El despliegue de la Guardia Nacional en toda la República y la rapidez con la que asigna partidas militares a zonas donde existieron graves conflictos de inseguridad, violencia y crímenes no parece preocupar al crimen organizado porque es asumido sólo como acto disuasivo y no forma parte de labores de inteligencia y decisión operativa para desmantelar a las bandas criminales. Sin embargo, la sola presencia de seguridad no intimida a los delincuentes.