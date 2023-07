Adentrarse en lo más profundo y oscuro de la psique criminal es el objetivo de Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong, trabajo que motivó a Paola Rojas a experimentar en este nuevo formato de entretenimiento.

“Fueron muchas cosas las que me llevaron a aceptar ser parte de esta producción, pero en especial ver qué había detrás del trabajo de esta mujer que investigó muchísimo tiempo las mentes criminales, que se metió a fondo a entender lo que pasa ahí, me gusta que es un trabajo que no se queda en la superficie”, dijo en entrevista con 24 HORAS la comunicadora.

Episodio con episodio, Rojas relata los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad, y dejaron una marca indeleble en la historia, donde el espectador podrá sumergirse en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos, en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones.

“Candice nos comparte los perfiles de estos criminales, nos habla de sus diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, su contexto, su familia, su infancia; nos permite ir más allá de esos hechos que muchos conocimos en su momento, que capturaron la atención global, que nos resultan perturbadores, pero me parece que sí es una oportunidad por poder ir más allá.

“Cada episodio te lleva al fondo, al origen de esos crímenes, me parece que el trabajo de Candice es muy serio y su esfuerzo de documentación, es muy valioso, para entender justamente todos estos casos que vemos como noticias desagradables”, añadió Paola.

Asesinamente desafía las percepciones del espectador mientras lo lleva al corazón de la maldad humana de los asesinos seriales como Juana Barraza: La mataviejitas, Peter Madsen: El asesino del submarino o Aileen Wuornos, por mencionar algunos.

LA EXPERIMENTACIÓN

Según Paola Rojas, como periodista está en esa etapa en la quiere probar, experimentar, conocer otras cosas y meterse al mundo digital de distintas maneras como en este caso un podcast de Amazon Music que se transmitirá a partir de este 19 de julio, con el objetivo de llegar a otras audiencias.

“Todo lo que uno realiza tiene un riesgo y mi objetivo es no quedarme con tantas preguntas y aquí están justamente todas las respuestas, o sea, entiendes lo que ocurría al interior de esas mentes, lo que en su entorno detonó eso que de alguna manera estaba en su ADN. Por eso Asesinamente me parece un trabajo muy completo y muy complejo, pero además más también me trajo el que es distinto”, añadió.

El sumarse a las filas de Amazon Music es para Paola adentrarse en el enorme océano del mundo digital, y qué mejor que hacerlo arropada, dijo, por un equipo que ha confiado en ella y el cual le dio mucha libertad.

“Se trabaja delicioso por eso me interesó sobre todo para explorar otras vías, otros temas y otras cosas; he hecho locución, fue lo primero que empecé a hacer cuando era niña, entonces digamos estar en una cabina de grabación no es novedad para mí; hablar de estos casos criminales tampoco lo es, pero yo narrarlos con esa profundidad, o sea, yo ponerle voz a lo que en inglés grabó quien hizo esa investigación durante toda su vida, eso sí es novedoso para mí.

“Pero para poder narrar algo que no es ficción, hay que de alguna manera entrar en ese mundo, imaginarte la situación de quienes vivieron estos casos aterradores, ponerse un poquito en su piel, lo cual fue por momentos muy perturbador”, finalizó Paola Rojas.

Asesinamente tiene sus propios brazos para envolver a aquellos que lo escuchen; a partir del 19 de julio se lanzan tres episodios simultáneamente por Amazon Music y luego cada semana será estrenando uno más por todas las plataformas.

RECUADRO

Paola Rojas sostiene que cada uno de los 20 capítulos de Asesinamente tiene ingredientes que atrapan al público como aquel tirador dentro del cine cuando se estrenó la película de Batman, o el Dexter brasileño, que un tipo que que aún siendo un asesino se convirtió en Youtuber con miles de seguidores y que ahí estaba constantemente generando contenido hasta que lo mataron en marzo pasado.

LEG