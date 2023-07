México sumó su tercera medalla en los clavados del Mundial de natación gracias a la plata conseguida por Osmar Olvera en la prueba masculina de trampolín desde 1 metro, este domingo en Fukuoka (Japón).

Olvera, de 19 años, acabó con 428,85 puntos, solamente superado por el campeón, el chino Peng Jianfeng (440,45 puntos). El bronce fue para otro clavadista chino, Zheng Jiuyuan (418,30 puntos).

Este metal se suma a los dos conseguidos por México el sábado, también en clavados.

El dúo formado por José Diego Balleza y Viviana del Ángel logró igualmente una plata, en su caso en la prueba mixta sincronizada en plataforma desde 10 metros, mientras que Aranza Vázquez se colgó un bronce en la prueba femenina de trampolín desde 1 metro.

For the #Duraflex Dive of the Day 2 we move to the 1m springboard with 🇲🇽 Osmar OLVERA IBARRA and his 5154B!

Dive points 81.00

Total points 428.85

🥈✅#Fukuoka23 #Diving #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/9sRG2qCEJ5

— World Aquatics (@WorldAquatics) July 16, 2023