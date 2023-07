La tarde de este miércoles internautas reportaron fallas a nivel mundial en la aplicación WhatsApp.

Los problemas comenzaron a registrarse minutos antes de las 14:00 horas, informó el sitio web Downdetector.

Las principales fallas comunicadas son: conexión de servidor, inicio de sesión y en la aplicación.

Al respecto, WhatsApp informó que:

“Estamos trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp y lo actualizaremos aquí lo antes posible”.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023