Fue el 7 de julio de 2019 cuando vimos a Estados Unidos coronarse con su cuarta Copa del Mundo de la FIFA tras vencer por marcador de dos goles a cero a la escuadra de Países Bajos, cuatro años después, por fin, veremos el Mundial Femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

Este jueves 20 de julio tendremos los primeros partidos de la jornada 1 de la máxima competencia del futbol femenil a nivel mundial, al ser locales y estar ubicadas en el Grupo A, la selección de Nueva Zelanda será la encargada de abrir el telón frente al equipo de Noruega.

Las locales estarán participando en su quinta copa del mundo femenil, nunca han podido pasar de la primera ronda ni mucho menos lograr una victoria, pero ahora que serán locales, buscarán hacer una actuación histórica

Todo lo contrario pasa con la selección femenil de Noruega, las dirigidas por Hege Riise ya lograron hacerse de un mundial femenil en 1995 tras vencer en la final a Alemania, además de que cuentan con el subcampeonato de 1991 luego de caer frente a los Estados Unidos.

Debido a su ubicación geográfica y como en los Juegos Olímpico de Tokio, la mayoría de los partidos se llevarán a cabo durante la madrugada de nuestro país, pero eso no resta que podamos ver un gran nivel de juego, tal y como ocurrió en la edición mundialista de Francia 2019.

El resto de partidos que conforman el primer día de actividades en este mundial femenil, es este las escuadras de Australia vs Irlanda, Nigeria vs Canadá, y Filipinas vs Suiza.

Recordemos que la selección mexicana de futbol femenil no pudo clasificarse a esta justa mundialista luego de haber quedado últimas en su grupo, sin lograr ninguna victoria en las eliminatorias celebradas en Monterrey en 2022.

Cuándo: jueves 20 de julio de 2023

Dónde: Estadio Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Horario: 01:00 horas de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: TUDN y VIX

The wait is almost over.

One day to go until the 2023 #FIFAWWC. 😍 pic.twitter.com/2aMrWc0hAn

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 19, 2023