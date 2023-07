El jugador argentino, Julio Furch, dejará al Atlas tras varias temporadas y un bicampeonato, y continuará su carrera en el Santos de Brasil.

La generación que consiguió el histórico bicampeonato empieza a marcharse. Tres titulares de aquel Atlas se han ido en el actual mercado de transferencias. Primero fue Diego Barbosa, luego Julián Quiñones y ahora Julio Furch.

El delantero argentino se va al Santos de Brasil, luego de una oferta que califica como totalmente inesperada. Este viernes 14 de julio, la directiva rojinegra le ha dicho adiós y el miércoles próximo se despedirá de la afición en el amistoso contra Sporting de Gijón.

“Sin duda han sido horas muy difíciles. Les podría decir que de las más complicadas durante mi gestión como presidente, porque hemos tenido que tomar una decisión nada sencilla. Hace pocos días, Julio nos externó su deseo y voluntad de cumplir un sueño de poder jugar en el futbol brasileño, algo que siempre ha tenido en la cabeza. Lo platicamos durante mucho tiempo y la decisión se vuelve muy difícil porque desde la parte deportiva es un jugador muy importante para nosotros, que ha marcado historia, que ha hecho grandes cosas por nosotros”, explicó José Riestra, presidente del Atlas.

Emperador, de tu mano conocimos la gloria y nos hiciste tocar el cielo con las manos… Te deseamos lo mejor en tus próximos desafíos. Despidamos juntos a Julio ente próximo miércoles en El Jalisco ❤️🖤 Boletos disponibles en https://t.co/uHQEnNmF1I 🎟 pic.twitter.com/DYvuew2ZT2 — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

“Tengo siete años trabajando muy de la mano de Julio, prácticamente hemos crecido juntos en el futbol mexicano, pero siempre hemos dicho en esta institución que lo más importante es la voluntad. Si bien hoy nos duele la partida de Julio, por el otro lado estamos muy contentos de haber podido tener a Julio en esta institución, de haberla transformado, de haber logrado lo que Julio y el equipo han logrado.

“No nos deja sólo su entrega, compromiso, su compañerismo, es un gran líder, no habla mucho pero dentro de la cancha es una persona que se entrega al 100. Era muy difícil decirle que no a su voluntad. Para todos estos radio pasillos, que si lo vendimos… yo ni siquiera he hablado con el Santos de Brasil, ni siquiera he tenido comunicación con el club, ha sido todo con Julio, que nos ha externado esa situación y hoy es momento de apoyarlo”, añadió el dirigente.

“Es momento de darle gracias, despedirlo como se merece. El miércoles estará jugando aquí su último partido en el Jalisco, donde nos hizo vibrar con grandes emociones, contra el Sporting de Gijón. Hoy es momento de eso, estoy muy claro que para nuestra afición y para el equipo no es la mejor decisión, lo tengo clarísimo, pero creo que es momento de apoyarlo.

“Simplemente Julio agradecerte tu trabajo, tu compromiso, tu entrega, tu día a día y sobre todo lo gran persona que eres. Sé que te llevas en tu corazón un gran pedazo de Atlas y sé que estarás siempre muy agradecido con lo que te tocó vivir aquí, por eso la importancia de poderte despedir como mereces el miércoles con la afición, porque bien te lo mereces”, sentenció José Riestra.

¡Este miércoles despidamos al Emperador cómo se debe en El Jalisco! 🏟 Digamos #9raciasJulio a una sola voz 🗣 Boletos desde $175 pesos en https://t.co/uHQEnNmF1I 🔴⚫️ pic.twitter.com/X9dPm0Y9Qm — Atlas FC (@AtlasFC) July 15, 2023

El delantero que marcó el histórico penal con el que Atlas rompió la sequía de 70 años sin ser campeón de Primera División, dijo adiós.

“Muchas gracias Pepe, por estas palabras, por este espacio que me das para agradecerte. Si bien fue un pedido mío de poder salir, sin duda que me duele, es doloroso por todo lo que se consiguió aquí, por todo el cariño de la gente, de ustedes, de mis compañeros y de los cuerpos técnicos que han pasado por aquí. Aproveche este momento para agradecer a ustedes por el respeto, agradecer a la afición, que me ha hecho sentir como en casa todos estos años y sin duda que he dejado todo para que puedan ser felices y poder levantar esa copa tan ansiada que se logró”, señaló Julio Furch.

“Es duro poder partir, pero era una oportunidad en lo deportivo para mí única, jugar es una de las grandes Ligas del futbol mundial es un sueño que no se te da todos los días. Apareció muy repentina la posibilidad y le pedí por favor a Pepe que me cumpliera ese sueño. He dejado todo para poder retirarme bien del futbol mexicano y de Atlas”, añadió.

Apenas una semana atrás, el viernes previo al partido contra Monterrey, Julio Furch recibió el llamado de su agente para contarle la posibilidad del Santos de Brasil. Las negociaciones fueron rápidas para rescindir los seis meses que le quedaban de contrato con los Zorros. Ahora, se va para emprender algo que no esperaba, pero que no piensa desaprovechar.

“Obviamente que es un paso muy feliz, muy alegre por México. Es más que positivo haber conseguido tres Ligas y una copa con Veracruz, más el Campeón de Campeones. Es más que positivo mi paso por México, uno obviamente siempre el deseo de salir goleador, pero bueno es lo que me tocó, es lo que se dio. Entonces, creo que sí lo dejo más que positivo mi paso por México. La verdad que era inesperado porque ya tengo casi 34 años y es un premio a todo lo que he hecho en México y Argentina, lo que se ha construido. Fue algo inesperado, si bien en algunos mercados había sonado algo de Brasil, fue algo totalmente inesperado”, concluyó el argentino.

El Emperador que conquistó los corazones de la Fiel y que lideró al Rojinegro a Transformar la historia de este equipo… Hoy parte con rumbo a buscar nuevos desafíos. Julio César Furch, no es un adiós, es un hasta pronto, porque siempre vivirás en los Corazones Rojinegros ❤️🖤 pic.twitter.com/1VWy8z0ECB — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

