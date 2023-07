Las voces de los niños no siempre es escuchada o tomada en serio y muy pocas veces es protagonista, por ello Beatriz Sokol hizo de las infancias y en específico de su imaginación el eje central de su exposición fotográfica, Magos.

“Yo no creo que solo exista una sola realidad y no me refiero a hablar del espacio tiempo que habitamos, me refiero en específico a que cada quien tiene su manera de pensar, de ver y percibir cosas y los niños tienen la suya, la cual muchas veces más que curiosa es interesante porque no se rigen con las mismas leyes morales que los adultos”, dijo la fotógrafa en entrevista con 24 HORAS.

“Fui a Jalisco y conviví con varios niños de nueve localidades costeras como parte de la residencia de Careyes Foundation y les pedí que hicieran un ejercicio de reflexión en done su imaginación ayudó para crear este documental fotográfico”, contó.

Este ejercicio imaginativo puso a los niños a ser seres mágicos, superhéroes que tuvieran la capacidad de atacar los problemas sociales de su comunidad.

“Es cierto que nosotros pensamos en problemas sociales y hasta nos peleamos por definir cual es más grande que el otro, sin embargo, la perspicacia de los niños muchas veces ve problemas en lo que nosotros ignoramos.

Todo se dio en el contexto de la pandemia y uno de ellos, por ejemplo imaginó ser un superhéroes que sacaba jabóm de sus manos oara poder matar al virus, y que convertía la basura en bicicletas y juguetes porque hay basura en las calles y no todos los niños tienen con qué jugar”, argumentó.

De esta manera, Magos es una recopilación de imágenes en donde los niños se vistieron como estos personajes con cosas de su cotidianidad.

“Pensé que en la muestra debía incluir videos de como fue el proceso para llegar a las fotos porque de verdad complementan lo que se ve en una imagen y lo que se pueda leer en torno a ella, el video nos cuenta la historia detrás y nos muestra el contexto, la realidad del niño retratado”, dijo Sokol.

Sin embargo, admitió que este proceso le dejó una experiencia a nivel personal más allá del artístico.

“Es cierto que fui pensando que los niños del campo no son ni de cerca iguales a los niños de la ciudad, su forma de expresarse y de conducirse por sus calles y su entorno dista mucho de lo que conocemos como citadinos.

“Recuerdo que un niño llegó un día y me contó “Ayer mataron a mi abuelo en el monte”, lo dijo muy quitado de la pena, la verdad no supe que contestarle ni como reaccionar pero el niño parecía muy tranquilo, al otro día me lo repitió tal cual y entendí que incluso el tiempo para los niños es más relativo que para nosotros y todo eso quise capturarlo en Magos”, concluyó Beatriz.

Magos es la primera exposición de la colaboración entre OJO ARTE y Casa Versalles y estará disponible en Versalles 113, hasta el 27 de agosto.

