El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró los montos de los contratos de las dos empresas de Xóchitl Gálvez, “High Tech Services” y “Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes”, con diversas dependencias del sector público y privado en los últimos nueve años. En total sus ingresos fueron aproximadamente de mil 400 millones de pesos. López Obrador enfatizó que, tanto la empresa “High Tech Services” como “Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes” tienen el mismo domicilio fiscal y sus actividades son la administración de construcción de inmuebles, servicios de consultoría, supervisión de construcción de obras entre otras. Con los datos mostrados, se identificó que, de 2015 a la fecha, Xóchitl Gálvez facturó mil 65 millones con la compañía “High Tech Services” y muchas de las transacciones sucedieron en el mismo periodo que desempeñó el cargo de jefa delegacional en la Alcaldía Miguel Hidalgo de 2015 a 2018. En el 2015 con la empresa “High Tech Services” obtuvo contratos de tres millones en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) monto que se quintuplicó en 2016, con 15 millones 729 mil 893. Sucedió algo similar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que pasó de 43 mil 113 en 2015 a 344 mil 336 en 2016. Y con la empresa “Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes” destacaron los contratos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso e Información y Protección de Datos Personales (INAI), por un monto total de 16 millones 47 mil, 223 pesos de 2015 a la fecha.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONVERSATORIOS SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL ABRIERON DIÁLOGO PARA REFLEXIÓN Y ENCUENTRO ENTRE PODERES DEL ESTADO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, calificó como una chispa provocadora, el desarrollo de los conversatorios, ya que abrieron la reflexión en los mexicanos y el encuentro entre los Poderes del Estado. Señaló que con este diálogo la población estará informada para saber si se modifica o no el procedimiento que data de 1928 para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Referente al encuentro que sostuvo la Junta de Coordinación Política con él y las ministras de la SCJN, Javier Laynez Potisek, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, refirió la necesidad de revisar qué está pasando con la impartición de justicia cotidiana en México. Aseveró que algo anda mal en el Sistema Penal Acusatorio y en la relación y evaluación que debe realizar la Judicatura Federal a todo el aparato judicial. Por ello, a mí me dio gusto que el ministro Laynez y las dos ministras, Yasmín y Loretta, hayan asistido y expresado que, en un ejercicio de autocrítica, es necesario revisar qué está pasando; porque en México no hay justicia pronta, expedita y gratuita. El legislador recordó que los conversatorios para profundizar en una reforma integral al Poder Judicial tienen como punta de lanza lo que establece el artículo 96 de la Constitución, referente al procedimiento para la elección de las y los ministros de la SCJN. Adelantó que en el mes de septiembre se retomará el debate y la reflexión sobre la necesidad de revisar y robustecer al Poder Judicial. Agregó que Morena y la coalición “Juntos Hacemos Historia” convocarán a asambleas informativas en la que se invitará a colegios, penalistas, constitucionalistas, barras de abogados y especialistas para que asistan a los foros que se realizarán en todo el país.

RICARDO MONREAL; HA TENIDO ACTOS EN 13 ENTIDADES

Ricardo Monreal, senador con licencia lanzó la primera alerta por decenas de espectaculares. Esos primeros indicios de inequidad se convirtieron en un escándalo de derroche de recursos, que obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pedir moderación en la propaganda y no actuar como sus adversarios. Después de esto aparentemente comenzó a bajarse una parte de la propaganda, una semana después de que Monreal lo solicitara oficialmente a Morena. Pero el daño al proceso al parecer está hecho, pues de acuerdo a Monreal contabilizó más de 900 espectaculares en todo el país, lo que implicaría un gasto de más de 64 millones de pesos, que ninguno de sus adversarios reconoce. Monreal se ha cuidado de no lanzar ofertas de campaña para no incurrir en irregularidades electorales, y durante las primeras semanas lanzó propuestas genéricas: aumentar gasto al campo, reforzar presupuesto a seguridad, fortalecer el peso, reforma fiscal, e incluso su slogan es general: continuidad con cambio, es decir, seguir las políticas vigentes pero reforzar seguridad. Esta consiste en aumentar los recursos para capacitación de policías locales para paulatinamente volver a regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, invertir más en inteligencia para atacar las finanzas de grupos criminales y con precisión. Monreal reportó haber gastado del 19 de junio en que empezó el proceso y hasta el 7 de julio, último de sus cortes, 1 millón 65 mil 833.20 pesos. Ha tenido actos en 13 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tlaxcala y Veracruz. En donde más proselitismo ha hecho es en su natal Zacatecas al que le dedicó tres días, y en ciudad de México en donde ha estado seis ocasiones.

