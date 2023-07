Aquí te contamos cuál es la historia detrás de ‘Pumped Up Kicks’, una de las canciones más populares de Foster The People.

Muchas canciones se han hecho populares en redes sociales ya sea por su letra o por su ritmo pegajoso el cual te incita a no parar de escucharlas.

Pero hay otras que trascienden por el contexto que hay detrás; tal es el caso de “Pumped Up Kicks’ de la banda estadounidense de indie pop, Foster The People, de la cual te contaremos más de su origen .

‘Pumped Up Kicks” fue lanzada como sencillo debut de la banda en septiembre de 2010, y más tarde fue incluida en su EP Foster the People y en su álbum Torches.

Se creyó en un primer momento que la canción estaba inspirada en el Tiroteo del instituto Frontier Middle perpetrado el 2 de febrero de 1996 por Barry Loukakitis, o en el de La masacre de Columbine perpetrada el 20 de abril de 1999 por los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, pero no es así.

Mark Foster, vocalista de la banda, durante una entrevista con Billboard mencionó que la canción no habla de un tiroteo, pero la gente le empezó a dar ese significado, algo que ya no pudieron controlar.

Y es que, la famosa canción en sí, trata de un chico perturbado, delirante y con pensamiento homicidas, llamado Robert.

Es por ello que, en la letra se reflejan temas como la violencia, las armas , venganza, muerte y salud mental, pues hay frases como:

“Robert’s got a quick hand, he’ll look around the room, he won’t tell you his plan» (Robert tiene una mano rápida, mirará alrededor de la habitación, no te dirá su plan).

La cual se podría interpretar como una persona que está tramando algo, pero que guarda sus intenciones en secreto.

También está: ‘He’s got a rolled cigarette, hanging out his mouth’ (Tiene un cigarrillo liado, colgando de su boca) y «He found a six-shooter gun in his dad’s closet» (Encontró una pistola de seis tiros en el armario de su papá), que evocan imágenes de violencia y posesión de armas.

Por lo anterior , se descarta lo de un tiroteo, pues lo que realmente Mark quiso hacer fue crear conciencia sobre el tema de la violencia armada entre los jóvenes y la salud mental.

“Pumped Up Kicks’ trata sobre un niño que básicamente está perdiendo la cabeza y está tramando venganza. Es un marginado. Siento que los jóvenes en nuestra cultura se están volviendo cada vez más aislados. Es una especie de epidemia. En lugar de escribir sobre víctimas y alguna tragedia, quería entrar en la mente del asesino, como lo hizo Truman Capote en In Cold Blood. Me encanta escribir sobre personajes. Ese es mi estilo. Me gusta mucho meterme dentro de las cabezas de otras personas y tratar de caminar en sus zapatos.

Supongo que quería revelar ese diálogo interno de un niño que no tiene a dónde acudir, y creo que la canción ha hecho su trabajo. Creo que la gente está hablando de eso y se ha convertido en un punto de conversación, lo que creo que es algo realmente saludable.”

Cabe señalar que , tras el significado que la gente le dio, el tema se ha considerado no tocarse más en las presentaciones , tal como ‘Ingrata’ de Café Tacuba .

En 2017 tras el Tiroteo en las Vegas, EU , fans ya no pudieron corear el tema, ya que como símbolo de respeto a las víctimas Foster The People no tocó el tema y en su reemplazo interpretó Love de John Lennon.

