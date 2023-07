¡Chécalo! Xbox crea función para reportar mensajes inapropiados

La consola de videojuegos creada por Microsoft, introducida por primera vez en 2001, tiene acceso a aplicaciones (juegos), servicios de streaming y el servicio en línea Xbox Live ahora llamado Red Xbox. Esto propicia nuevas formas de interrelacionarse entre los consumidores.

Hoy por hoy las interacciones con otros usuarios al jugar son ‘el pan de cada día’ de la comunidad gamer. Puedes jugar con tus amigos o hacer amigos de otros lados del mundo desde tu consola.

Pero, como en todo, existe lo bueno y lo malo; aunque puedes encontrar a personas agradables para interactuar, también hay quienes le dan un uso negativo y buscan agredir o crear conflictos entre los usuarios.

Para evitar estos desmanes el equipo de Xbox está implementando una nueva función para reportar los mensajes inapropiados o dañinos.

¿Cómo funciona? Esta opción brinda a los jugadores de Xbox Series X/S y Xbox One la posibilidad de grabar un clip de 60 segundos estando en partida y enviarlo como prueba de comentarios inapropiados al equipo de seguridad de la plataforma de juego para su revisión.

Por el momento se ha lanzado en las versiones Alpha y Alpha Skip -Ahead Xbox Insiders para algunos jugadores seleccionados de Estados Unidos. La empresa menciona que se está trabajando “activamente” para admitir idiomas adicionales.

Como lo comparte Xbox en su sitio de internet: “todos los miembros de la comunidad pueden ayudarnos para que Xbox siga siendo un lugar seguro y divertido”. Esta opción será en beneficio de los usuarios.

Ahora vamos a recordar buenos momentos, ¿alguna vez tuviste una consola de XBOX?

Te mostramos las cuatro generaciones y sus modelos:

Xbox original (Primera generación 2001 – 2009)

Xbox 360 (Segunda generación 2005 – 2016)

Xbox One (Tercera generación 2013 – 2016)

Xbox Series X (Cuarta generación 2020 – actualidad)

The start of so many good times 🥹 when did you join the family? pic.twitter.com/JGXGLyOljh

— Xbox (@Xbox) July 15, 2023