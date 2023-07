“La gente está cansada de los mismos políticos”, así dijo Rommel Pacheco quien se destapó como aspirante por la gubernatura de Yucatán.

Este 19 de julio, el exclavadista olímpico dejó ver su interés por contender por la gubernatura de Yucatán.

En entrevista en medios, el legislador panista fue cuestionado por qué buscaría la gubernatura del estado:

“No es el por qué, sino el para qué, yo creo que la gente el día de hoy ya está asqueada, cansada de que los mismos políticos de siempre lleguen”.

Pacheco reconoció que tiene una ventaja con los políticos ya que es un ciudadano y no debe favores:

“Yo al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner, creo que las cosas se pueden hacer bien”.

Rommel añadió que los ciudadanos reconocen su labor como legislador:

“La gente al estar en la calle me lo dice… ‘nos has defendido, haz regresado y cada vez que te comprometes a algo lo cumples’”.

Por último dijo que busca mantener en los mejores niveles de seguridad al estado:

“El tema de seguridad de Yucatán, es uno de los estados más seguros, claro que sí, pero hay que mantenerlo”.

Rommel Pacheco en la política

En enero de 2021, el exatleta incursionó en la política ya que se registró como precandidato a diputado federal del tercer distrito del estado de Yucatán por el Partido de Acción Nacional (PAN) para las elecciones de junio de ese año.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, invitó a Pacheco a formar parte del PAN y el 10 de junio Rommel recibió su constancia de mayoría de votos, que lo ratifica como diputado federal electo.

Para julio de 2021 Rommel Pacheco se convirtió en el primer deportista en activo con un cargo popular público, en ese año el exclavadista abanderó a la delegación mexicana en los Juego Olímpicos de Tokio.

LEO