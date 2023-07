El MLS All-Star fue goleado por el Arsenal en un partido amistoso en las canchas del Audi Fiel del Dc United.



El MLS All-Star Game es uno de los eventos más importantes de este año, ya que reúne a la “crema y nata” de la Major League Soccer y el Arsenal, sin embargo este cayó goleado 5 – 0 por el equipo londinense.

Por primera vez en la historia del MLS All-Star Game, fue transmitido en vivo por la plataforma de streaming, Apple Tv , la cual incluso ofrece el servicio del MLS Season Pass.

La cita fue este 19 de julio a las 18:30 -tiempo de México- el Arsenal goleó 5-0 al MLS All -Star en un partido amistoso en el Audi Fiel del Dc United, EU.

Grandes estrellas de la liga norteamericana se congregaron para batirse a duelo ante el segundo de la Premier League 2022-23, sin emnargo ante la batalla, los estadounidense no lograron salir triunfantes esta noche ante los “Gunners”.

Ya que, fueron sorprendidos por 5 anotaciones a cargo de los futbolistas:Gabriel Jesús (5′), Leandro Tossard (23′), Jorge Luiz Frello (47′), Gabriel Martinelli (84′) y Kai Havertz (89′) , quines los dieron todo en las canchas.

Dentro de los goles más destacados fue el Trossard, quien aprovechó un pase de Saka para tomar el balón fuera del área y con un recorte mandó un disparo al ángulo para el 2-0.