CLAUDIA SHEINBAUM; HA RECORRIDO AL MENOS 22 ESTADOS

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, recorrió en este mes al menos 22 estados de la república, aunque inició en el sureste, su primera semana fue de ida y vuelta entre el centro y norte al recorrer Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Sonora y Estado de México. La mayoría de sus asambleas informativas se han realizado en plazas públicas, aunque también en auditorios, salones o auditorios a los que ha sido invitada por parte de la comunidad académica. De acuerdo con un reporte de gastos ofrecido por la dirigencia nacional del Morena, del 19 de junio al 2 de julio, Claudia Sheinbaum, gastó un total de 868 mil 770.82 pesos, es decir un desembolso promedio diario de 62 mil 55 pesos. La mayor suma es por concepto de logística por poco más de 820 mil pesos, sin que se haya aclarado el significado de este rubro, lo que coloca a la aspirante como la segunda “corcholata” con mayor gasto en sus recorridos. En lo que va de sus recorridos, Sheinbaum ha dedicado gran parte de sus discursos a destacar la importancia del empoderamiento de las mujeres, y los espacios ganados por este sector en la administración pública. También ha dedicado algunos de sus mensajes a reiterar lo que a diario expresa el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, de ahí las críticas al proceso interno de la alianza opositora, a la que incluso nombró “Frente Cínico Nacional” y calificó a la oposición como la “tienda de disfraces”. Sheinbaum se deslindó de los centenares de anuncios espectaculares que colocaron para la promoción de libros, revistas y apoyo de militantes o líderes morenistas a su proyecto político. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México ha sido cautelosa en centrar su discurso en la importancia de mantener la unidad entre los seis aspirantes a la candidatura presidencial, el proyecto de la “Cuarta Transformación” y el legado del presidente López Obrador.

MARCELO EBRARD; HA RECORRIDO 14 ESTADOS ENTRE PROPUESTAS Y DENUNCIAS

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, ha recorrido menos de la mitad del país, sin embargo, es el aspirante que más propuestas y denuncias ha realizado en el primer mes de no campañas. Es quien menos recursos públicos ha reportado gastar, a pesar de que en varias ciudades del país hay espectaculares sobre su libro “El camino de México”. La capital del país es donde más eventos-conferencias de prensa ha realizado. Desde el arranque de sus recorridos, Ebrard causó polémica al proponer la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación y perfilar para ocupar ese cargo, a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Aunque no se trata de un proceso de precampañas y menos de campañas, Ebrard afirmó que recorridos sin propuestas, sería turismo. Justificó sus planteamientos en que no está prohibido soñar. Dicen que no hagamos propuestas, pero que va a haber en un recorrido por todo el país, o sea, como si fuera visita turística, si no va a haber propuestas, si no va a haber diálogo y si no respondo. A esa propuesta, han venido otras más como apoyar la Ley General de las Juventudes, establecer un sistema nacional de cuidados, y la presentación de su Plan Ángel, la estrategia para pacificar a México, algo que hizo el 10 de julio como parte central de esta etapa. México va a disfrutar de la etapa más segura de su historia con este plan. En sus recorridos por el país, Ebrard Casaubon ha reportado gastar menos de un millón de pesos, aunque está por ser entregado su cuarto reporte de gastos. El gasto en los eventos ha ocasionado reclamos del excanciller y su equipo. Desde los primeros días alertó que otros aspirantes estaban incumpliendo con el acuerdo de no derroches y que incluso en una semana pudieron haber rebasado los 5 millones de pesos que Morena les dio para recorrer el país. Ebrard ha pedido a la dirigencia que fije topes de gastos de campañas a las “corcholatas” para evitar daños al propio partido. Su equipo incluso presentó una queja a la dirigencia que encabeza Mario Delgado para poner orden en el gasto de eventos multitudinarios. Aunque su imagen y la promoción de su libro ha sido colocada en anuncios espectaculares en diversas ciudades del país, Ebrard ha negado que él o su equipo haya pagado por esa publicidad.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; ANUNCIA CAMBIOS EN SU RECORRIDO NACIONAL ANTE RESOLUCIÓN DEL INE

