nacional dijo que el trato preferencial que la Fiscalía le dio a un presunto delincuente habla de la nula coordinación entre las corporaciones, incertidumbre y desestabilización de las instituciones de seguridad en Tlaxcala.

FALTA DE ESTRATEGIA

Por su parte, la diputada federal Lilia Olvera (PAN) aseguró que la falta de una estrategia de seguridad por parte del Gobierno de Tlaxcala ha ocasionado que no se pueda encontrar un perfil adecuado para encabezar los trabajos que den protección a la ciudadanía.

La administración estatal, afirmó, ha fallado en mantener seguros a los tlaxcaltecas, tanto que esa entidad ha dejado de ser uno de los más seguros de la República.

“Las estadísticas pueden determinarnos unas cosas, pero la realidad nos dice en las últimas fechas pues se ha visto muy menoscabada la seguridad.

“Hay cada vez más asaltos a casa habitación, más robos de autos, no se diga los feminicidios que también han aumentado”, expuso la legisladora.

Consideró que el tema de la inseguridad ha sido el punto más vulnerable de la actual administración.

De hecho, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señala que en el municipio de Tlaxcala, la capital de la entidad, casi la mitad de la población tiene una percepción de inseguridad.

SE SIENTE INSEGURA 45% DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al segundo trimestre de este año, 45.1% de la población de la capital tlaxcalteca señaló que siente percepción de inseguridad.

A su vez, 38.1% de la población mayor de 18 años, en el segundo trimestre de este año experimentó conflictos o enfrentamientos en esa ciudad.

Olvera agregó que los constantes cambios de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala ocurren porque no se sabe qué es lo que se quiere hacer y por tanto la gobernadora no da con el perfil adecuado.

Además de que los delincuentes han encontrado en esta falta de estrategia una debilidad del Gobierno estatal y están actuando a su antojo.

“Es complicado porque si no hay un plan activo, que tenga metas, que tenga objetivos la consecuencia es que no haya una evaluación (…) quienes han llegado no sé si sean producto de una recomendación, de un compromiso, no sé, lo cierto es que no hay resultados, eso es lo cierto”, señaló.

Por su parte, la diputada federal, Cynthia López Castro (PRI), llamó a no dejar que Tlaxcala se convierta de uno de los estados más inseguros, en uno de los de mayor violencia.

“Eso que vimos en Chilpancingo, con Tamaulipas y Zacatecas no puede ocurrir en más estados de la República, no podemos permitir que ningún estado más llegue a eso.

“Si la gobernadora tiene que cambiar su gabinete que lo haga, pero no puede haber más olas de inseguridad en el centro del país; no sólo es Tlaxcala, es también Morelos, lo que antes se veía en zonas el norte ahora ocurre incluso en la Ciudad de México”, dijo la priista.

Perciben habitantes mayor inseguridad en Zacatecas

Por: Ángel Cabrera

Las ciudades en donde los ciudadanos se sienten más inseguros se ubican en Zacatecas, Sonora, Guanajuato y Estado de México, informó el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al segundo trimestre de este año, en Fresnillo, Zacatecas, 92.8% tiene la percepción de inseguridad; es decir, casi la totalidad de la población.

Mientras que en la capital de la entidad, 91.7% de los encuestados señalaron sentirse inseguros.

En otras localidades como Ciudad Obregón, Sonora, la cifra fue de 90.3%; en Ecatepec, Estado de México 87.6; en Irapuato, Guanajuato 87.3%, y en Naucalpan, también en la entidad mexiquense, 87.2%.

En contraste, San Pedro Garza García, en Monterrey, es el lugar del país donde sus habitantes se sienten más seguros, pues solo 13% percibe lo contrario.

Le sigue la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, donde 19.8% señaló que es un lugar inseguro; Piedras Negras, Coahuila 20% y Cuajimalpa de Morelos, en la capital del país, 20.4%.

A nivel nacional, la medición resalta que “62.3% de la población de 18 años y más, residentes en 75 ciudades, consideró que es inseguro vivir”, según la encuesta.

Esto no representa un cambio significativo respecto a la medición de marzo pasado, en la que 62.1% manifestaron sentirse inseguros en sus ciudades; pero sí lo hay respecto a junio de 2022, cuando 67.4% calificaba como inseguro su lugar de residencia.

Al tiempo que el Inegi daba a conocer la información, Causa en Común dio a conocer que Chihuahua, Baja California y Guerrero eran las que reportaban más atrocidades.

LEG