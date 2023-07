Desde niña jugaba a confeccionar ropa de muñeca, ahora, luego de pasar por la desaparición de su hermano en Tamaulipas, Delia Quiroa, integrante del colectivo 10 de Marzo, tuvo la idea de darle un sentido social al boom de Barbie y crear una versión de buscadora, con la que quiere obtener donaciones para continuar con su labor.

Previo al estreno de la película, la tamaulipeca puso manos a la obra para esta iniciativa que envía un mensaje esperanzador para las familias de personas no localizadas.

“Cuando era niña me gustaba mucho jugar con Barbies y mi abuelita me regalaba retazos de tela para hacerles ropa, porque antes no se vendían como ahora los accesorios, y pues ahorita está de moda con la película y se me ocurrió hacerle su ropa de buscadora a una que mi hija ya no usa y así surgió”, relató en entrevista con 24 HORAS.

Fue a través de Twitter y TikTok que la activista y abogada mostró la muñeca e hizo un llamado a la empresa Mattel para que realice un donativo que les permita la compra de una camioneta, un instrumento vital en las jornadas de localización.

El vestuario se venderá en 200 pesos, llevará la imagen de un desaparecido y se destinará la mitad a los familiares y el resto al colectivo, pues siempre son importantes los recursos para esta tarea.

La buscadora señaló que para seguir llevando a cabo los recorridos es necesario contar con recursos para mantenimiento de unidades, gasolina, así como brindar apoyos para los familiares de los desaparecidos que quedan en vulnerabilidad, como niños, enfermos y adultos mayores, por ello la importancia de obtener recursos.

Cualquier apoyo puede depositarse en la cuenta de BBVA 011 802 6181 a nombre de: Diez de Marzo Reynosa Tamaulipas AC, con la Clabe Interbancaria: 012 180 001 180 261 812.

TREGUA DE PAZ

Quiroa recuerda que fue este colectivo también quien propuso una tregua de paz en Matamoros al líder de Los Ciclones, brazo armado del Cártel del Golfo, la cual tuvo eco a nivel nacional.

Sostuvo que a partir de esto, la violencia no ha disminuido, pero reciben avisos sobre el paradero de las víctimas.

“No es lo ideal, no está bien, pero estamos en calma, esto nos permite que el número de ausentes no aumente, da más tranquilidad a los familiares”, expresó.

En Tamaulipas se estima que hay cerca de 13 mil desaparecidos. Tan sólo este fin de semana localizaron 11 fosas en un predio urbano en Reynosa, el número de víctimas se ha incrementado y llegó a los 27, los trabajos de rescate aún no concluyen en la zona.

CITA

Es un mensaje esperanzador, así tenemos presente el tema de los desaparecidos y haremos cualquier cosa que se nos ocurra con tal de encontrarlos”

Delia Quiroa

Colectivo 10 de marzo

Bloquean México-Toluca en protesta por desaparecidos

Integrantes del colectivo Flores en el Corazón A.C., familiares de víctimas de feminicidios y personas desaparecidas frenaron el tránsito de la carretera México-Toluca por más de dos horas exigiendo la presencia del Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Los inconformes solicitaron que se haga justicia para sus familiares y que se acelere el proceso de identificación de los restos que fueron localizados en fosas en los municipios de Ocoyoacac y Tenango del Valle.

Recordaron que el año pasado se localizaron los cuerpos de 20 personas, pero sólo se tiene el resultado de 10 de ellos.