Adán Augusto López Hernández, candidato a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, durante su segundo día de visita por el estado de Chihuahua, anunció que realizará cambios en el formato de las Asambleas Informativas que lidera en todo el país, en respuesta a las regulaciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Estas medidas tienen como objetivo regular el trabajo interno ordenado por su partido, Morena, el cual consiste en difundir la visión y objetivos del movimiento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto reveló que, si bien modificará el formato de las asambleas, el propósito principal seguirá siendo el mismo: informar acerca de los logros y beneficios de la Cuarta Transformación, al tiempo que escucha las preocupaciones de los ciudadanos, quienes son fundamentales para el avance de este movimiento. López Hernández, acompañado por su esposa, Dea Isabel Estrada Rodríguez, expresó su intención de presentar diversas propuestas destinadas a generar mejores resultados y condiciones de desarrollo en la región. Lamentó que las restricciones impuestas por el INE le impidieran abordar dichas propuestas en ese momento. No obstante, aseguró que su recorrido nacional continuará siendo intenso a pesar de las limitaciones impuestas, al tiempo que celebró que concluirá este fin de semana con 70 Asambleas Informativas realizadas en 26 estados de la República. Consolidemos la Cuarta Transformación en la vida pública del país y continuemos caminando juntos, de casa en casa, de pueblo en pueblo, en todo el territorio nacional, tal como nos enseñó el presidente López Obrador.

SANTIAGO CREEL; LLAMA A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el proceso de recolección de firmas de apoyo a los aspirantes del Frente Amplio por México. Ante las fallas reportadas en el sistema, Creel Miranda destacó la importancia de registrarse en la plataforma habilitada por la coalición opositora, donde 13 candidatos aspiran a ser coordinador del Frente. Es oficial el inicio de la segunda etapa de la contienda interna y es fundamental que los ciudadanos se sumen y registren su apoyo a los aspirantes. Cada firma cuenta. En relación a las fallas técnicas presentadas en la plataforma, informó que se llevará a cabo una reunión con los representantes de los aspirantes y el cuerpo político para tomar una decisión al respecto: Entendemos las dificultades y la complejidad del proceso, pero es fundamental que la plataforma esté completamente funcional y segura. Debemos cumplir con los requisitos técnicos establecidos. A pesar de los contratiempos, Santiago Creel expresó su compromiso de continuar con el calendario previsto y animó a los simpatizantes a participar activamente en el proceso de recolección de firmas. Vamos a seguir adelante con nuestro calendario para llegar a la elección primaria y definir quién liderará el Frente Amplio por México.

SILVANO AUREOLES; NO SOY IMPROVISADO, SOY COMPETITIVO

Silvano Aureoles Conejo, aspirante a coordinar los trabajos del Frente Amplio por México, inició la semana con una intensa gira de trabajo en Aguascalientes, en donde agradeció a la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el respaldo a su ruta nacional mediante la recolección de firmas, sin olvidar las simpatías que ha generado en ciudadanos de otras preferencias políticas, a quienes también les dio las gracias. Instó a la oposición, en específico al partido Movimiento Ciudadano, a definirse de una vez por todas, ya que la ciudadanía pide a gritos que vayan todos juntos para terminar con la decepción que resultó el gobierno de Morena: La gente espera que la coalición opositora amplia permita que se acabe la pesadilla de los gobiernos de Morena. Y sin adelantarse, pero con el firme propósito de construir desde ya, un proyecto de nación que prevea y mapee los grandes problemas de México, Silvano Aureoles dio a conocer que tiene bosquejado un equipo de trabajo en el que incluye a José Ángel Gurría, Beatriz Paredes Rangel, Ildefonso Guajardo, Xóchitl Gálvez, nombre que son sólo algunos de los perfiles que tiene pensados para su gabinete. Silvano Aureoles hizo un recuento histórico de su pasado combativo, fue fundador del PRD, pero además ha sido diputado federal, senador, gobernador de Michoacán, por eso no se considera con un perfil inventado ni improvisado: Yo vengo de la lucha social estudiantil, desde abajo, sé competir y ganar elecciones, me presento, tengo experiencia, no soy producto de la casualidad, soy competitivo.

