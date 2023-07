El Apio Quijano no había querido ventilar su vida privada, pero ahora en redes sociales, su novio confirma que sostienen un romance y aunque dentro de La Casa de los Famosos coquetea con Jorge Losa, su pareja se llama JuanPa Serrano; de hecho se lanzó a echarle porras y aclaró que esa es la historia real para que no se confundan con lo que pasa en el reality. JuanPa agradece el apoyo hacia El Apio y asegura que saliendo, seguramente responderá las dudas.

Ingrid Coronado no se quedará callada, puesto que está luchando por el patrimonio de sus hijos y está asombrada con lo que se dice de Anna Ferro. Lo único que ella pide es que se salga del departamento de Cuernavaca, porque no es suyo y no forma parte del testamento de Fernando del Solar.

Ingrid no quiere hablar mal de nadie, sólo desea que se haga justicia, porque durante años la han tachado de ser una mala persona, aclara que nunca abandonó a Fer cuando estaba enfermo, las cosas fueron distintas. Por fortuna, el tiempo acomoda las cosas.

Eduardo Yáñez pide que no molesten a Jorge Salinas, ya que les llamó mugrosos a algunos reporteros. Lalo dice que Jorge es buena persona, pero a veces la prensa se pasa y pica a los actores, para que se enojen y exploten.

Julián Gil se despide del programa Suelta la sopa porque tiene otros compromisos, ya que también es actor y lo han llamado para participar en una serie, de la cual aún no puede revelar el nombre.

Lucero sorprendió al confirmar que terminó su relación de más de 10 años con Michel Kuri, cuenta que es una separación amistosa y el problema fue la falta de tiempo ya que se juntaron los compromisos y se veían muy poco, espera que sea una separación temporal, pero por ahora cada quien seguirá su camino.

Luz Blanchet y el viudo de Edith González, Jorge Lazo, dieron a conocer que sostienen un romance y aparecen muy sonrientes en la portada de la revista Hola.

Algunos creyeron que era mentira la separación de Enrique Peña Nieto y Tania Ruíz, pero se confirma que es cierto, ya que Tania tiene novio y se llama Manuel Serrano, es Ingeniero Industrial y es español.

Maribel Guardia hace todo lo posible porque su nuera Imelda esté contenta, de hecho le dice tía Maribel. Imelda revela que a 3 meses del fallecimiento de Julián Figueroa, aún lo extraña ya que tenían muchos planes, entre ellos, casarse por la iglesia. Sin embargo, gracias a su hijo Julián Jr. ha logrado salir adelante.

Peso Pluma llegó hasta la portada de la revista americana Billboard bajo el título The Power of Peso y señalan que el cantante de 24 años, con su particular estilo musical es líder a nivel mundial.

Tengo un pendiente: Niurka está estirando la liga y se puede reventar. En el afán de apoyar a su hijo Emilio Osorio que está dentro de La Casa de los Famosos, hace lives cada cinco minutos criticando a la producción y a los integrantes. ¿Aún así, seguirán invitándola a las galas?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