DIPUTADO MANUEL ROBLES; PRESENTA ANTE LA FGR DENUNCIA CONTRA XÓCHITL GÁLVEZ POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO AL AMPARO DEL PODER PÚBLICO

El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal contra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz por presunto enriquecimiento al amparo del poder público. Detalló que esta acusación surge luego de observar discrepancias en los ingresos declarados por la senadora; además, varios de los contratos celebrados entre sus empresas y dependencias del Estado se formalizaron durante su paso por la administración pública. Tuve oportunidad de estar en la FGR y presentar los hechos sobre Xóchitl Gálvez, quién pretende victimizarse con la información que ha salido a la luz pública, y precisamente sistematizamos las pruebas porque el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, estamos hablando que ella amasado su fortuna. El diputado comentó que, en las declaraciones patrimoniales de la legisladora, jamás enunció ser propietaria o accionista de las empresas que tanto presume. Presentamos estas pruebas ante la fiscalía porque nos parece importante, y hemos dado parte también a la Unidad de Inteligencia Financiera; porque están tratando de desviar la atención de algo que es fundamental. Puntualizó que respecto de su empresa High Tech Services, sólo se señala que Gálvez Ruiz era la directora general, jamás informa que fue dueña de esa persona moral. Con relación a Operaciones Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) ni siquiera la menciona, lo que podría resultar en más que una administrativa. Dijo que el caso de Xóchitl no es un asunto de querer inventarle absolutamente nada, sino de que esto sea investigado. Vamos a darle beneficio de la duda de que es una emprendedora exitosa, pero que se haga esta investigación. Veamos si es cierto que pagó los impuestos, a ver si es cierto que esos contratos no han sido resultado de los edificios de toda esta gente que autorizó en la Miguel Hidalgo estas licencias, y se logra deslindar de lo que es la mafia azul en la Ciudad de México.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GPPRD ENTREGARÁ RECONOCIMIENTOS A DIVERSAS PERSONAS DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO, ALTRUISMO Y ENTRETENIMIENTO.

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que hoy martes 18 de julio se realizará la entrega de reconocimientos a más de 100personas que participan activamente en los medios de comunicación y la industria del esparcimiento. Las categorías en las que se galardonará a las y los invitados son: cantantes, músicos y compositores; líderes sociales y relaciones públicas; redes sociales e influencers; profesionistas; actores, actrices y comediantes. Asimismo, algunas de las personas que estarán presentes son Eva Isabel Cardozo, reconocida chef internacional; los cantautores Carlos Cuevas y Pancho Barraza; la activista y líder social Gloria García; así como Jorge Muñiz, actor y presentador. Cabe señalar que dicho evento será encabezado por el Coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa; la Diputada y el Diputado perredista, Gabriela Sodi y Marcelino Castañeda, respectivamente; así como el director nacional de diversidad del PRD, Antonio Medina.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; CONSIDERA QUE LOPEZ OBRADOR DEBE TENER CONGRUENCIA Y RESPETO A LOS OPOSITORES

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, consideró que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe tener congruencia y respeto a los opositores por lo que la forma en que está actuando en contra de Xóchitl Gálvez, lo hace ver como la nueva versión de Vicente Fox. Se quiere convertir en la chachalaca. Fócil Pérez reprobó que López Obrador esté atacando todos los días a Xóchitl Gálvez, quien en repetidas ocasiones ha dicho que aspira a ser la candidata de oposición a la Presidencia del país. Andrés Manuel López Obrador se quejaba de Vicente Fox en el 2006, quien aprovechaba el puesto de presidencia para atacar a López Obrador, líder opositor en ese entonces, por lo que se hicieron modificaciones legales para evitar ese tipo de situaciones. En ese sentido, aseguró que siendo ahora el mismo López Obrador quien ataca a los opositores, se está convirtiendo en la nueva versión de Vicente Fox, a la par que criticó que se esté atacando a Xóchitl Gálvez por las empresas que ha formado y que han logrado sobresalir en la rama de la tecnología. La última que le han hecho a Xóchitl Gálvez es que la acusan de que ha hecho contratos por más de mil 400 millones de pesos a lo largo de 15 años, la verdad es que ella siempre ha dicho que es empresaria y que tiene empresas de tecnología. Aunado a ello, expresó que otro punto importante a considerar ante dicha acusación es que las cifras oficiales no dan el total expresado por el ejecutivo federal. No lo entiendo sinceramente qué está pasando aquí, pero además me llama la atención que checa uno las sumas de lo que el presidente López Obrador está acusando y la sumas no le dan los mil 400 millones de pesos y agregó que la misma Gálvez ha dicho que si le comprueban que efectivamente tiene esa cantidad en contratos otorgados por el gobierno, ella se retira como aspirante a la Presidencia de la República. Le lanza el reto a López Obrador y le pide que si no tiene las evidencias, el que debe retirarse de la Presidencia es él. Ahí va el reto y ya solo falta que el presidente acepte, pero repito tampoco es un crimen ser empresario.

ALEJANDRO MORENO; HAY UN ATAQUE PERMANENTE DESDE EL GOBIERNO A QUIENES NOS DEDICAMOS A LA POLÍTICA

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que las agresiones se llevan a cabo siempre para asustar, para amedrentar. Recalcó que este es un gobierno que politiza la justicia y judicializa la política. Afirmo que los que nos dedicamos a la política tenemos que estar atentos al acoso, al ataque permanente desde el gobierno, siempre para asustar y para amedrentar. El líder del tricolor aseguró que aunque ya se está comportando, ante las sanciones de la autoridad electoral, es increíble que tengamos un gobierno que no tiene sensibilidad; el gobierno está de cabeza, el coordinador de la campaña es el titular del Poder Ejecutivo, adelantaron los tiempos. Alejandro Moreno, sostuvo que un aspecto que no midió el oficialismo es que faltan más de 240 días para la elección y mientras tanto, sus aspirantes se desgastan, no se ponen de acuerdo, ni construyen. No solo no tienen propuesta, sino que únicamente están viendo cómo llaman la atención. Y contrastó: nosotros vamos a ir con una propuesta sólida, una propuesta firme y vamos a ganar la confianza de los ciudadanos. Puntualizó que mientras el proceso interno de Morena es una simulación, nosotros vamos a seleccionar, en una consulta a los ciudadanos, quién será el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El también diputado federal del PRI recalcó que el del Frente es un procedimiento práctico, realizable, distinto y potente y el 3 de septiembre, de manera directa, en una urna, de manera transparente y democrática, las y los ciudadanos acreditados en este padrón que se está construyendo, van a emitir su respaldo; y eso es inédito. Alejandro Moreno enfatizó que la construcción del Frente se realiza con la sociedad, con los ciudadanos.

MARKO CORTES; CONDENA PAN USO ILEGAL DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO PARA ATACAR A XÓCHITL GÁLVEZ

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, condenó el uso ilegal de la información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez, pues se trata de un delito difundir contratos de empresas y de clientes, tanto del sector público como privado. Acción Nacional siempre ha estado apegado a la transparencia del patrimonio, tan es así que uno de los requisitos para inscribirse en el proceso fue presentar su declaración 3de3 en materia de transparencia. Pero rechazamos en todos los sentidos la amenaza de la autoridad federal, al exhibir contratos falsos. Acompañaremos a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el Primer Mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar. Lo acusó de violencia política en razón de género, ante los mensajes que ha emitido el Ejecutivo de estereotipar a Xóchitl Gálvez como producto de una decisión de hombres. Como sus corcholatas ya se están desinflando, ahora recurre a la burda estrategia del ataque, la descalificación y la difamación de la contrincante principal de él, su partido y sus aspirantes. Por ello, desde Acción Nacional hacemos un llamado al Presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hacemos responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes. Le pedimos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que sea institucional, profesional y no realice activismo político contra Xóchitl Gálvez o el Frente Amplio por México, con declaraciones paranoicas y de complots.

JOE BIDEN; ADVIERTE SANCIONES A MÉXICO POR LA VAQUITA MARINA Y LA TOTOABA

El presidente Joe Biden, exhortó a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba, dos especies en peligro de extinción, y amenazó con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año. En una carta dirigida al Congreso, Biden explicó que ha ordenado a diversas agencias federales mantener una reunión de alto nivel con el Gobierno de México, para abordar los pasos a seguir para reducir el tráfico ilegal de totoaba y asegurar la conservación de la vaquita. Washington exhortará a México a fortalecer la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y establecerá un calendario para revisar los avances en la protección de ambas especies. Biden también instruyó a su Gobierno a que apoye a México en las tareas de combate contra el tráfico de esas especies y a que forme a las autoridades mexicanas en caso de que estas lo piden. El Gobierno de México debe hacer más para prevenir este comercio ilegal, hacer cumplir la pesca ilegal de totoaba en toda su área de distribución y proteger estas especies, o es probable que la población de totoaba continúe disminuyendo y la vaquita pronto se extinga. Estados Unidos ya dio un primer toque de alerta a México en febrero pasado al considerar que el país latinoamericano estaba vulnerando el capítulo medioambiental del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). La organización Sea Shepherd, que trabaja por la preservación de estas especies en colaboración con los gobiernos de ambos países, registró a inicios del pasado junio la existencia de entre 10 y 13 especímenes de vaquita marina.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz